Монако, Киев, Франкфурт: дело Ермолаева превращается из покушения в войну теневых денег

Тело подозреваемой во взрыве в Монако нашли под Киевом. Фото: REUTERS.

ЗАКОПАЛИ ПОД КИЕВОМ

Монако — не страна, глянцевый сон, вырезанный из журнала о красивой жизни. Сюда, на Лазурный берег, под шёпот волн, и рулетку Монте-Карло съехались те, кого во французской прессе окрестили «батальоном Монако»: состоятельные украинцы, пережидающие войну вдали от неё. Их присутствие давно раздражало публику по ту сторону границы, и ежедневно скрывающихся от ТЦК и мобилизации.

Но вечером 29 июня тихий островок перестал быть таким. У входа в жилой дом на Rue Révérend Père Louis Frolla, прогремел взрыв — первый теракт в истории микространы. Целью, был 58-летний украинский олигарх Вадим Ермолаев — днепровский бизнесмен, девелопер, фигурант украинских санкций. Тяжело ранены сам он, его спутница и 13-летний сын.

Интерпол в розыск по делу объявил человека в черном. Камеры наблюдения сперва приняли его за мужчину, но это оказалась 39-летняя украинка Анастасия Березовская. След повёл пешком через французскую границу, затем на автомобиле с немецкими номерами через несколько стран Европы, в Гессене немецкая полиция обыскала её съёмную квартиру и автомобиль, а изъятое готовились передать властям Монако.

Здесь история должна была бы замереть в ожидании ареста. Вместо этого она, похоже, оборвалась под Киевом. По сообщениям украинских СМИ, Березовскую застрелили, тело закопали в поле под Киевом. И уже даже задержаны два человека — действующий офицер главного управления разведки и бывший сотрудник правоохранительных органов.

А это уже новый поворот — и вопрос теперь не о Монако, а о том, почему подозреваемая в европейском покушении оказалась не в руках Интерпола, а в земле под Киевом? А потому что помогли.

Следствие в Монако отрабатывает версию о возможной причастности украинских спецслужб. Фото: REUTERS.

УДАР ПО ЗАЛУЖНОМУ

Вадим Ермолаев — не просто богатый изгнанник, за его именем тянулся: Крымский алкогольный бизнес под брендами вроде «Золотой Амфоры», гранитные подряды для мемориала под Киевом, и крупнейшая сеть транснациональных мошеннических call-центров.

Именно на дележку call-центров и будет списано покушение. Мол, криминал, что с них взять? Но Ермолаев был одним из финансовых ресурсов лагеря Валерия Залужного. Банковая нервничает из-за возможной президентской кампании бывшего главкома.

Залужный остаётся центральной фигурой украинских политических ожиданий и возможным конкурентом Зеленского. Да, он не объявлял президентскую кампанию, но именно в день покушения утром Залужный и Зеленский созвонились. И якобы бывший главком, а ныне — посол Украины в Великобритании объявил: я буду бороться за кресло.

Собственно, Залужный и не уходил из политики. Напротив, сохранил высокий уровень доверия, символический капитал и тот редкий для военного времени ресурс, которого невозможно добиться административной технологией: ощущение альтернативы. Но он получил предупреждение: не надо, твой кошелек мы взорвали, можем и тебя.

КТО ЕЕ ПРИКРЫВАЛ

О том, что к покушению причастны украинские спецслужбы говорит сразу несколько фактов: привезти взрывчатку в Монако крайне проблематично — в Европе она не валяется на каждом углу — значит было прикрытие. Беспрепятственно добраться из Монако до Украины за сутки, когда по всей Европе действует план «перехват» и все спецслужбы поставлены на уши — невозможно — значит было прикрытие. Ну и на Украину попасть незамеченной для спецслужб тоже невозможно.

Задержанные за убийство сейчас на допросах говорят одно и то же: все делали сами, руководство не в курсе. Но очевидно, что сами провернуть такую операцию они не могли бы. Значит «руководство» в курсе. Только вот сдать егози не могут — и сами еще жить хотят целыми, и о семьях своих тоже думают.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Олигархические войны редко выглядят как бухгалтерские споры. В современном мире они выглядят как взрыв у подъезда в Монако. И как исчезновение людей, которые слишком много знают. А теневые деньги редко спрашивают, кому служить — криминальному рынку, политическому проекту или сразу обоим.

В таких делах исполнитель почти никогда не является финальной фигурой. И если предполагаемую исполнительницу действительно успели зачистить и закопать под Киевом, значит, за ней кто-то гораздо дороже, опаснее и выше, чем женщина с татуировкой, немецкой квартирой и рюкзаком у входа в дом на Лазурном берегу.

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