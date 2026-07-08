Россияне рассказали о своем самом большом финансовом страхе

Россияне больше всего боятся потери трудоспособности и увольнения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кругом говорят о телефонных мошенниках. Граждане теряют десятки и сотни миллиардов рублей. Лишаются всех сбережений, залезают в кредиты, а некоторые лишаются единственного жилья. Но в рейтинге страхов россиян этот риск находится на… последнем месте. Таковы данные недавного опроса, проведенного KP.RU. Чего больше всего боятся россияне? Почему? И что с этим можно сделать?

Россияне боятся проблем со здоровьем, которые могут привести к потере заработка, а также увольнения с работы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

ИНВАЛИДНОСТЬ И УВОЛЬНЕНИЕ – В ТОПЕ СТРАХОВ

На первых двух местах с большим отрывом страх потерять трудоспособность и рабочее место. То есть, россияне боятся проблем со здоровьем, которые могут привести к потере заработка, а также увольнения с работы (не важно, по каким причинам). На третьем месте боязнь нищей старости. Ее страшится каждый четвертый опрошенный.

При этом еще живы в памяти и довольно сильны страхи, которые были характерны скорее для 90-х годов прошлого века. В частности, каждый десятый опрошенный сказал, что боится гиперинфляции или банкротства банка. Хотя тут, казалось бы, бояться как раз-таки нечего. Ставки по вкладам вдвое перекрывают рост цен, система страхования вкладов покрывает до 1,4 млн рублей в каждом банке, а случаи лишения банков лицензии сейчас единичны и касаются мелких региональных банков.

Примечательно, что нашествие искусственного интеллекта или других передовых технологий страшат лишь каждого 25-го. А мошенников вообще почти никто не боится. Лишь 2% респондентов всерьез воспринимают этот риск. Хотя, может, и зря.

ГРАФИКА

Какой ваш самый большой финансовый страх?

59% Внезапно потеряю трудоспособность (травма, недуг)

51% Меня уволят с работы

26% Нищая старость

13% Не хватит денег на лечение (себе или близким)

11% Мои сбережения съест инфляция

10% Накроется банк с моим вкладом и деньги пропадут

8% Не смогу обеспечить детей, дать им образование

4% Не смогу финансово тянуть ипотеку

4% Моя профессия станет ненужной из-за технологий

2% Мошенники лишат меня сбережений или жилья

Опрос проведен на сайте KP.RU и в социальных сетях 23 – 24 июня 2026 года. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. В опросе приняли участие 2,9 тысячи человек.

«ХОТИТЕ ПОГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ?»

Финансовые страхи россиян и как с ними бороться, разбираем с клиническим психологом Ириной Коржаевой.

- Почему именно страхи потери трудоспособности и увольнения находятся на первых местах и при этом с отрывом лидируют?

- Вспоминаем пирамиду потребностей Маслоу. Самый базовый уровень – выживание. В современном мире выжить без денег практически невозможно. А деньги, если с ними не родились, зарабатываются. Чтобы работать, нужно здоровье, хорошее и надежное. Плюс еще один важный момент – статус. Это уважение, признание, когда с тобой считаются. Страхи потери работы и трудоспособности лидируют, потому что это инструменты для обеспечения базовой потребности в безопасности.

- Видимо, поэтому и нищей старости боятся. Каждый четвертый…

- Этот страх испытывают те, кто так или иначе столкнулся с бедностью. По сути, основной страх – это беспомощность. В любой непонятной ситуации важно иметь способность с ней справиться. А если этой возможности человека лишить (а работать и зарабатывать в старости сложнее. – Ред.), становится действительно очень и очень страшно. В старости люди боятся и политико-экономической ситуации (на которую не повлиять), и разрыва между привычным уровнем жизни и будущим доходом.

- Интересно, что так мало людей боятся мошенников - всего 2%. Может, зря?

- Абсолютно зря! Люди не боятся, потому что мошенники находятся вне зоны привычного контроля. Это воспринимается как «что-то, что случается с другими». А на фоне общей тревоги мозг выбирает более понятного врага — работу или тело. Масштаб мошенничества огромен и будет только расти. Ведь это не паханное поле, щедро удобренное страхами и желаниями людей.

- Самое главное - как бороться со своими финансовыми страхами?

- Ответив максимально честно и подробно на эти 3 вопроса, можно существенно облегчить свою жизнь. Первый - чего я боюсь на самом деле? Тем самым мы отделяем факт от себя. Второй - действительно ли есть такая угроза? Здесь нам нужно понять, не боимся ли мы просто за компанию с другими. И третий - что я могу сделать прямо сейчас? Фокус надо сместить на действие. Потому что размышления без действия пользы не принесут.

- Давайте детально разберем на одном из самых популярных страхов – увольнения…

- Во-первых, важно понимать основу страха. Почему вы боитесь, что вас уволят? Потому что вы работаете хуже других? Или потому, что всех вокруг сокращают? Тогда стоит либо повысить свою эффективность на работе, либо посмотреть рынок вакансий. Во-вторых, надо преувеличить страх до абсурда: что самого страшного может произойти? Даже если уволят, вы, скорее всего, сможете легко найти работу. Да, возможно, не такую хорошую, как сейчас. Но найдете! А потом найдете еще лучше! В-третьих, разработайте финансовый план. Проанализируйте свои доходы и расходы, отложите деньги на всякий пожарный случай. В-четвертых, расписать жизненную стратегию на ближайшее время. Например, посмотреть рынок вакансий, обновить резюме, пройти повышение квалификации, получить или развить навыки. Ну и пятый пункт - начать действовать. Движение – жизнь. Осознайте, что вы уже не беспомощный человечек в хаосе, а Человек с планом в броуновском движении, который имеет понимание куда и как двигаться, а значит мы изгнали страх неизвестности.

- А страх нищей старости? С ним как работать?

- То же самое. Если боитесь нищей старости, переведите страх в план. Представьте желаемый уровень жизни, определите необходимую сумму, наметьте шаги, как ее достичь. Когда тревога становится планом, она перестает быть парализующей.

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