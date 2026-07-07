Трамп на саммите НАТО затмил всех: пообещал снять санкции с Турции и предупредил Европу об исчезновении

Хорошие личные отношения между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом способны снизить напряженность внутри НАТО Фото: REUTERS.

Первый день саммита НАТО в Анкаре подходит к концу. Конечно, не обошлось без традиционных заявлений о «единстве союзников» и «коллективной безопасности», но все же главной темой встречи стал приезд президента США, который сумел затмить всю официальную повестку.

Впрочем, в Турции к такому развитию событий были готовы. Еще до начала саммита министр иностранных дел Хакан Фидан отмечал: именно хорошие личные отношения между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом способны снизить напряженность внутри альянса. Более того, самым сложным этапом подготовки к встрече он называл вовсе не согласование документов, а обеспечение личного участия американского лидера.

И меры безопасности это только подтвердили. Отель, где разместился Трамп, фактически превратили в неприступную крепость: территория была полностью перекрыта, окна защищены пуленепробиваемыми стеклами, а само здание подготовили к возможным атакам с использованием взрывчатки.

Уже с первых минут пребывания в Анкаре стало ясно: глава Белого дома приехал не просто отметиться на саммите. Он обозначил, что собирается обсудить с Эрдоганом торговлю, вопросы обороны, ситуацию вокруг Ирана, украинский конфликт и целый ряд других международных проблем.

Трампа встречали в Анкаре пышной церемонией. Фото: REUTERS.

ПОВОРОТ ПО F-35

Еще несколько лет назад покупка российских зенитных комплексов С-400 стала причиной громкого кризиса между двумя странами. В 2019-м Анкару исключили из программы создания истребителей пятого поколения F-35, а затем ввели против нее санкции. Казалось, этот вопрос закрыт надолго.

Однако теперь Трамп дал понять: прежние претензии остались в прошлом. Более того, наличие у Турции С-400 сейчас Дональда совершенно не беспокоит, а отношения между двумя странами, по его мнению, находятся на самом высоком уровне – даже лучше, чем во время его первого президентского срока.

Вашингтон готов рассмотреть передачу туркам F-35. Решение пока не принято, но такой вариант обсуждается. Практически сразу Эрдоган добавил: США уже обещали поставить Анкаре пять самолетов и переговоры продолжаются.

Не менее громко прозвучало и другое заявление Трампа. Мол, Соединенные Штаты намерены снять санкции против Турции, поскольку не хотят применять ограничительные меры в отношении своих друзей. Для Анкары, которая несколько лет добивается отмены американских ограничений, это может стать одним из главных дипломатических успехов последних лет.

Вашингтон готов рассмотреть передачу туркам F-35. Фото: REUTERS.

НАТО ПОД ОГНЕМ КРИТИКИ

Не меньше шума на саммите вызвали заявления Трампа в адрес альянса. Американский президент признался, что серьезно разочарован НАТО. Кроме того, он прямо заявил, что вполне мог бы вообще не приезжать на саммит, если бы тот проходил не в Турции, которой руководит его «друг и очень сильный лидер».

Фактически Трамп указал: именно отношения с турецким президентом стали главным аргументом в пользу его участия в мероприятии.

При этом глава Белого дома вновь поднял тему американского военного присутствия в Европе. Он не исключил дальнейшего сокращения контингента, а затем и вовсе заметил: Вашингтон не обязан тратить деньги на обеспечение европейской безопасности и при желании мог бы вывести с континента всех своих военнослужащих.

Подобные слова наверняка заставили многих европейских союзников нервничать. Ведь подобные заявления американский лидер делает уже не впервые, однако теперь они прозвучали непосредственно на саммите НАТО.

УКРАИНА, ИРАН И ГРЕНЛАНДИЯ

Значительная часть переговоров была посвящена международным кризисам. Трамп выразил уверенность, что конфликт вокруг Украины можно завершить в обозримом будущем. Мол, у него состоялись продолжительные телефонные разговоры как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, и оба лидера заинтересованы в заключении соглашения.

При этом Дональд признался, что больше не хочет смотреть фото с украинских полей сражений, которые ему регулярно присылают представители Пентагона. Ведь подобные кадры производят слишком тяжелое впечатление.

Эрдоган, в свою очередь, подтвердил готовность Турции и дальше участвовать в посреднических усилиях между Россией и Украиной. Кроме того, турецкий лидер сообщил: Анкара пытается способствовать нормализации отношений между США и Ираном и готова использовать свои дипломатические возможности для снижения напряженности.

Сам Трамп также высоко оценил роль Турции в ближневосточных событиях. По его словам, несмотря на сложные отношения с Израилем, Анкара не стала вмешиваться в конфликт с Ираном, а наоборот – помогала снижать напряженность.

Но и на этом американский президент не остановился. Он вновь вернулся к своей давней идее о Гренландии, заявив: остров должен находиться под контролем США, а не Дании.

С американским лидером на саммит НАТО прибыла его свита. Фото: REUTERS.

ЕВРОПЕ ПРИГОТОВИТЬСЯ

Еще одним объектом критики со стороны Трампа стала Европа.

Американский президент указал: за последние двадцать лет континент сильно изменился и предупредил европейских лидеров о последствиях их миграционной и энергетической политики. По его мнению, если страны не изменят подход к этим вопросам, то в привычном виде Европы может просто не остаться.

Подобные заявления лишь усилили ощущение, что нынешний саммит НАТО проходит совсем не по привычному сценарию. Вместо разговоров о консолидации союзников внимание оказалось приковано к двусторонней встрече Трампа и Эрдогана.

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