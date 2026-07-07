Сколько усов на самом деле должно быть у кошки: зоолог развеяла миф о 24 вибриссах

На самом деле усов у кошки не 24, а намного больше. Фото: TarasBeletskiy/Shutterstock/Fotodom

По Интернету пронесся слух: у здоровых кошек должно быть 24 уса, по 12 с каждой стороны! Ни больше, ни меньше. А если что-то не сходится – срочно к врачу. Но так ли ли это? Надо ли немедленно ловить своего кота и нервно пересчитывать усики?

KP.RU разбирается вместе с кандидатом биологических наук, научным сотрудником лаборатории поведения позвоночных животных МГУ им. Ломоносова, зоологом, специалистом по поведению животных Ольгой Сибиряковой.

«ВТОРЫЕ ГЛАЗА»

На самом деле усов у кошки не 24, а намного больше, с порога огорошила Ольга Викторовна. Когда говорят о 24 усах-вибриссах, имеют в виду самые заметные, те, что около носа. Прочие усы располагаются по бокам мордочки, над глазами, и даже на передних лапках. Важны – все. Ведь именно вибриссы – главные органы чувств наших пушистых друзей.

- Вибриссы, или осязательные волоски, для кошки – чрезвычайно важный инструмент «ощупывания» пространства. Ощупывания – в прямом и переносном смысле. Каждый усик – чувствительный «радар», - рассказала KP.RU зоолог Ольга Сибирякова.

Так, “размах” вибрисс на мордочке примерно соответствует ширине животного в плечах, и кошка, ощупывая, скажем, узкую щель, понимает, может ли она через нее пройти.

Вибриссы снабжены множеством нервных окончаний, с помощью которых животное способно уловить любое, даже малейшее, движение воздуха, изменение температуры. Именно поэтому, когда кошка что-то осматривает, обнюхивает, ее усы подаются вперед, поясняет Ольга Сибирякова.

- Когда говорят, что кошка видит в темноте – это преувеличение. Чтобы в прямом смысле видеть, кошке все-таки нужно хоть немного, но света. Но, благодаря вибриссам кошка может очень хорошо ориентироваться наощупь, - говорит Ольга Сибирякова.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА ИЛИ ИСПУГАНА

А еще вибриссы помогают кошке определять свое положение в пространстве. Когда говорят, что кошка приземляется на все четыре лапы – это именно благодаря усам.

К каждой вибриссе подходит несколько групп мышц, и по положению усов можно определить эмоциональное состояние животного.

- Когда кошка заинтересована, усы направлены вперед, она активизирует свои маленькие радары, чтобы ощупать пространство. У испуганного или агрессивного животного усы «смотрят» назад. А когда пушистый спокоен, вибриссы спокойно свисают по сторонам, - продолжает Ольга Сибирякова.

Фото: Sasha Chornyi/Shutterstock/Fotodom

НЕ СЧИТАЙТЕ И НЕ ПАНИКУЙТЕ

Итак, мы поняли, насколько важны усы. Значит, если усов «недостаточно», надо бить тревогу?

Нет. Начнем с того, что усы у кошки постоянно обновляются, они не даны животному раз и навсегда. Но смена происходит, как правило, незаметно: новый ус просто вытесняет старый.

- Если вы нашли в квартире выпавший ус, беспокоиться точно не надо, - успокаивает Ольга Сибирякова, - Усы могут выпадать, могут ломаться.

Основание для волнения появляется, говорит ученый, когда вы заметите, что у питомца слишком много или слишком мало усов. Если они стали массово выпадать, все разом ломаться. Но считать усы у внешне здорового животного – занятие пустое:

- Если вы сосчитаете, и увидите, что у кошки не точно 24 уса на мордочке, это не повод бить тревогу, - уверяет Ольга Сибирякова, - Ведь всего на теле животного до 50-ти, иногда до 60-ти вибрисс. Не стоит думать, что кошка теперь «потеряет ориентацию», если у нее не ровно 24 уса около носа.

Общий вывод такой: если животное, не дай Бог, больно, вы узнаете об этом не по количеству усиков. Кошка станет вялой, будет отказываться от еды, занимать необычные места в комнате и принимать странные позы. Когда питомец весел и бодр, и вдруг вы принялись считать у него усы, насчитали “не то” и пришли в ужас – это вы зря. Сами себя накручиваете, и животное попусту тревожите.

МИСКУ ПОДБИРАЕМ ПО УСАМ

И все-таки здорово, что заговорили о кошачьих усах - это повод напомнить владельцам животных некоторые правила.

- Ни в коем случае нельзя бить по усам, грубо из касаться, и тем более подрезать, - предупреждает Ольга Сибирякова. - Кошка чувствует в эти моменты мощнейшее потрясение, как будто ее ударили током. Да, если вы срежете или подрежете усы, через две-три недели они отрастут. Но эти недели кошка будет совершенно дезориентирована. Это все равно, что человеку ослепнуть. У нее изменится походка, она будет в глубочайшем стрессе.

Есть даже такое понятие – «стресс усов». Если у кошки слишком узкая миска, и она, пробуя пищу, трется о миску усами, ей «больно», «тяжело».

- Если вы заметите, что кошка достает еду из миски лапкой - это верный признак, что миска ей не по размеру, кошка испытывает «стресс усов», - говорит Ольга Сибирякова.

Итак, считать усы и дергать за них не будем. Пусть это маленькое знание поможет нам лучше понимать питомцев.

КСТАТИ

Волосы и мех появились позже

Есть интересная гипотеза, что в целом волосы у млекопитающих, например, у нас, у людей, возникли из чувствительных выростов-вибрисс. Ведь млекопитающие произошли от рептилий, а у них волос нет, разъясняет Ольга Сибирякова. Возможно, изначально развились вибриссы, а затем уже мех и волосы.

- Интересно, что вибриссы в той или иной форме есть у всех млекопитающих, кроме человека и высших приматов, - резюмирует Ольга Сибирякова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жирафы умеют складывать числа: ученые открыли поразительные способности животных к математике

Люди позаимствовали смех у обезьян: приматы смеются уже 15 миллионов лет

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будут выглядеть люди, рожденные на Марсе