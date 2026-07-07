Зеленского выкинули с саммита НАТО, потому что он проиграл одно из решающих информационных сражений Фото: REUTERS.

Встреча глав стран НАТО в Турции должна была стать триумфом Владимира Зеленского. Праздничный стол сервировали три месяца - удары по российским НПЗ, восторженные восклицания лидеров Европы от Макрона до Стубба о том, что Киев скоро сломает хребет российской «Империи зла». Даже британский монарх Карл III поучаствовал в спектакле, передав «тайный отчет» МИ-6 о разваливающейся экономике России.

Но пала Константиновка. Ложь стала абсурдной. И еще до того, как самолет Зеленского коснулся взлетно-посадочной полосы в Анкаре, обозреватель британской Daily Telegraph Оуэн Мэттьюз подписал киевскому лидеру приговор.

- Зеленскому не дадут выступить на саммите НАТО, чтобы не раздражать «папашу» Трампа (так на прошлом саммите президента США заискивающе называл генсек НАТО Рютте, - ред.).

Конечно, это просто ширма. Зеленского выкинули с саммита НАТО, потому что он проиграл одно из решающих информационных сражений. И за оставшихся четыре дня (о взятии Константиновки объявили вечером 3 июля, - ред.) все разведки Европы не смогли придумать, как вытащить беспомощного киевского лжеца из этой ямы.

СЕМЬ МИНУТ ПОЗОРА

Вычеркнув выступление Зеленского из основной программы, ему все-таки нашли сцену «на задворках» - форуме оборонных индустрий альянса. Выступление заняло жалкие семь минут. Поджав хвост, киевский лидер даже не заикался о том, что Украина выигрывает. Зато как обычно - просил, просил, просил:

1. Принять Украину в НАТО. Он попытался объяснить военным воротилам, что страна без собственной экономики, с ополовиненной армией, воюющая чужим оружием - это «сильный союзник».

2. Помочь Киеву ракетами для ПВО Patriot. Зеленский заявил, что Украина добилась впечатляющих успехов в сбитии российской «баллистики» (во время последнего удара не было сбито ни одной из 23 баллистических ракет, - ред.), но нужна «дополнительная помощь от союзников».

3. Создать новые системы защиты от российской баллистики. Здесь Зеленский уже начал дерзить США и лить воду на мельницу своих хозяев. Старны ЕС планируют создавать свои системы ПВО, а Пентагон заинтересован в том, чтобы европейцы покупали американские установки и ракеты-перехватчики. Что будет решено по этому поводу - одна из главных политических интриг саммита.

Вычеркнув выступление Зеленского из основной программы, ему все-таки нашли сцену «на задворках» - форуме оборонных индустрий альянса Фото: REUTERS.

ПЛАН МИНИМУМ

В завершении «гастролей» комика в Анкаре, Генсек НАТО Марко Рютте пригласил его на совместную пресс-конференцию…которая продлилась жалких 4 минуты. И никаких вопросов журналистов - ни дай бог спросят про фронт!

- Вам удаётся наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, по российской оборонной инфраструктуре в глубине России. В военном отношении такие успехи крайне важны. А на передовой всего четыре-пять месяцев назад вы ещё видели, как русские добиваются успехов. А теперь таких успехов стало намного меньше. Вы гораздо успешнее и на передовой! - Рютте выплевывал ложь, как детсадовец невкусную кашу.

В завершении «гастролей» комика в Анкаре, Генсек НАТО Марко Рютте пригласил его на совместную пресс-конференцию Фото: REUTERS.

- Русские начинают слабеть на поле боя, - закивал Зеленский. - Но нам нужна противовоздушная оборона. Мы видим сладость России, мы её чувствуем, но этого недостаточно. Нам нужно усилить давление, усилить противоракетную оборону и ввести дополнительные санкции против России.

Слова Зеленского выдали оскудевший «план максимум». А ведь еще неделю назад он рассказывал, что Украине на саммите в Анкаре выделят 70 миллиардов евро военной помощи. Еще неделю назад европейские СМИ уверенно писали, что Европе вместе с Киевом удаться перетащить Трампа на свою сторону и заставить забыть о «Духе Анкориджа».

УВИДЕТЬ ТРАМПА И УЛЕТЕТЬ

Но на встречу глав стран альянса Владимира Александровича даже не позвали. Его максимум - участие в торжественном ужине, где он получит уникальную возможность посмотреть, как Трамп запьет свой любимый бургер диетической колой.

В среду днем Зеленский предстанет перед Дональдом Фредовичем на личной встрече. И расскажет ему подробно - как это так Украина наступает и побеждает, что по пути потеряла целый город и больше 100 квадратных километров территории?..

Кстати, накануне саммита Трамп внезапно заявил, что «мир на Украине намного ближе, чем кажется». Совершенно очевидно, президенту США сейчас особенно остро нужна громкая внешнеполитическая победа - выборы в Конгресс уже 3 ноября. Поэтому, вполне возможно, вместо разговора о новых ПВО Зеленскому придется снова вспомнить про этот ненавистный Анкоридж…

Вместо послесловия скажем - конечно, к миру саммит враждебного военного блока вряд ли приведет. Но план врага сорван - и это главное.

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