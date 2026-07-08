Инсульт начинается в сердце: что поможет предотвратить катастрофу и спасут ли «умные» гаджеты

Сейчас миллионы людей носят умные часы, которые меряют пульс и даже делают ЭКГ. Фото: Nan_Got/Shutterstock/Fotodom

Миллионы людей каждый год сталкиваются с инсультом, часто даже не подозревая, что главная причина может скрываться не в сосудах мозга, а в сердце. Почему кардиолог - один из ключевых специалистов в профилактике инсульта? Как бессимптомные нарушения ритма сердца провоцируют до 30 – 40% ишемических инсультов? И можно ли доверять умным часам, которые сегодня носит почти каждый? Заведующий кардиологическим отделением ФЦМН ФМБА России, врач-кардиолог высшей категории, д.м.н. Андрей Пронин рассказал, как тесно связаны сердце и мозг, почему важно вовремя «поймать» фибрилляцию предсердий и какие сегодня есть возможности для защиты от тяжелого инсульта - от обычного тонометра до современных методов диагностики.

- Сердце и мозг тесно связаны и, да, кардиолог действительно играет огромную роль в предотвращении инсультов. Но давайте честно, здесь не обойтись без командной работы. Довольно большая часть инсультов - это прямое следствие проблем с сердцем. Речь о так называемом кардиоэмболическом подтипе. На него приходится до 30 - 40% всех ишемических инсультов, - рассказал наш эксперт.

КОГДА ПОТЕРЯ ВЕСА - КРАСНЫЙ ФЛАГ

В сердце, чаще всего из-за фибрилляции предсердий, когда они начинают сокращаться хаотично, образуется тромб. В какой-то момент тромб отрывается, движется по сосудам и закупоривает артерию головного мозга. Кусочек мозга погибает, так происходит инсульт.

- Поэтому своевременное выявление и лечение аритмий, особенно фибрилляции предсердий, - это один из самых эффективных способов защитить человека от тяжелого инсульта. Сердце в порядке - мозг тоже получает больше шансов остаться здоровым, - говорит Андрей Пронин.

- Часто инсульт случается на фоне «немого», скрытого нарушения ритма сердца, которое человек даже не чувствует. Какие новые методы помогают поймать это состояние вовремя? И на что важно обращать внимание в обычной жизни?

- Да, достаточно большое число людей не ощущают нарушений ритма сердца. При этом инсульты случаются и у тех, у кого аритмия все-таки дает симптомы. Иногда мерцательную аритмию выявляют только уже после инсульта или транзиторной ишемической атаки.

Поскольку большинство случаев фибрилляции предсердий может протекать бессимптомно и часто бывает вторичной по отношению к другим заболеваниям, на нее могут указывать:

- боль за грудиной, стенокардия;

- признаки гипертиреоза (повышенной функции щитовидной железы) - например, необъяснимая потеря веса или диарея;

- симптомы поражения легких.

- Здесь очень важна настороженность и грамотность самого человека. Если он не чувствует аритмию, но при этом знает о своих сложностях со здоровьем, ему ничего не мешает 1 – 2 раза в день проверять ритм с помощью доступных приборов - от обычного электронного тонометра до специальных портативных регистраторов, - говорит наш эксперт.

В России существует большое количество лабораторных и инструментальных методов диагностики сердечно-сосудистых заболеваний:

- лабораторные анализы (уровень липидов крови, гормоны щитовидной железы и других эндокринных органов при необходимости);

- электрокардиография (ЭКГ) для оценки структурного и функционального состояния сердца;

- суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру, чтобы выявить нарушения ритма и проводимости.

По результатам нагрузочных тестов при необходимости делают мультиспиральную компьютерную томографию органов грудной клетки с контрастным усилением (для исключения патологии легких, легочных сосудов, аорты) или коронароангиографию (для оценки поражения сосудов сердца и возможностей их коррекции).

Дополнительно, по показаниям, могут проводиться Tilt-тест (для проверки обморочных состояний), чреспищеводная эхокардиография (для исключения тромбов в полостях сердца и на клапанах) и другие методы.

- Но самое главное - следовать рекомендациям лечащего врача: принимать препараты, которые снижают риск тромбоэмболических осложнений, контролируют частоту и правильность сердечных сокращений, и своевременно обращаться за помощью при проблемах с аритмией, - говорит Андрей Пронин.

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ДВОЙНАЯ ПРОВЕРКА

- Сейчас миллионы людей носят умные часы, которые меряют пульс и даже делают ЭКГ. Можно ли этим данным доверять? А бывало ли, чтобы гаджет спас жизнь, вовремя подняв тревогу?

- В моей практике пока ни одного случая, когда часы спасли человеку жизнь, я не видел. Зато обратных примеров много. Особенно среди молодых. Человек видит повышенный пульс, начинает накручивать себя. Хотя есть и полезная сторона. Такие устройства хорошо помогают отслеживать, как часто и когда именно начинается аритмия - время начала, частоту эпизодов. Для врача это ценная информация, которая может повлиять на тактику лечения. Но все сильно зависит от производителя и конкретной модели. Есть устройства, которые работают достаточно адекватно, а есть те, на которые лучше сильно не полагаться. В идеале - если что-то серьезное замечено, то лучше перепроверить медицинским прибором.

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ БЬЕТ ПО СЕРДЦУ

- Сейчас большинство исследователей сходятся в том, что атеросклероз (закупорка сосудов, при которой на стенках артерий постепенно образуются «бляшки» из холестерина, жиров, кальция и других веществ, - прим. Ред.) - многофакторное заболевание, - говорит наш эксперт.

В его развитии играют роль:

- Наследственная предрасположенность (генетика),

- Воспалительное повреждение стенки сосудов,

- Отложение холестерина.

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- Холестерин никогда не связывали только с жирной пищей. Однако нет смысла дополнительно повышать его количество извне. Гораздо разумнее соблюдать баланс питания, - говорит Андрей Пронин. - Употребление большого количества животного жира в сочетании с другими факторами риска (малоподвижный образ жизни, нарушение баланса труда и отдыха, курение, злоупотребление алкоголем) закономерно ускоряет развитие атеросклероза и его тяжелых осложнений: инфаркта миокарда, инсульта, нарушений ритма сердца и сердечной недостаточности.

ОТКУДА ИНФАРКТЫ В 40 ЛЕТ

По поводу инфаркта в молодом возрасте, наследственность ли тут играет роль или образ жизни, - и да, и нет, отвечает наш эксперт.

- Генетика действительно играет важную роль и заметно повышает вероятность «сосудистой катастрофы» в молодости. Но очень часто триггером или усиливающим фактором становятся именно внешние причины: образ жизни, питание, вредные привычки и отсутствие движения, - отмечает врач.

- Сейчас много говорят о «вакцинах от холестерина» - уколах, которые делают всего два раза в год для защиты сосудов. Это правда работает? Кому такое лечение показано, заменит ли оно обычные таблетки? И можно ли это получить в России?

- Такое лечение действительно существует. Имеется большое количество видов таких препаратов с разной периодичностью введения. В каждом конкретном случае принимается решение о выборе терапии. И, да, оно доступно в России, и более того, входит в систему обязательного медицинского страхования, а значит доступно всем. Но, еще раз повторюсь, только по показаниям, - говорит Андрей Пронин.

От ред.: на самом деле, это не совсем «вакцина» в классическом смысле (не прививка, которая формирует иммунитет), а современные инъекционные препараты, которые мощно и надолго снижают уровень «плохого» холестерина (ЛПНП). Эти препараты не заменяют полностью классические таблетки (статины), а чаще дополняют их. Статины остаются основой терапии для большинства людей - они не дорогие, хорошо изучены и эффективны.

- Существует понятие «сосудистый возраст». Как человеку понять, сколько лет его сердцу на самом деле, и можно ли «открутить» этот счетчик назад?

- Это понятие пока не очень широко применяемое. По сути, вашему сердцу столько лет, на сколько вы себя реально ощущаете. А чтобы замедлить его старение и поддерживать сосуды в хорошем состоянии, достаточно следовать простым правилам.

Самое важное - это образ жизни: нормальный режим и сбалансированное питание, любовь к средиземноморскому способу питания (много овощей и фруктов, клетчатки, меньше красного мяса, прием белка смещается в сторону рыбы и морепродуктов, - прим. Ред.), правильный баланс работы и отдыха - обязательно с хорошим сном. Ведите здоровый образ жизни - откажитесь от курения и алкоголя, не доводите себя до малоподвижности. И не забывайте про профилактические осмотры хотя бы раз в год. Их задача - поймать возможные проблемы на самой ранней стадии, когда они еще активно не беспокоят, и вовремя начать поправлять ситуацию.

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