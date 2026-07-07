В России резко снизилось производство вина, водки и пива. Зато выросли продажи самогонных аппаратов

В России наметилось снижение производства спиртных напитков Фото: Николай ХИЖНЯК. Перейти в Фотобанк КП

В России наметилось снижение производства спиртных напитков. Так, производство водки уменьшилось в первом полугодии 2026 г. на 4%, коньяка на 6%, виноградного вина — на 12,6%, а шампанского — на 14%, сообщает Росалкогольтабакконтроль (РАТК).

Даже пиво — и то пошло на снижение, а ведь лето на дворе. Но больше всего упало производство ликерных (сладких) вин и слабоалкогольных напитков - соответственно на 31,6% и 36,8%. Просто рухнули, как подкошенные. Наверное, приелось это все, точнее, припилось.

Правда, в рост пошли сидр, пуаре и медовуха — их нагнали почти на 10% больше, чем годом ранее. Но в целом производство спиртного упало чуть больше, чем на 3%. И это уже не первый год.

- Снижение производства легального алкоголя — это тенденция, - подтвердил KP.RU доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. - Так, в первом полугодии 2025 года легальный выпуск алкоголя без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи сократился на 16,1%, а в первом полугодии 2026-го — на 6,8%.

В целом в России производство спиртного упало чуть больше, чем на 3%. Такая тенденция - уже не первый год. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Почему падает производство алкоголя

Одна из основных причин — рост цен и налоговой нагрузки, считает эксперт: подорожали сырье, бутылка, упаковка, перевозки и кредиты.

Но тенденция тенденцией, а в прошлом-то году, вспомним, вина пошли на повышение: тихих вин произвели на 12,4%, а игристых — примерно на 18% больше, чем в предыдущем. Что же сейчас притормозили?

Этому тоже есть объяснение.

- Похоже на коррекцию после прошлогоднего роста, - пояснил Черниговский.

Да, так бывает. Увидели винзаводы, что люди проявляют интерес, нарастили мощности с опережением, а народ не может больше. Приходится снижать производство, чтобы склады не затоваривались. Сейчас распродают произведенное еще в прошлом году. Это косвенно подтверждается данными того же РАТК: официальные продажи спиртного снизились за первые 5 месяцев только на 1,3% - значительно меньше, чем производство.

В итоге можно только порадоваться: судя по статистике, мы уверенно становимся на трезвый путь. Однако есть обстоятельство, рождающее смутные сомнения.

- Нельзя исключать, что часть спроса переходит в домашний и неучтенный сегменты, - подметил доцент Черниговский. - Косвенный сигнал — продажи самогонных аппаратов на Wildberries в январе–апреле 2026 года выросли на 48% в штуках по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Примечательно, что упало не только производство и продажа спиртного, но и продажи кваса и даже бутилированной воды!