Анкара пела «Катюшу» с Ансамблем Александрова накануне саммита НАТО

Фото предоставлено "КП" организатором гастролей Armoni

Концерты Ансамбля имени А. В. Александрова оказались, пожалуй, единственными крупными культурными событиями в Анкаре накануне саммита НАТО. Город словно вымер: центр перекрыт, повсюду полиция, ведомства прекратили работу, многие жители предпочли покинуть столицу. И на этом фоне по Анкаре спокойно курсировали три больших автобуса с артистами прославленного российского коллектива.

Проведение двух концертов в такие дни вряд ли можно считать случайностью. Турецкие власти обеспечили гастроли, несмотря на беспрецедентные меры безопасности. Это вполне можно расценивать как ещё один знак того, что даже на фоне большой политики Анкара старается сохранять сотрудничество с Россией. В этом, пожалуй, и заключается фирменный турецкий стиль: одновременно принимать саммит НАТО и аплодировать Ансамблю Александрова.

Фото предоставлено "КП" организатором гастролей Armoni

А аплодировали российским музыкантам так, что вечерняя Анкара буквально гремела. Все три с половиной тысячи мест на обоих концертах были заполнены до отказа. Организаторы гастролей решили удивить публику необычной коллаборацией: вместе с безупречно одетыми в парадную военную форму артистами Ансамбля на сцену вышел легендарный турецкий рокер Хайко Джепкин - весь в татуировках, с длинными волосами и в кожаном плаще. А самым неожиданным оказался его дуэт с юной солисткой Ансамбля, 13-летней Соней Рамзес, похожей на настоящую Дюймовочку в белом платье. Вместе они исполнили «Катюшу» на русском и турецком языках. Зал буквально ревел от восторга.

Придирчивее всех к перспективе такого тандема отнёсся папа Сони.

- Когда мне показали фотографию Хайко, я чуть в обморок не упал: как моя нежная девочка будет петь с этим страшным волосатым мужиком?! Но когда мы познакомились, я пришёл от него в восторг. Он прекрасный человек, настоящий профессионал и уже друг нашей семьи!

Кстати, именно в Турции Ансамбль Александрова впервые исполнил русскую песню на турецком языке.

- Практика двуязычного исполнения у нас существует и с другими языками, и мы решили применить её и здесь. Выбор пал на нашу любимую «Катюшу», и мы обратились в Музей русской музыки «Терем» в Анкаре, где сделали прекрасный перевод. Мы предложили Хайко исполнить часть песни на русском языке, и к нашей радости он сразу согласился, - рассказал KP.RU начальник и художественный руководитель ансамбля, заслуженный артист России Геннадий Саченюк.

Фото предоставлено "КП" организатором гастролей Armoni

- Идея пригласить Хайко Джепкина возникла у нас давно, - поделился с «КП» организатор гастролей Ахмет Экши. - Мы хотели соединить мощную музыкальную традицию Ансамбля Александрова с иной музыкальной эстетикой. Хайко - не только успешный рок-исполнитель, но и музыкант с сильнейшей сценической харизмой. Мы были уверены, что его энергия и творческий подход смогут гармонично сочетаться с дисциплиной и масштабом Ансамбля. Конечно, возникал вопрос: смогут ли объединиться два столь разных музыкальных мира. Но для нас это был не риск, а творческая возможность. После первой же репетиции стало ясно: мы попали в цель!

Сам Хайко признался «КП», что предложение выступить вместе с Ансамблем Александрова стало для него большой неожиданностью.

- Это легендарный коллектив, который мы знаем с детства, и стать его частью - огромная честь. Но вместе с тем я сомневался: как себя вести? Что мы будем петь? Есть ли ноты? Оказывается, именно такого дотошного солиста они и искали! Я занимался с ними и с русским языком, как студент перед экзаменом! И насколько я знаю, я стал первым турецким музыкантом, переступившим порог их московской репетиционной базы. Для меня это тоже предмет особой гордости.

Турецкий рокер сделал ещё одно неожиданное открытие:

- Я даже не предполагал, что в России настолько сильная рок-культура и блэк-метал-сцена! Оказалось, что даже у некоторых музыкантов Ансамбля Александрова есть собственные рок-группы - я слушал их записи!

Всего в рамках гастролей Ансамбль выступил в пяти городах Турции и дал семь аншлаговых концертов. После каждого из них зрители подолгу не расходились, собирались у служебного выхода и скандировали: «Браво!», провожая музыкантов к автобусам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский за бортом: на саммите НАТО Украину поместили на третий план