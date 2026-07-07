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В мире7 июля 2026 12:18

Зеленский за бортом: на саммите НАТО Украину поместили на третий план

Обозреватель Умеренков сравнил Зеленского с маньяком в казино
Евгений УМЕРЕНКОВ
Запад уже не считает Зеленского единственным защитником от грядущего нападения «агрессивной России», как он привык утверждать.

Запад уже не считает Зеленского единственным защитником от грядущего нападения «агрессивной России», как он привык утверждать.

Фото: REUTERS.

Плохая новость для Владимира Зеленского – участившиеся вбросы со ссылкой на польские и латвийские спецслужбы о якобы планируемых Россией «провокациях» против Польши и стран Прибалтики. И неслучайно они появились накануне начавшегося 7 июля 2026 года в Турции, в Анкаре саммита НАТО.

Почему укрофюреру стоит беспокоиться? Да потому, что такие новости означают одно: Запад уже не считает Зеленского единственным защитником от грядущего нападения «агрессивной России», как он привык утверждать. Там подумывают, как укрепить сами восточные страны альянса, чтобы они в случае чего стали реальным форпостом блока.

О том, что ждать Украине и Зеленскогому от саммита НАТО в Анкаре - рассуждает обозреватель KP.RU Евгений Умеренков.

Украина на разогреве

Получается, что Украина — не щит свободного мира, а лишь группа разогрева в грядущем конфликте с Кремлем, задача которой – обеспечить Западу время, необходимое для собственного вооружения. И раз речь зашла о выстраивании обороны вдоль границ альянса, по такой логике выходит, что незалежная вовсе не выигрывает у России вопреки утверждениям Киева и некоторых его спонсоров. А совсем наоборот.

«Польша несет основную ответственность за оборону границы и нуждается в особом подходе», - заявил на пресс-конференции в Варшаве польский премьер Дональд Туск. Он поручил своим министрам обороны и иностранных дел «быть осторожными с любыми заявлениями о дальнейшей финансовой поддержке» Украины, сосредоточиться вместо этого на финансировании военных расходов Варшавы. Польша также намеревается списать оставшиеся истребители МиГ-29, а не передавать их украинцам.

Понятно, что между Варшавой и Киевом сейчас полыхает громкий скандал, связанный с героизацией Зеленским бандеровцев, на чьих руках кровь почти ста тысяч поляков, уничтоженных украинскими националистами в годы Второй мировой. Политики двух стран даже отказались от наград, которые получали друг от друга. Может, просто психанули, и это скоро пройдет?

Нет, позиция Польши, сокращающей поддержку Украине, сформировалась еще до этих событий. Скандал лишь помог ее мотивировать и озвучить.

Фото: REUTERS.

Что ждать Украине от саммита НАТО в Анкаре

Несколько других европейских членов НАТО, не имеющих «темных пятен» в истории отношений в Киевом, тоже заявили об отказе поддержать на саммите альянса в Турции планы по оказанию крупномасштабной помощи Киеву. Это уже сделал премьер Словакии Роберт Фицо.

Его чешский коллега Андрей Бабиш сообщил, что не проголосует за выделение европейского кредита незалежной - у Праги в казне лишних денег нет. Даже Петер Мадьяр, новый глава правительства Венгрии, сменивший жестко антиукраинского Виктора Орбана, исключил возможность участия своей страны в вооружении украинцев.

В результате возникает кризис финансирования Киева. На бумаге члены НАТО обещают предоставить военную помощь в размере 70 млрд евро на 2026 год и «как минимум эквивалентный уровень» поддержки в 2027 году. Но фокус в том, что эта сумма связана с перераспределением намеченных расходов на нужды самого блока, и этот тришкин кафтан уже никак не перешить.

То, что Зеленского на натовском саммите в Турции на подиум не позовут, а посадят в общем зале, тоже подтверждает пусть и негласное, но реальное перемещение темы Украины на второй-третий план. Как пишет западная пресса, на встрече будут доминировать вопросы наращивания расходов на оборону, а также Иран. По второму вопросу союзники будут из кожи вон лезть, чтобы загладить вину перед Трампом, который обиделся на них за то, что те не поддержали его в войне с Тегераном.

Параллельно с саммитом пройдет форум оборонной промышленности. «Такой подход, ориентированный в первую очередь на бизнес, в той или иной степени присутствовал на каждом из шести ежегодных саммитов Трампа за два его президентских срока, - пишет Politico. - И эта стратегия становится все более очевидной по мере того, как президент задумывается о захвате Гренландии, колеблется в вопросе поддержки Украины со стороны США и вводит жесткие пошлины на товары из стран НАТО».

Почему Зеленского не пустят выступить на саммите НАТО: Важный сигнал

Фото: REUTERS.

Когда привыкшего премьерствовать на всех западных сходках Зеленского не пускают на основную сцену, это говорит о многом. Нет, по плечу его обязательно похлопают и традиционные обнимашки с лидерами натовских стран тоже будут. Но вот денег в объеме, который он слезно требует, не дадут - самим надо.

Строгий «папочка» Трамп не станет возражать, если европейцы за свои гроши прикупят американского оружия для Киева. Но желающих скинуться на новые фишки для Зеленского, который, словно маньяк в казино, не может выйти из-за «стола» войны, становится все меньше.

Вон, даже Нидерланды, один из главных спонсоров Украины, заявили, что больше не смогут поставлять Киеву ракеты для Patriot. По словам главы Минобороны страны Дилан Йешилгёз-Зегериус, Амстердам достиг предела своих возможностей.

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