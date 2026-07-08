Цифровой суверенитет

Финтех, цифровизация госуслуг и кибербезопасность - три сферы, где мы превосходим другие страны. Фото: Bill Hinton/Getty Images.

Еще четыре года назад российский бизнес в спешке латал цифровую инфраструктуру, заменяя западные сервисы отечественными аналогами. Надо сказать, во многих случаях не без доли ухмылки. Но сегодня все по-другому. Изменилась и стратегия отрасли (от «пожарного» импортозамещения компании перешли к осмысленному проектированию систем под конкретные задачи), и отношение к ней (российские ИТ-решения больше не воспринимаются как что-то третьесортное). Чего удалось добиться за последние годы? Как повлияли на сферу информационных технологий санкции и прочие ограничения? И чего не хватает для ускоренного развития дальше?

ДОЛЯ ИТ ВЫРОСЛА ВДВОЕ

Отрасль информационных технологий - одна из самых быстрорастущих в российской экономике. За шесть лет ее доля в структуре ВВП удвоилась. Объем продаж отечественных продуктов и сервисов вырос почти в 5 раз и превысил 5 трлн рублей (подробнее – см. графику).

- Наши системы больше не воспринимаются как просто инструменты учета и отчетности, а уже являются надежными помощниками для повышения эффективности и конкурентоспособности производств. По оценке экспертов, большая часть ключевого функционала продуктов ушедших иностранных поставщиков уже реализована в представленных на рынке российских решениях – без необходимости дополнительных доработок. Они становятся полноценной заменой западным аналогам. При этом обеспечена совместимость с отечественной технологической инфраструктурой, - говорил в мае на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» премьер-министр Михаил Мишустин.

Причем во многих случаях речь идет не только о вынужденном импортозамещении, но и о разработках, которые ни в чем не уступают или даже опережают западные аналоги.

- Есть три сферы, где российские разработки стоят вровень, а то и значительно превосходят иностранные. Первое – это госуслуги и вообще государственные ИТ-системы. Сейчас Россия, наверное, одна из самых продвинутых стран в цифровизации государственных услуг. Второе – финансовые технологии. Тут Россия начала позже западных стран и могла изучить новейшие иностранные разработки. К счастью, в этом сегменте не произошло немедленного внедрения иностранного из-за специфики российского финансового регулирования и бухгалтерии. Поэтому отечественные компании смогли, творчески переосмыслив западный опыт, разработать реально инновационные решения. Финтех – хороший пример того, что иногда не стоит торопиться. Ну, и третье – информационная безопасность. В этом направлении Россия традиционно лидирует много лет. Практически в любом сегменте информационной безопасности у нас есть свои решения, они весьма конкурентоспособны на мировом рынке, - рассказывает Наталья Касперская, президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП «Отечественный софт».

По ее словам, список хороших российских ИТ-решений не исчерпывается тремя группами. У нас есть бухгалтерский софт, передовые системы компьютерного зрения и создания цифровых двойников, геоинформационные системы и навигаторы, ничем не уступающие иностранным. Есть хороший поисковик, качественные лингвистические системы и другие продукты.

АВТОМАТИЗАЦИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

А вот где мы серьезно отставали, так это в промышленной автоматизации. Большинство крупных компаний до санкций использовали западный софт. А потом столкнулись с трудностями. Вынуждены были искать российские решения. И наша ИТ-индустрия сумела их предложить. Причем довольно быстро.

- В геологоразведке, экологии, электроэнергетике, нефтегазовой и нефтехимической отраслях, в недропользовании – все важнейшие управленческие и производственные процессы уже почти полностью обеспечены отечественным ПО. В авиа-, двигателе- и судостроении, общем и железнодорожном машиностроении, легкой промышленности, на транспорте, в логистике, торговле, финансах, строительстве, в ЖКХ – этот показатель превышает 90%, - привел цифры Михаил Мишустин.

Уже более половины компаний применяют российские системы автоматизации. Часть по старинке или по инерции использует зарубежные наработки, чтобы не ломать устоявшиеся технологические процессы. Но процесс замещения идет активно. Тем более что российские компании начинают предлагать уже и комплексные решения.

- Сегодня акцент развития ИТ-отрасли сместился с точечного замещения продуктов на построение целостных программно-аппаратных экосистем. Существенный рывок по произошел в сегментах инфраструктурного программного обеспечения, корпоративных ERP-систем (программный комплекс, который помогает компании управлять всеми ключевыми бизнес-процессами из единого центра. - Ред.) и информационной безопасности. Главный драйвер этого роста — вынужденная смена парадигмы: благодаря индустриальным центрам компетенций (ИЦК) вендоры и промышленные заказчики начали работать в тесной связке, разрабатывая софт под реальные бизнес-задачи, - констатирует Даниил Щербаков, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Servicepipe.

По его словам, для холдингов со сложными производственными цепочками отечественному ПО пока не хватает глубины функциональности западных аналогов, но отрасль успешно научилась закрывать базовые потребности управления. К примеру, в 2025 году вышли отраслевые версии ERP – для металлургии, энергетики и других секторов. В тяжелых САПР (системы автоматизированного проектирования, которые помогают инженерам, архитекторам, дизайнерам и другим специалистам создавать, редактировать, анализировать и оптимизировать проекты еще до создания прототипа) более половины предприятий перешли на российские решения.

- Базовым компонентом, математической платформой для всех систем трехмерного проектирования являются геометрические ядра. У нас их уже несколько. И по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с криволинейными поверхностями, они не уступают импортным. Одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность и глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Тем самым создан полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для конструкторских бюро по всей стране, - рассказал Михаил Мишустин.

Больше половины компаний применяют российские системы автоматизации на производстве. Фото: Krongkaew/Getty Images.

КСТАТИ

Примеры применения российского софта в промышленности

- Появились модули для проектирования авиадвигателей, сложных поверхностей, металлоконструкций;

- Сформирована подсистема для создания продукции из полимерных композитных материалов. С ее помощью сделаны детали для двигателя ПД-14 – одного из самых высокотехнологичных изделий российской промышленности;

- В строительстве активно внедряются ТИМ (технологии информационного моделирования). По сути, это цифровая модель здания, в которую заложены все параметры, начиная от геометрии и заканчивая сметой. Они помогают выявлять коллизии на ранних стадиях и сокращать переделки. Каждый второй многоквартирный дом строится с их применением.

НА ЗАЩИТЕ ДАННЫХ

Один из самых растущих сегментов ИТ-рынка – сфера кибербезопасности. С атаками на свои цифровые инфраструктуры сталкиваются не только госорганы, но и частный бизнес. Причем не только крупный.

- По нашей оценке, объем российского рынка информационной безопасности, включая продукты и сервисы, в 2025 году составил около 410 млрд рублей. В 2026 году тенденция к росту сохранится. По нашим прогнозам, отечественный рынок может вырасти на уровне 12 - 14%. Несмотря на то, что заказчики стали осторожнее подходить к выделению бюджетов, - говорит Анна Кулашова, вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и странах СНГ.

По ее словам, больше всего вырос сегмент сложных решений – более чем на треть. Это связано с вызовами времени.

- Полноценный качественный скачок произошел в технологиях информационной безопасности. Здесь главным драйвером стало не столько импортозамещение, сколько кратное усложнение ландшафта угроз. Сегодня отечественные технологии способны в реальном времени разбирать техническую суть каждого сетевого запроса и подавлять многоступенчатые угрозы, закрывая потребности высоконагруженного бизнеса без западных гигантов, - говорит Даниил Щербаков.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Активно растет и сфера искусственного интеллекта. Здесь мы входит в пятерку наиболее развитых стран. Фундаментальные модели в России разрабатывают «Яндекс» (Alice AI) и Сбер (GigaChat). При этом экономический эффект от внедрения ИИ только в экосистеме Сбера в 2025 году составил 450 млрд рублей, а в 2026-м может достичь 550 млрд. Внедряют ИИ-решения и другие компании. В том числе малый и средний бизнес.

- Искусственный интеллект – одна из самых динамично развивающихся технологий. Он открывает новые возможности для экономики, бизнеса и государства, но одновременно формирует новые вызовы, – отметил недавно вице-премьер Дмитрий Григоренко.

При этом развитие ИИ напрямую зависит от наличия соответствующей инфраструктуры. В данном случае – центров обработки данных (ЦОДов). Это стратегический ресурс, который нужно формировать с запасом. Среди лидеров рынка: Ростелеком, Росатом и частные инвесторы. К строительству собственных ЦОД подключаются и крупные игроки рынка облачных услуг. Это тоже растущая сфера. Ведь многие данные компаниям проще хранить в «облаке». И, естественно, в отечественном.

- Мы наращиваем вычислительные мощности для развития и запуска новых облачных и ИИ-сервисов. Это позволит удовлетворить растущий спрос на быстрое внедрение современных технологий, – заявил Михаил Лобоцкий, генеральный директор Cloud.ru (лидер рынка облачных технологий).

ВОПРОС РЕБРОМ

Санкции пошли на пользу или отбросили назад?

Наталья Касперская:

«В краткосрочной перспективе были потери — вплоть до отключения информационных систем, которые внедрялись не один год. Была серьезная паника, когда заказчики поняли, что им придется пересматривать и перестраивать весь стек решений. Но в среднесрочной перспективе Россия сделала серьезный шаг вперед по сравнению с ситуацией четырехлетней давности: развитие собственных программных продуктов, формирование устойчивых связей производителей и заказчиков, повышение кибербезопасности страны. В сегментах, где у российских производителей изначально были хорошие заделы, как в той же информационной безопасности, переход на отечественное прошел мягче. Там же, где заделов не было, например, в некоторых сегментах промышленного софта, проблемы сохраняются до сих пор. В целом, я полагаю, что импортозамещение для страны — это необходимое действие для сохранения цифрового суверенитета, что критически важно в условиях войны. Поэтому приходится мириться с небольшими неудобствами.

Даниил Щербаков:

«В долгосрочной перспективе отрасль однозначно приобрела от ухода иностранных вендоров. До 2022 года российский бизнес часто выступал в роли потребителя западных лицензий, что тормозило развитие внутренней инженерной культуры. Уход глобальных игроков стал стресс-тестом, который форсировал формирование технологического суверенитета. Рынок перешел к фазе зрелости: отечественные решения начинают конкурировать по экономической эффективности и производительности, а не только по факту наличия в реестре».

ДЕФИЦИТ КАДРОВ

Одним из главных вызовов для отрасли, как и для всей российской экономики, остается дефицит кадров. По разным оценкам, сейчас сфере ИТ не хватает от 50 до 70 тысяч специалистов. Автоматизация и ИИ частично компенсируют нехватку, но не решают проблему. А в долгосрочном плане могут и вовсе оказать медвежью услугу.

- Дефицит специалистов в отрасли неравномерный. В этом году чувствуется избыток молодых специалистов без опыта, а разработчиков среднего и, особенно, высшего звена, не хватает. Некоторые компании, видимо, рассчитывают заменять молодых специалистов искусственным интеллектом. Это, конечно, глупость. Потому что экономия в краткосрочной перспективе может вылиться в катастрофу через пару лет, когда внезапно выяснится, что новых квалифицированных людей брать негде, - говорит Наталья Касперская.

- Кадровый дефицит трансформировался из количественного в качественный. Эпоха массового найма начинающих ИТ-специалистов завершилась — на начальных позициях высокая конкуренция среди соискателей. При этом рынку критически не хватает продвинутых инженеров, способных проектировать высоконагруженные системы и расследовать нетипичные инциденты, - дополняет Даниил Щербаков.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ИТ-сфера постепенно превращается в зрелую отрасль экономики. А вместе с этим возникают как новые возможности, так и вызовы. Главная задача – не просто замещать, а создавать продукты, превосходящие мировые аналоги по адаптивности и скорости внедрения.

- Важно двигаться дальше и создавать продукты, которые будут не только закрывать потребности наших предприятий, но и учитывать сложившиеся на рынке тренды, чтобы ставить задачи по производству продукции, которая могла бы превзойти мировые аналоги. Стараться успешно конкурировать на новых, появляющихся, перспективных направлениях. И тем самым формировать фундамент для долгосрочного технологического лидерства, – обозначил вектор Михаил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что это является одной из приоритетных национальных целей, поэтому правительство будет и дальше помогать ИТ-сфере, в том числе с помощью господдержки и налоговых льгот. Но, по мнению экспертов, потенциал для улучшений есть и в других аспектах.

- Сохранение налоговых льгот — отличная базовая поддержка, но для ускоренного развития сложных научно-исследовательских проектов рынку не хватает длинных и доступных инвестиций. Кроме того, серьезным барьером стала проблема совместимости: заказчики тратят огромные ресурсы на интеграцию локальных решений в единую экосистему, - считает Даниил Щербаков.

- Льгот ИТ-отрасли уже достаточно. Но хотелось бы побольше свободы действий и поменьше желания чиновников что-то порегулировать. Наши крупнейшие ИТ-игроки создались и развились без помощи государства, - напоминает Наталья Касперская.

СПРАВКА «КП»

Какие льготы есть для ИТ-шников

- Льготные страховые взносы (15% вместо 30%);

- Сниженный налог на прибыль (5% вместо 25%);

- Налоги по упрощенке для малого бизнеса (2% вместо 6% и 7% вместо 15%);

- Освобождение от НДС для заказчиков (при покупке отечественного софта);

- другие меры поддержки