Дмитрий Песков: Мы будем отслеживать всю информацию из Анкары, с саммита НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, сегодня в Анкаре стартует саммит НАТО. Будут ли в Кремле следить за саммитом? И какие результаты ожидают в отношении России?

— Безусловно, это событие, которое вызывает очень большой интерес, в том числе и наш интерес, — сказал официальный представитель Кремля, отвечая во вторник, 7 июля, на вопросы журналистов. — Мы, конечно же, будем отслеживать все новости и всю информацию, которая будет из Анкары поступать.

В контексте подготовки к этому саммиту мы слышали очень много заявлений, которые касались нашей страны.

К нашему сожалению, это были заявления не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а, скорее, заявления конфронтационного характера. Посмотрим, в какие документы это все выльется, какие будут заявления сделаны, какие бумаги будут подписаны, что будет сказано на этих двусторонних встречах, которые состоятся на полях.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

— В последние дни Зеленский признавал, что украинские системы ПВО не справляются с российскими баллистическими ракетами… И призывает НАТО поставлять больше ракет-перехватчиков. Какой будет ответ России в случае предоставления Украине того, что она просит? Будет ли больше эскалации?

Песков:

— Украина постоянно просит новые виды вооружений — и оборонительного, и наступательного характера. Это не может никак воспрепятствовать продолжению специальной военной операции до достижения цели.

При этом, как и каждый раз, я здесь хотел бы напомнить, что для нас остается предпочтительным урегулирование этого конфликта политико-дипломатическими средствами…

И специальная военная операция продолжается до полного достижения наших целей.

Вопрос:

— Глава Офиса Зеленского Буданов* заявил, что есть шансы на завершение активной фазы военного конфликта уже в этом году. Трамп также заявил, что война на Украине значительно ближе к завершению, чем принято считать. И ранее президент Путин говорил о скором завершении конфликта. Вот на фоне затянувшейся паузы в переговорах и растущей эскалации со стороны Киева, как в Кремле оценивают перспективы дипломатического урегулирования? Или, скорее, надежда все-таки на наших бойцов в зоне СВО?

Песков:

— Вы знаете, что мы поддерживаем контакты по рабочим каналам с американцами. И мы надеемся, что их усилия по выводу всей ситуации на мирный трек развития все-таки увенчаются успехом.

По крайней мере, мы, как это неоднократно говорил президент России, сохраняем свою открытость для этого.

Пока что продолжается освобождение российских регионов, освобождение ЛДНР. Вы знаете, что с взятием Константиновки был сделан очень важный шаг в тактическом и стратегическом плане.

Помимо этого, продолжается работа наших вооруженных сил по созданию зоны безопасности или буферной зоны. Эта работа будет продолжаться.

Все может пойти по мирной траектории в тот момент, когда киевский режим проявит добрую волю и готовность принять те важные решения, которые должны быть приняты.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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