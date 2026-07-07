Снять ограничения, вернуть флаг и гимн: Михаил Дегтярев объяснил значение решения МОК для российских спортсменов

Михаил Дегтярев объяснил значение решения МОК для возвращения России в мировой спорт. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр спорта России Михаил Дегтярев подробно объяснил, что значит для нашей страны решение Международного олимпийского комитета. Напомним, что сегодня МОК официально снял самые жесткие ограничения, которые были наложены на российских спортсменов.

Сайт KP.RU публикует видео с комментарием министра. Вот что сказал Михаил Дегтярев о решении МОК:

Министр спорта России Михаил Дегтярев о решении МОК

"Исполком МОК принял решение, которое отменяет его же решение 2023-го года о дискриминационных мерах в отношении российских спортсменов. Никаких больше проверок на нейтральность не будет. Также МОК снял ограничения по командным видам спорта и обратился ко всем международным федерациям вернуть флаг, гимн и наши команды на международные старты.

Для Олимпийского комитета России решение тоже есть, оно очень важное и оно базовое. Олимпийский комитет России восстановлен в своих правах. Это означает, что:

а) мы за столом и будем продолжать переговоры в МОК по восстановлению наших спортсменов в разных федерациях;

б) это означает, что никакие ограничения на Олимпийский комитет более не накладываются.

Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты.

Почему? Дело в том, что мы уже провели большую дипломатическую и юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. Всегда они на него ссылались, когда не давали нашим национальным сборным в полном составе выступать.

Теперь этого решения нет. Всё, оно в истории. Точка поставлена. А мы вместе будем продолжать по поручению президента России Владимира Владимировича Путина, восстанавливать все виды спорта, все сборные России с флагом, с гимном на международных стартах.

Также очень важно, что МОК разрешил на усмотрение международных федераций проводить в России чемпионаты мира, международные турниры. Мы этим обязательно воспользуемся.

Ну и отдельное дело Российского антидопингового агентства тоже сдвинулось с мертвой точки. Приняты изменения в федеральный закон, они подписаны президентом, одобрены ВАДа, Всемирным антидопинговым агентством. Теперь мы будем выходить из судебных тяжб с ВАДа и ожидаем в этом году в ближайшее время аудит нашего агентства, здесь, в Москве, в России".

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