Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Иран прощается аятоллой Али Хаменеи, погибшим 28 февраля под ударами Израиля и США. Тем временем иранские политики на переговорах с американцами не намерены сдавать позиции ни на йоту.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали специально для «Комсомолки» написал статью, объяснив, почему идеи покойного духовного лидера так важны для его страны

Накануне официального национального прощания с аятоллой Сейедом Али Хаменеи, покойным Лидером Исламской революции объяснение его политического курса вышло за рамки временного вопроса и проявилось как стратегический и устойчивый манифест внешней политики Исламской Республики.

Как выдающийся мыслитель и великий реформатор на международной арене, он утвердил разумную доктрину реалистического идеализма в качестве доминирующей парадигмы иранской дипломатии, интеллектуальной системы, которая наилучшим образом иллюстрировала разумный баланс между основополагающими принципами управления и реалистичным анализом международной сцены.

Благодаря глубокой связи между национальными ценностями и современными геополитическими требованиями этот макро-подход переопределил независимое и авторитетное определение понятия власти - подлинный дискурс, основанный на таких жизненно важных компонентах, как опора на местные возможности и укрепление национального самосознания.

Эта модель рассматривает внутренние возможности как основной источник для обеспечения безопасности и поддерживает эффективную основу для защиты национального суверенитета и жизненно важных интересов Ирана перед лицом беспрецедентных глобальных вызовов и преобразований.

Иранское внешнеполитическое ведомство, руководствуясь указаниями своего дальновидного лидера и опираясь на тройственную орбиту достоинства, мудрости и целесообразности, сыграло историческую роль в освобождении международных отношений от односторонности и западного господства.

Опираясь на этот подход, Иран предпринял решительные действия на пути к уравновешиванию мирового порядка - стратегический шаг, который находит свое объективное выражение в развитии всеобъемлющих отношений с великими, независимыми и развивающимися державами, в частности с Российской Федерацией.

Кроме того, рациональное взаимодействие с мировым общественным мнением, основанное на врожденном человеческом достоинстве и структурной критике двойных стандартов Запада, стабилизировало динамику публичной дипломатии Ирана на мировом уровне.

Потеря великого лидера, хотя и является тяжелой, вызвала огромный подъем революционных взглядов и геополитической рациональности в регионе и ускорила переход международной системы к многополярной, справедливой и свободной от западной гегемонии.

Сохранение этого блестящего «послужного списка» позволит могущественному Ирану оставаться смелым, цивилизационнообразующим ключевым игроком в новой геометрии глобальной безопасности, поскольку в иранской стратегической культуре эти события знаменуют собой начало новой главы в консолидации и укреплении институтов суверенитета.

Сегодня, в свете организационной стабильности системы и присяги на верность новому лидеру, аятолле Сейеду Моджтабе Хаменеи, знамя реалистического идеализма с удвоенной силой поднято в руках нового руководства.

Эта структурная интеграция доказала мировому сообществу, что макро-стратегия Исламской Республики является живым, динамичным и последовательным манифестом института, а не личности.

Стратегическая глубина Исламской Республики Иран в этот период будет все более ускоряться, направляя архитектуру мировой власти к горизонтам, выходящим за рамки многосторонности и отрицания односторонних представлений.

В этой новой архитектуре стратегические отношения между Тегераном и Москвой - не временный выбор, а геополитическая, долговременная необходимостью для укрепления региональной и международной стабильности.

Перспектива развития отношений между двумя странами говорит об укреплении сбалансированных экономических, оборонных и технологических связей и углублении всеобъемлющего альянса - стратегической базы, которая остается стабильной, прочной и непоколебимой перед лицом политического давления Запада.

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