Квартиры так и не подешевели: как изменились цены на жилье за первое полугодие 2026

Рост потребительских цен с начала года составил 4,17% Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Цены на жилье за первое полугодие 2026 года опять выросли. Небанально тут только то, что выросли они относительно скромно, примерно на уровне инфляции. Как говорят эксперты, «проиндексировались».

НОВОСТРОЙКИ

По данным, которые сообщили KP.RU в федеральной компании «Этажи», в среднем по России квадратный метр в новостройках за январь-июнь подорожал на 2,6%. Ту же цифру называют и аналитики федерального портала «Мир квартир».

Рост потребительских цен с начала года по 29 июня, по данным Росстата, составил 4,17%. Так что новостройки от официальной инфляции даже отстают.

Но средняя картина складывается из «где пусто, а где густо». В среднем по городам-миллионникам, по данным «Этажей», квадраты строящегося жилья за полгода все же подорожали с опережением инфляции - на 8,7%, в Москве — на 9,2%.

Как утверждают эксперты, в основном эти цифры объясняются сокращением предложения. По подсчетам аналитиков компании LEGENDA, в Москве, в частности, новых предложений на рынке новостроек за первое полугодие стало меньше на 36%. А новых квартир в «массовом сегменте» - то есть за вычетом элитного жилья и бизнес-класса - продавалось вдвое меньше, чем в первом полугодии 2025 года.

- Девелоперы снизили активность в связи со сложной финансово-экономической конъюнктурой, – поясняет Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».

В среднем по городам-миллионникам квадраты строящегося жилья за полгода все же подорожали с опережением инфляции Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Такая ситуация — не только в Москве, но и ряде других крупнейших городов, о чем красноречиво говорит довольно серьезный рост цен в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. При том, что застройщики снизили активность, в конце полугодия в очередной раз ее резко увеличили покупатели с семейной ипотекой — на фоне разговоров об изменении условий программы с 1 июля (кто не в теме - пока ничего не изменилось). По данным аналитического центра «Домклик», выдачи семейной ипотеки в Сбере в этом июне почти на 90% превысили показатели мая и на более чем 60% - прошлого июня.

ВТОРИЧКА

«В среднем по стране» у разных аналитических центров прирост за полгода получается от 2% до 5%, то есть вокруг официальной инфляции. Но если с новостройками — где густо, где пусто, то вторичка за первое полугодие подорожала практически везде, пусть хотя бы на какие-то доли процента. В Москве же, по данным «Этажей» - более чем на 6%.

- После ограничения семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года (на одну семью — только одна семейная ипотека — Ред.) и по мере постепенного роста доступности рыночных кредитов, спрос на рынке начал смещаться в сторону готового жилья, - рассказала KP.RU исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова. - Причин тому несколько. Во-первых, доля тех, кто еще может оформить льготную ипотеку, сократилась, а потребность в улучшении жилищных условий никуда не делась. Во-вторых, в некоторых случаях разрыв между стоимостью вторичного и первичного жилья доходит до 20-30%. В-третьих, готовые квартиры часто продаются с ремонтом. А покупатели нынче дотошно высчитывают не только цену покупки и затраты на кредит, но и сколько еще будет стоить будущий ремонт.

Если в декабре средние рыночные ставки по ипотеке на вторичку уверенно держались на уровне 21-22%, то к середине июня они опустились до 18-19%. Доступными их пока не очень назовешь, но прогресс налицо. А если речь идет именно об улучшении жилищных условий — когда покупается квартира получше, а прежняя продается — кредит нужен только на размер доплаты. И важнее не размер ставки, а общая сумма трат и возможность быстро переехать (чтобы не пришлось еще оплачивать съемное жилье).

Спрос может вырасти в августе-сентябре - на фоне очередных обсуждений по ограничению семейной ипотеки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ

- Если политика Центробанка по снижению ключевой ставки сохранится, спрос на вторичном рынке продолжит увеличиваться (вслед за ключевой ставкой снижаются рыночные ставки по ипотеке — Ред.), что может ускорить рост цен и сократить величину возможных скидок, - прогнозирует Юлия Бочарникова.

На рынке новостроек, как ожидает эксперт, спрос может вырасти в августе-сентябре - на фоне очередных обсуждений по ограничению семейной ипотеки с 1 октября. Напомним, вероятные изменения в программе — с привязкой ставки и других условий к числу детей в семье — ожидались с 1 июля. Но перенесены на 1 октября. И логично, что те, для кого ставка по льготной программе может резко вырасти в связи с изменениями, могут захотеть «отоварить» свое право на семейную ипотеку до этой даты.

- Но это вряд ли спровоцирует резкий рост цен на новостройки, скорее всего, они просто продолжат в среднем индексироваться в пределах инфляции, - считает Юлия Бочарникова.

Действительно, если с 1 октября условия льготной ипотеки существенно ухудшатся для семей с одним маленьким ребенком — а это самая многочисленная категория семейных покупателей нового жилья — всплеск спроса на новостройки будет недолгим, с октября он сразу снизится.

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