Российские туристы случайно осквернили подношения духам на пляже в Таиланде

Фотосессия на пляже Паттайи едва не обернулась для российских туристов международным скандалом. Фото: предоставлено новостями Паттайи.

Фотосессия на пляже Паттайи едва не обернулась для российских туристов международным скандалом. Соотечественники решили сделать фото с кокосом, лежавшим под деревом, не подозревая, что держат в руках не забытый кем-то фрукт, а ритуальное подношение местным духам.

Инцидент произошел на Южном пляже Паттайи и быстро разлетелся по социальным сетям, пишет тайское издание The Thaiger. На опубликованном видео можно рассмотреть, как девушки берут кокос, относят его к морю и фотографируются с ним как с реквизитом.

Россияне решили использовать кокос, предназначенный для духов, в фотосессии. Фото: предоставлено новостями Паттайи.

Местные жители расценили происходящее иначе. Под деревом, где лежал кокос, они регулярно оставляют сладости, красные газированные напитки и фрукты. Эти дары предназначены духам, охраняющим округу. В Таиланде считается, что такие духи оберегают людей и дом, приносят им удачу, поэтому к подобным подношениям относятся с большим уважением.

35-летний местный житель Ванначай, опубликовавший вирусный ролик, рассказал, что сначала только наблюдал за происходящим. Когда туристы закончили фотографироваться, он подошел к их компании и с помощью онлайн-переводчика объяснил, что произошло.

- Они были искренне удивлены. Сразу извинились, попросили прощения на русском языке и аккуратно вернули кокос на прежнее место, - рассказал мужчина.

По его словам, путешественники заверили, что вовсе не хотели оскорбить чувства местных жителей и их традиции. Дело в том, что они просто не знали о существовании такого обычая. Конфликт удалось быстро уладить без вмешательства полиции.

Подобные подношения можно встретить по всему Таиланду - под деревьями, возле небольших святилищ, храмов и традиционных «домиков духов». Как пишут тайская пресса, подобные случаи происходят периодически из-за незнания иностранцами местных традиций.