Взорвали Ермолаева как раз после разговора Зеленского с Залужным Фото: REUTERS.

Что главное в любом расследовании? Как говорил один персонаж, «главное — не выйти на самого себя». Эта задача была успешно решена в случае с киллершей-террористкой Анастасией Березовской, покушавшейся на украинского олигарха Вадима Ермолаева, которого она попыталась подорвать 29-го июня в Монако — микрогосударстве, до сих пор остававшемся самой «тихой гаванью» в Европе.

Оставим в стороне хронологию событий. Она уже достаточно детально описана коллегами, кому интересно, тот ее прочитает или уже прочитал. Ее убийцы (один из военной разведки ГУР Минобороны, второй — из украинской контрразведки СБУ) уже пойманы, и один из них начал давать признательные показания. Скоро это станет делать и другой. И, голову на отсечение давать не буду, но есть очень большая уверенность, что его история в точности до мелких деталей совпадет с легендой первого признавшегося — мол, покушение на Ермолаева — это всего лишь деловой конфликт, разборки чисто по криминальному бизнесу. Не исключено, что следствие установит даже мотивы мести, как у Березовской, так и у тех, кто ее убил.

Ради этого даже пойдут на раскрытие того факта, что мошеннические колл-центры, которыми владел и продолжает владеть Ермолаев, крышуются сотрудниками СБУ. Это ни для кого на Украине давно уже не новость, но главное сейчас сделать вид, что эту крышу предоставляют отдельные сотрудники, запачканные в криминале, а не вся служба в целом, как оно обстоит на самом деле.

Только вот версия эта напрочь гнилая и туфтовая. Березовская была на связи с СБУ, как минимум, последние четыре года, если не дольше. И куратором Анастасии был дослужившийся сейчас до должности первого заместителя председателя СБУ генерал-майор Александр Поклад, возглавлявший ранее департамент контрразведки — кстати, самый кровавый и самый безбашенный во всей этой украинской спецслужбе. Примечательно, что всеми мероприятиями по розыску Березовской на Украине руководил, кто бы вы думали? Правильно, генерал-майор СБУ Александр Поклад.

Тело Анастасии Березовской, главной подозреваемой в покушении на Вадима Ермолаева, найдено под Киевом. Фото: REUTERS.

Подрывы — это фирменный стиль Поклада, его почерк. Он стоял за взрывом, от которого погиб Александр Захарченко, он вместе с тогдашним главой СБУ Малюком* готовил подрыв Крымского моста в октябре 2022-го. Именно его департамент причастен ко многим взрывам, которые устраивали диверсанты СБУ и нанятые ими террористы. При этом, теми, кто его знает, Поклад характеризуется, как патологически жестокий человек, который не чурается лично принимать участие в пытках заключенных, несмотря на тщательно сконструированный им имидж интеллектуала, который даже защитил диссертацию. Что может быть лучше для организатора теракта, чем самому возглавить поиски исполнителя? Идеальная ситуация. Ну, а четыре пули в затылок — это вам не самоубийство известного урода-майданщика Сашко Билого двумя пулями в спину (кстати, дело рук все той же СБУ), не случайный выстрел при задержании, а хладнокровная ликвидация исполнителя, дабы обрубить все хвосты. Кстати, судя по тому, что в подвале экс-сотрудника СБУ нашли настоящую «камеру пыток», он по своим наклонностям, мог быть весьма близок к Покладу и не исключено, что в этой паре ликвидаторов не ГУРовец, а именно экс-СБУшник был главным.

На что поймали Березовскую. Явно стимулом для нее были в какой-то степени деньги. Но ей, вероятно, пообещали не только некую сумму для безбедного житья и новые документы, но и изменение внешности. Кстати, за годы сотрудничества с СБУ она очень сильно изменилась внешне, и далеко не в лучшую сторону. Для молодой еще женщины это могло стать настоящей трагедией.

Первый заместитель главы СБУ Александр Поклад. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Что касается настоящих причин покушения, то стоит вспомнить, что украинский «просрочка» Владимир Зеленский самые грязные свои делишки обсуждает сейчас не с нынешним главой СБУ генерал-майором Хмарой, а именно с Покладом. И колл-центры тут ни при чем.

Как рассказал на днях бывший украинский политик Олег Царев, Ермолаев считался теневым кошельком экс-главкома ВСУ, а ныне посла Украины Валерия Залужного, который, опять же, недавно на вопрос Зеленского, пойдет ли он на выборы президента в качестве кандидата, ответил утвердительно. По словам Царева, в украинских деловых кругах Ермолаев, несмотря на то, что занимался мошенническим бизнесом, считался человеком, на которого можно положиться, который не обманет. А потому деньги ему давали многие. Примечательно, что взорвали Ермолаева как раз после этого примечательного разговора Зеленского с Залужным, когда «просроченный» получил четкий и твердый ответ, гарантирующий ему поражение на выборах.

Собственно, на этом все. Самая очевидная версия подрыва Ермолаева ведет к Зеленскому. Он — тот самый человек, который мог потерять от деятельности Ермолаева не просто часть доходов, а буквально все, включая и саму жизнь. Из всех потенциальных кандидатов у него был самый веский мотив. Прямо-таки убойный. И то, что следствие по делу об убийстве Березовской ведут украинские следователи, очень удобно для настоящих заказчиков и организаторов покушения. Европейским следователям ликвидаторов не отдадут, а украинское следствие ограничится самой удобной версией.

Правда, рассказать об этом теперь сможет только Поклад. Или сам «просроченный» Зеленский.

* Лицо, внесённое в список террористов и экстремистов в РФ

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