Дмитрий Песков: Мы будем отслеживать всю информацию из Анкары, с саммита НАТО

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…- Дмитрий Сергеевич, сегодня в Анкаре стартует саммит НАТО. Будут ли в Кремле следить за саммитом? И какие результаты ожидают в отношении России?
— Безусловно, это событие, которое вызывает очень большой интерес, в том числе и наш интерес, — сказал официальный представитель Кремля, отвечая во вторник, 7 июля, на вопросы журналистов. — Мы, конечно же, будем отслеживать все новости и всю информацию, которая будет из Анкары поступать.
В контексте подготовки к этому саммиту мы слышали очень много заявлений, которые касались нашей страны.
К нашему сожалению, это были заявления не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а, скорее, заявления конфронтационного характера. Посмотрим, в какие документы это все выльется, какие будут заявления сделаны, какие бумаги будут подписаны, что будет сказано на этих двусторонних встречах, которые состоятся на полях.
Вопрос:
— В последние дни Зеленский признавал, что украинские системы ПВО не справляются с российскими баллистическими ракетами… И призывает НАТО поставлять больше ракет-перехватчиков. Какой будет ответ России в случае предоставления Украине того, что она просит? Будет ли больше эскалации?
Песков:
— Украина постоянно просит новые виды вооружений — и оборонительного, и наступательного характера. Это не может никак воспрепятствовать продолжению специальной военной операции до достижения цели.
При этом, как и каждый раз, я здесь хотел бы напомнить, что для нас остается предпочтительным урегулирование этого конфликта политико-дипломатическими средствами…
И специальная военная операция продолжается до полного достижения наших целей.
Вопрос:
— Глава Офиса Зеленского Буданов* заявил, что есть шансы на завершение активной фазы военного конфликта уже в этом году. Трамп также заявил, что война на Украине значительно ближе к завершению, чем принято считать. И ранее президент Путин говорил о скором завершении конфликта. Вот на фоне затянувшейся паузы в переговорах и растущей эскалации со стороны Киева, как в Кремле оценивают перспективы дипломатического урегулирования? Или, скорее, надежда все-таки на наших бойцов в зоне СВО?
Песков:
— Вы знаете, что мы поддерживаем контакты по рабочим каналам с американцами. И мы надеемся, что их усилия по выводу всей ситуации на мирный трек развития все-таки увенчаются успехом.
По крайней мере, мы, как это неоднократно говорил президент России, сохраняем свою открытость для этого.
Пока что продолжается освобождение российских регионов, освобождение ЛДНР. Вы знаете, что с взятием Константиновки был сделан очень важный шаг в тактическом и стратегическом плане.
Помимо этого, продолжается работа наших вооруженных сил по созданию зоны безопасности или буферной зоны. Эта работа будет продолжаться.
Все может пойти по мирной траектории в тот момент, когда киевский режим проявит добрую волю и готовность принять те важные решения, которые должны быть приняты.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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