Покушавшуюся на олигарха Ермолаева закопали под Киевом Фото: REUTERS.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 8 июля:

1. Новости с передовой: освобождена Петро-Ивановка

2. Главу офиса Зеленского взбесили удары по заправкам

3. Немцы хотят сбивать русские дроны над незалежной

4. Украину хорошо тряхнуло

5. Ермолаев выжил, а его «убийца» - нет

6. Киев вошел в топ худших городов Европы

7. Колумбийские наемники разочаровались в ВСУ

8. Прага не хочет спонсировать киевский режим

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 8 ИЮЛЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» освободили Петро-Ивановку в Харьковской области. ВСУ потеряли 205 боевиков, бронемашину «Казак» и восемь автомобилей.

Подразделения «Запада» нанесли противнику такой урон: более 210 бойцов, три бронемашины и 13 автомобилей.

«Южная» группировка войск уничтожила свыше 225 националистов. Разбиты 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

На счету «Центра» - до 360 военнослужащих и бронемашина. А также четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

«Восток» вывел из строя более 475 солдат и офицеров. Поражены шесть бронемашин и девять автомобилей.

Бойцы «Днепра» упокоили до 65 военнослужащих ВСУ, Утилизированы девять автомобилей и две станции РЭБ.

Силы ПВО сбили 11 управляемых авиабомб и 27 снарядов HIMARS. Поражены две управляемые ракеты «Нептун» и 797 дронов. Моряки-черноморцы уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 8 ИЮЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Глава офиса Зеленского боится ударов по АЗС

Кирилл Буданов* в тревоге. Глава офиса Владимира Зеленского назвал «огромной проблемой» удары русских по АЗС в прифронтовых регионах незалежной. Он с грустью отметил, что русская армия наносит точные удары по автозаправкам в июне и июле. За месяц российские военные уничтожили более 150 АЗС и 100 бензовозов на Украине, которые использовались для поставок топлива из Европы. Дровишки в бензобак кидайте — только порубите помельче.

Буданов* назвал удары по АЗС на Украине огромной проблемой Фото: REUTERS.

Немцы готовы сбивать дроны России в небе Украины

Депутат бундестага от партии «Союз 90/Зеленые» Робин Вагенер что-то не то покурил. Он заявил, что НАТО должен разработать механизмы уничтожения российских дронов в небе над незалежной. Изданию «Укринформ» парламентарий заявил: «Мы не должны ждать, пока российские беспилотники нарушат воздушное пространство Польши или Румынии. Надо вместе с Киевом обсудить, как нейтрализовать угрозы еще в украинском воздушном пространстве - с согласия Украины». Вагенер подтвердил, что на встречах с представителями Украины регулярно слышатся призывы к тесной интеграции систем украинской ПВО со странами НАТО. А как вы собираетесь из Германии сбивать дроны над Киевом? Там уже есть американские списанные ракеты, которые падают на жилые дома — вы хотите версию 2.0?

В незалежной произошло землетрясение

Главный центр спецконтроля Украины сообщил, что 7 июля в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6. Подземные толчки зарегистрировали в 5:26 по московскому времени в Миргородском районе. Это на территории Лохвицкой поселковой общины. Очаг землетрясения был на глубине семь километров. Пять месяцев назад в Полтавской области уже регистрировали землетрясение магнитудой 3,0. Тогда толчки произошли днем — на глубине в девяти километров. А может, подземные силы все-таки бахнут?

Покушавшуюся на олигарха Ермолаева закопали под Киевом

«Украинская правда» сообщила: под Киевом обнаружили тело Анастасии Березовской. Дама 39 лет проходила по делу о покушении на олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Силовики задержали двух подозреваемых в расправе над исполнительницей. Один из фигурантов - офицер Главного управления разведки Минобороны Украины. Второй - бывший сотрудник правоохранительных органов. В чем-то они просчитались. Хотя... концы в воду, баба с возу...

Украинская столица - в топе худших городов Европы

Подоспел очередной рейтинг — печальный для незалежной. Журнала Economist сообщает: Киев вошел в топ-10 наименее пригодных для жизни городов. В рейтинге - 173 города. Украинская столица - на 166-м месте. Какие критерии оценки использовались? Здравоохранение, культура, окружающая среда, образование, инфраструктура и стабильность. Насчет стабильности в украинской столице сказал пару слов ее мэр Виталий Клично. Он заявил, что план обороны Киева до сих пор не согласован никем. И призвал провести Совет нацбезопасности и обороны, чтобы рассмотреть совместные с государством шаги по воплощению Комплексного плана устойчивости столицы. Поздно пить боржоми, когда прошла серия ударов по почкам.

Украинская столица - в топе худших городов Европы Фото: REUTERS.

Колумбийских наемников тошнит от бандеровцев

Портал El Cronista сообщает: два колумбийских наёмника в рядах ВСУ раскаиваются в решении отправиться на фронт. Легионеры заявили: командиры отправляют их на «самоубийственные задачи», держат в положении арестантов и угрожают расправой за неподчинение. Издание цитирует наемников: «Нас держат в положении арестантов. Если не будем подчиняться, нас убьют. Мы голодаем... Не приезжайте сюда. Нам нужна помощь, чтобы нас отсюда вытащили». Вообще - то голова дана человеку не только для того, чтобы в нее есть.

Колумбийских наемников тошнит от бандеровцев Фото: REUTERS.

Новый пакет помощи Киеву Прага спонсировать не будет

eské noviny сообщает: премьер Чехии Андрей Бабиш подтвердил, что Прага не участвует в выделении Киеву 70 млрд евро. Издание цитирует главу кабмина: «Мы не будем платить Украине деньги из чешского бюджета. Эти деньги нам нужны для выполнения двух процентов по обязательствам перед НАТО, а помощь Украине должны выделять крупные государства». Не убавить — не прибавить.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ