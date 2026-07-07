Никита Михалков: «Это справедливо, что появился мемориальный кабинет Сергея Владимировича Михалкова. Отец этих почестей заслужил»

Сын Сергея Михалкова – режиссер Никита Михалков Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

7 июля в Союзе писателей России (Комсомольский проспект, 13) прошло открытие мемориального кабинета писателя, поэта, драматурга, автора текстов гимнов СССР и Российской Федерации, детских стихотворений, пьес, басен, создателя и бессменного главного редактора киножурнала «Фитиль», военного корреспондента в годы Великой Отечественной войны, Героя Труда Сергея Владимировича Михалкова.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Автора «Дяди Стёпы» нет в живых уже 17 лет. Но после себя он оставил такое богатое наследие – и творческое, и человеческое, что вспоминать его будут ещё долго. И читатели, и зрители, и прямые потомки – дети, внуки и правнуки…

Михалковы рассматривали кабинет своего знаменитого деда-писателя с большим интересом Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Они как раз и пришли на открытие мемориального кабинета. Сын Сергея Михалкова – режиссер Никита Михалков, вдова Юлия Субботина, трое внуков – Егор, Степан и Артём и правнуки разного возраста. Конечно, всю семью Михалковых собрать не удалось, да это и невозможно. Старший сын-режиссер Андрей Михалков-Кончаловский – за границей. Внучки Анна и Надежда – на съемках. Правнуков у Сергея Владимировича так много – то ли 14, то ли 15, что их даже соберешь, а они рассыпятся как горох. А ещё есть праправнуки…

В Союзе писателей России открыли мемориальный кабинет Сергея Михалкова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Но те Михалковы, которые всё-таки пришли, рассматривали кабинет своего знаменитого деда-писателя с большим интересом. Ни один из внуков здесь раньше не был. Да и сыновья, почти нет сомнений, бывали нечасто. В семье не было принято ходить к папе на работу.

Владимир Мединский и Никита Михалков подписали соглашение о сотрудничестве Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мемориальный кабинет находится в историческом здании с колоннами на Комсомольском проспекте. Этот дом Сергей Владимирович выхлопотал для писателей, когда стал председателем Союза писателей РСФСР (1970-1990). Он проработал в одном кабинете 20 лет (теперь его занимает 1-й секретарь Союза писателей России Владимир Мединский).

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На его рабочем столе - словарь русского языка, изданный в 1927-м Академией наук, и справочник Союз писателей СССР за 1986 год. За стеклянной витриной - костюм Сергея Владимировича со звездой Героя Социалистического Труда. На стенах – его портреты, театральные и киноафиши спектаклей и фильмов, снятых по его сценариям и пьесам. Например, афиша очень успешной советской кинокомедии – «Три плюс два» с Андреем Мироновым и Натальей Фатеевой. Личные вещи Сергея Владимировича передала его вдова – Юлия Субботина.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Это справедливо, что теперь есть такой мемориальный кабинет Сергея Владимировича Михалкова. Это значит, что он живет. И то, что он сделал за свою жизнь, сделано надолго. Этот кабинет будет напоминать о нём. Этих почестей отец заслужил своим талантом и открытым доброжелательным характером. Он достоин нашей памяти. Его стихи читают, печатают, его именем называют библиотеки, - говорил на открытии мемориального кабинета Никита Михалков. - Он был удивительный человек. Это понимаешь сейчас. У нас в семье не было пиетета, что, мол, папа работает... Более того, однажды мы ехали в машине, чего-то с отцом заспорили, и я с юношеским максимализмом говорю - да ладно тебе, пап... «а у Тома, а у Тома ребятишки плачут дома» - тоже мне стихи! Отец остановил машину - а мы ехали на дачу смотреть чемпионат мира по футболу - и сказал: «Вон отсюда. Они тебя кормят эти стихи». Он меня выгнал и уехал. Это был очень серьезный урок уважительного отношения к делу, которым занимался отец. Я шёл на дачу пешком 23 километра. И всю дорогу думал, что будет, когда я приду: меня будут ругать, или извиняться, или предстоит бурное примирение… Я пришел, а у отца вообще никакой реакции. Как будто ничего не случилось. В этом был весь отец. С одной стороны, он был полон любви к нам, с другой, - эта любовь не была развращающей. В семье было совершенным табу использовать имя отца где бы то ни было – в театре, в кино, институте - в надежде получить хоть какую-то привилегию.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В заключении Владимир Мединский и Никита Михалков, которые возглавляют два творческих союза – писателей и кинематографистов - подписали соглашение о сотрудничестве. «В наше непростое время это единение необходимо, важно, чтобы в достижениях и победах мы объединялись каждый на своем фронте», - сказал Никита Михалков.