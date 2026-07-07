Генсек НАТО Марк Рютте Фото: REUTERS.

От саммита НАТО, открывшегося сегодня в Анкаре, ждали серьезных решений. И эти ожидания оправдались. Из доклада, с которым выступил генсек альянса Марк Рютте, следуют две важных вещи. Первая: блок начинает масштабную перестройку оборонной промышленности, чтобы сделать Европу менее зависимой от поставок вооружений из США. И вторая: перспектив вступления Украины в НАТО нет и возможности поддержки киевского режима высокотехнологичным оружием - на исходе.

ВОЙДУТ ЧЕРЕЗ "ПАРАДНУЮ ДВЕРЬ"

Рютте сообщил, что альянс запускает инициативу NATO Engine, призванную объединить военные производства союзников в единую сеть заводов и ускорить выпуск вооружений. Приоритет – создание систем ПВО и ракет дальнего радиуса действия. Американские оборонные гиганты, такие как Boeing, Lockheed Martin, General Dynamics, договорились о новых проектах с европейскими компаниями (Rheinmetall, Diehl и др.). Благодаря этому часть ключевых вооружений – от танков Abrams и ракет ATACMS до комплексов Stinger и авиабомб – смогут производить и обслуживать непосредственно в Европе.

Еще одной новинкой стала «Парадная дверь НАТО» – единая система взаимодействия оборонной промышленности с альянсом. Производителям обещают максимально упростить бюрократию и сделать военные закупки быстрее.

Одновременно Рютте объявил о масштабном обновлении авиации. Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A AWACS, прослужившие более полувека, постепенно заменят на десять современных Saab GlobalEye, способных обнаруживать самолеты, баллистические ракеты, беспилотники и крылатые ракеты на больших расстояниях.

Кроме того, группа стран НАТО закупит двенадцать самолетов Airbus для создания совместного флота воздушных заправщиков и транспортной авиации. Еще одним проектом станет формирование подразделения из пяти высотных разведывательных беспилотников MQ-4C Triton.

Все это должно усилить возможности альянса, однако Рютте предпочел не уточнять, когда новые самолеты и беспилотники действительно поступят на вооружение. Оно и не удивительно: между подписанием контрактов и их реальным выполнением обычно проходят годы.

В Анкаре Рютте заявил, что перспектив вступления Украины в НАТО нет Фото: REUTERS.

НЕПРИЯТНАЯ ПРАВДА

А вот сказанное генсеком об Украине ранее из его уст публично не звучало. Рютте признал, что шансов для Украины вступить в НАТО сейчас нет. Мол, среди союзников отсутствует необходимое единогласие - против приема киевского режима выступают США, Германия и другие государства.

Не менее откровенно Рютте высказался и о помощи незалежноей в деле поставок вооружений. Он сообщил, что Европа уже достигла предела своих возможностей по выпуску ракет-перехватчиков для Украины. Более того, он добавил, что аналогичные трудности существуют и в Соединенных Штатах. Вопрос о создании ракет для комплексов Patriot по американской лицензии непосредственно на Украине Рютте предпочел отнести исключительно в сферу двусторонних отношений между Вашингтоном и Киевом.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, С ОРУЖИЕМ - ПРОБЛЕМЫ

Еще одним неожиданным признанием стало заявление о том, что даже рекордные военные бюджеты сами по себе не способны быстро усилить НАТО. По словам Рютте, европейские страны и Канада уже практически довели оборонные расходы до 4% ВВП и в ближайшие годы направят на военные нужды дополнительные сотни миллиардов долларов. Однако предприятия оборонной промышленности физически не успевают наращивать производство такими темпами.

Альянс упирается не столько в нехватку финансирования, сколько в ограниченные производственные мощности. Построить новые заводы, подготовить инженеров и развернуть современные линии выпуска вооружений за один-два года невозможно.

БЕЗ США НИКАК

Генсек призвал убрать существующие барьеры внутри НАТО и сделать сотрудничество между всеми 32 странами-членами максимально свободным. Правда, он сразу признал: политические разногласия внутри блока никуда не исчезнут.

Не менее показательно прозвучали заявления Рютте о роли Соединенных Штатов. Несмотря на разговоры о большей самостоятельности Европы и возможном сокращении американского присутствия там, именно Пентагон, по его мнению, остается главным гарантом безопасности альянса. Американский «ядерный зонтик» по-прежнему считают основой обороны европейских стран НАТО.

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