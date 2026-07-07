Хитрый ход Макрона: зачем суд разрешил Марин Ле Пен участвовать в выборах президента Франции

Марин Ле Пен имеет право принять участие в президентских выборах во Франции в 2027 году Фото: REUTERS.

Лидер французских крайне правых Марин Ле Пен получила право участвовать в президентских выборах в апреле 2027 года. Апелляционный суд Парижа сегодня признал ее виновной в растрате средств Европарламента и приговорил к трем годам лишения свободы. Из них два - условно плюс год ограниченной свободы передвижения с электронным браслетом на ноге.

При этом суд смягчил вердикт предыдущей инстанции, запрещавший Ле Пен пять лет занимать выборные должности.

Эммануэль Макрон, «доживающий» свой второй президентский срок, избираться в президенты на будущий год не сможет. Но, безусловно, постарается сделать все, чтобы выбить правых из седла. И сейчас вся Франция размышляет: на пользу ли партии Марин «Национальное объединение» сегодняшний приговор?

Политические оппоненты Ле Пен со всех флангов - от центристского до социалистического - злорадствуют на все лады: как, мол, так, что еще за партийный лидер с электронным браслетом, осужденная за махинации?

Браслет, действительно, будет помехой президентской кампании. Ведь на каждую поездку Марин обязана запрашивать разрешение в надзорных органах. А если поездки идут каскадом по всей стране?

К тому же пока неясна судьба запасного лидера «Национального объединения», молодого да раннего (30-летнего) Жордана Барделла, которого Марин сделала главой партии, подозревая, что ей все же запретят избираться.

Сейчас его рейтинг одобрения по опросам выше, чем у Ле Пен - 47% против 40%. В первом туре президентских выборов его шансы против центристского кандидата тоже оцениваются выше.

Потенциальные преемники Макрона - бывшие при нем премьерами Эдуар Филипп и Габриэль Атталь. Их рейтинги падают, ассоциироваться с непопулярным Эммануэлем вредно для политического здоровья. Но шанс центристов на выборах - снова сделать жупел из ультраправых и в который раз выйти с лозунгом: «Только не они!» Одно дело, если бы Ле Пен реально села за решетку, это, наоборот, объединило бы близкий к ней электорат. Но ситуация иная.

Эммануэль Макрон, «доживающий» свой второй президентский срок, избираться в президенты на будущий год не сможет Фото: REUTERS.

Дело, по которому обвиняют Марин, тянется с 2004 года. Следствие установило, что «Национальное объединение» регулярно использовало средства Европарламента, чтобы платить помощникам евродепутатов, которые на самом деле трудились на благо партии внутри страны. Таким образом за 11 лет были потрачены 2,8 млн евро.

Марин утверждает, что речь могла идти о халатности, грань между работой в Европарламенте и «Национальном объединении» порой провести сложно. Никакого злого умысла не было!

Ле Пен покинула зал суда, не сказав ни слова. В 9 вечера по Москве она должна выступить по телевидению, чтобы разъяснить свою позицию.

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