«Они обязаны пожениться!»: российская модель Анастасия Костромитина спародировала футболиста Холанда и стала звездой интернета

Российская модель прославилась благодаря сходству с футболистом Холандом. Фото: соцсети

Российская модель Анастасия Костромитина неожиданно стала мировой интернет-знаменитостью после шуточного ролика, в котором она спародировала нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда. Девушка повторила его фирменную мимику, а видео за короткое время разлетелось по соцсетям.

Российская модель Анастасия Костромитина неожиданно стала мировой интернет-знаменитостью после шуточного ролика. Фото: соцсети

Ролик Анастасия сняла вместе с мамой. В начале видео женщина говорит, что ее дочь похожа на известного футболиста, после чего камера переключается на модель. На экране появляется фотография Холанда, а Костромитина начинает копировать характерные эмоции спортсмена.

Девушка повторила несколько образов и движений норвежца, а само видео подписала: «Тренд можно закрывать». Неожиданно для самой модели ролик начал набирать огромные охваты и привлек внимание пользователей со всего мира. Видео собрало свыше 80 миллионов просмотров, около 4 миллионов лайков и десятки тысяч комментариев. Многие зрители признались, что сначала не поверили в настолько сильное сходство, а некоторые и вовсе предложили организовать встречу двух «двойников».

Фото: соцсети

«Действительно похожи!», «Шикарно, прям брат с сестрой, близнецы», «Давайте поможем им встретиться», «Они обязаны пожениться!», «Я хочу, чтобы вы были вместе!»; «Это больше чем судьба», — пишут пользователи.

Не осталась без внимания и самоирония Анастасии, которая с юмором отнеслась к неожиданной популярности. «Шикарная самоирония!» — восхитились поклонники в комментариях.

Фанаты футбола также не забыли поздравить ее с успехами на поле. «Поздравляю вас с проходом в 1/4», — написал пользователь соцсетей под роликом.

Фото: соцсети

Сама Костромитина призналась, что не ожидала такой реакции аудитории. Когда ролик только начал стремительно набирать просмотры, модель отметила: «Мне уже страшно от этого актива».

Теперь пользователи ждут, сможет ли российская модель встретиться с самим Эрлингом Холандом и узнает ли футболист о своей неожиданной «копии».

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