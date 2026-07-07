Блогер Илья Сатир прокомментировал скандальный поцелуй с 16-летней поклонницей

Блогер Илья Сатир объяснил видео с поцелуем несовершеннолетней поклонницы. Фото: kino-teatr.ru

В соцсетях стремительно распространяется ролик с участием блогера и пародиста Ильи Сатира (Шабельникова). На кадрах он целует девушку, которая сама говорит, что ей 16 лет. После этого за кадром слышен мужской голос: «Ей 15, Сатир». Это спровоцировало бурные споры в интернете.

Видео было снято после концерта блогера Андрея Кокошки (Кочкина). В комментариях мнения пользователей разделились. Одни посчитали произошедшее безобидным жестом в адрес поклонницы и решили, что блогер просто проявил дружелюбие. Другие уверены, что подобное поведение по отношению к несовершеннолетней недопустимо. Третьи и вовсе начали шутить, что после недавнего скандала с Яном Топлесом следующим героем «культуры отмены» станет именно Сатир.

В соцсетях стремительно распространяется ролик с участием блогера и пародиста Ильи Сатира. Фото: социальные сети

Сам блогер вскоре вышел на связь и заявил, что ситуация сильно раздута. По его словам, никакого романтического подтекста в случившемся не было.

«Во-первых, поцелуй был в щеку, исключительно с дружеским посылом, ни с каким другим. Во-вторых, человек, которого я поцеловал, точно был не против, наоборот, она была весьма этому рада. И, в-третьих, она даже на этом видео говорит, что ей 16 лет. Хотя здесь это не имеет значения, потому что поцелуй был дружеский, в щечку», — объяснил Сатир.

Это уже второй громкий скандал вокруг популярных блогеров за последние дни. Ранее в центре внимания оказался Ян Топлес после публикации видео, на котором он целует незнакомую девушку в клубе во время выступления Славы Мэрлоу. Сам блогер подтвердил подлинность записи и признался, что в тот вечер сильно перебрал с алкоголем, потерял контроль над собой и позже извинился за произошедшее.

По словам Топлеса, жена узнала о ролике от подписчиков, однако после откровенного разговора супругам удалось сохранить отношения. «Мы 8 лет вместе. У нас очень много чего происходило в жизни. У нас крепкий брак. У нас глубокая любовь, мы очень уважаем друг друга и понимаем друг друга», — рассказывал блогер. Позже он также заявил, что не собирается поддерживать навязанный аудиторией образ «идеального человека», поскольку считает гораздо важнее честно признавать собственные ошибки и делать выводы.

На фоне этой истории в интернете появилась еще одна версия происходящего. Некоторые пользователи считают, что скандал вокруг Яна Топлеса мог быть частью заранее продуманной кампании ради будущего выпуска о культуре отмены, о котором сам блогер уже публично говорил. В качестве аргумента сторонники этой теории вспоминают, что ранее ему уже удавалось намеренно запустить вирусный мем «Умный человек в очках скачать», который быстро разошелся по сети. При этом никаких подтверждений этой версии сам Топлес не приводил.

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