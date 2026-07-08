«Не по голове, а по спине»: учёные выяснили, как правильно успокаивать младенцев и взрослых

В Японии понаблюдали за младенцами и их мамами и установили, что именно нежные поглаживания по спине лучше всего снимают стресс и помогают расслабиться. Фото: PRPicturesProduction/Shutterstock/Fotodom

Видели, как в сериалах, особенно дорамах из Восточной Азии герои бережно поглаживают друг друга по спине в моменты особой уязвимости и душевных терзаний? Как оказалось, это вполне научно обоснованный способ утешить и помочь снять стресс близкому человеку. В Японии понаблюдали за младенцами и их мамами, провели вычисления на генном уровне, и установили, что именно нежные и легкие поглаживания по спине лучше всего снимают стресс и помогают расслабиться.

Как успокоить плачущего малыша? Родитель интуитивно ищет то самое «волшебное» прикосновение. Но где именно находится эта точка спокойствия? Мы обычно гладим ребенка по голове, более взрослого стараемся обнять. А как правильно?

Чтобы разобраться в этом, японские ученые из Университета Тохо решили провести свое исследование. Они пригласили пятнадцать мам с младенцами до двух лет и попросили мам по очереди гладить каждую из трех зон малыша ровно по минуте. В это время датчики фиксировали изменения в сердечном ритме и движениях детей.

Получилось, что только одно прикосновение работало безотказно. Когда матери проводили ладонью по спинке, малыши словно выдыхали, их хаотичные дерганья головой и телом заметно стихали. А вот живот на ласку практически не откликался. Поглаживания по затылку, которые многие считают утешительными, и вовсе давали возбуждающий эффект, пульс слегка учащался, будто ребенок воспринимал это как легкий сигнал к бодрствованию, а не к успокоению.

Эксперимент с мышатами показал, что такая реакция расслабления формируется в ходе взаимодействия с матерью и, как выяснилось, частично «записана» в гене Cacna1b, который особенно активен в глубинных структурах мозга - гипоталамусе.

Так что именно легкое поглаживание по спине - это быстрый, мягкий и естественный способ вернуть малышу покой без укачивания.

Эта же история работает и у взрослых. Легкое поглаживание или похлопывание по спине в зоне между лопатками, легкий массаж или поглаживание спины близким человеком снижает стресс, замедляет пульс и помогает быстрее расслабиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Палки против депрессии: скандинавская ходьба возвращает радость жизни

Чек-лист: что взять с собой на отдых летом, чтобы он не был испорчен

Сохранить вкус и пользу: советы по заморозке ягод на зиму

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Вся правда про «уколы стройности» - кому их можно колоть и какие будут последствия