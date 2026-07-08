Тайна «Рождения Венеры»: ученые раскрыли загадку ранней смерти музы Боттичелли, благодаря «подсказкам», зашифрованным в картине

Cлегка расфокусированный взгляд создает впечатление, что девушка смотрит куда-то в вечность, отстраняясь от сиюминутного и мирского

Полотно Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» в свое время перевернуло представление европейцев о женской красоте. В образе богини плотской любви неожиданно предстала хрупкая, нежная, задумчивая девушка, в ней соединилось чувственное и возвышенное.

Но, как выяснили ученые, Боттичелли не только задал новые стандарты красоты, но и, сам того не зная, зашифровал ключ к разгадке тайны ранней смерти своей любимой модели.

Прототипом для образа Венеры послужила Симонетта Веспуччи, дочь богатого итальянского купца и возлюбленная художника. Боттичелли и Симонетту связывали платонические отношения - девушка в 16 лет вышла замуж за сына банкира из семьи Веспуччи (знаменитый мореплаватель Америго Веспуччи тоже выходец из этой семьи). Кроме того, по слухам, Симонетта являлась любовницей Джулиано Медичи, одного из самых могущественных людей Флоренции. Красавица, послужившая моделью для богини любви, неожиданно умерла в цветущем возрасте - ей исполнилось только 23 года. Благоговейное отношение к памяти возлюбленной Боттичелли сохранил до последних дней жизни: спустя 34 года живописец согласно его завещанию был похоронен “в ногах” у женщины, которую считал своей музой.

Полотно Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» в свое время перевернуло представление европейцев о женской красоте

ВЗГЛЯД «КОСОГЛАЗОЙ ВЕНЕРЫ» - СИМПТОМ ЕЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ГИБЕЛИ

Что стало причиной столь раннего ухода Симонетты Веспуччи? Ответ на этот вопрос ученые нашли в произведениях Боттичелли. Увековечивая красоту своей возлюбленной, гений Возрождения оставался реалистом и был точен в изображении деталей. Сандро создал в общей сложности пять портретов Симонетты. Изучая изменение черт ее лица, группа медиков из Университета Кампус Био-Медико в Риме и Лондонского университета королевы Марии пришла к выводу, что первоначальный диагноз - туберкулез - был ошибочным.

Первую подсказку исследователи получили, анализируя черты Венеры из знаменитой картины.

- Симонетта изображена с характерным неправильным положением глаз, известным как «косоглазие Венеры», - говорит Паоло Поццилли, ведущий автор исследования. - Такой слегка расфокусированный взгляд создает впечатление, что девушка смотрит куда-то в вечность, отстраняясь от сиюминутного и мирского. Впоследствии под влиянием “Рождения Венеры” легкое косоглазие стало считаться символом благочестия и красоты. Однако косоглазие может быть признаком аденомы гипофиза — доброкачественной опухоли головного мозга.

ОТКУДА МОЛОКО В ГРУДИ НЕРОЖАВШЕЙ СИМОНЕТТЫ

Эта опухоль не является раком, но может вызывать серьезные проблемы из-за нарушения гормонального баланса или давления на зрительные нервы и ткани мозга в ходе своего роста.

Дополнительные аргументы в пользу этой версии ученые получили благодаря другой картине Боттичелли - “Аллегорическому портрету женщины”. Там изображена Симонетта в образе мифологической нимфы, но медиков поразила странная деталь. На картине Симонетта предстает с обнаженной грудью, из которой льется струйка молока. Это можно расценить, как античную аллегорию изобилия и плодородия. Но если замысел художника состоял именно в этом, то странно, что Сандро выбрал для его воплощения женщину, которая никогда не рожала и, судя по всему, была бесплодна. В браке с Марко Веспуччи у Симонетты не было детей, но вероятно дело было не в супруге. Потому что, женившись повторно после смерти первой жены, он стал отцом девятерых ребятишек.

“Аллегорический портрет женщины”

Струйка молока на портрете может быть не аллегорией, а точным отображением клинического симптома. Дело в том, что опухоль гипофиза способна вызывать не только бесплодие, но и галакторею - так называется выделение молока из молочных желез вне периода лактации. Кроме того, судя по портрету, косоглазие у Симонетты прогрессировало, а это могло означать распространение опухоли в носовую полость.

ДИАГНОЗ ПОДТВЕРДИЛ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

- Диагноз Симонетты был также подтвержден с помощью алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ), - утверждают авторы исследования, - Нейросеть обучалась распознавать диагноз, анализируя изменения черт лица у современных пациентов с аденомой гипофиза. Исследовав пять портретов Симонетты Веспуччи, ИИ пришел к выводу о том, что она тоже страдала этим заболеванием.

Кроме того, медики сопоставили классические признаки болезни и клинические симптомы, которые испытывала Симонетта в последние дни жизни, когда ее самочувствие внезапно ухудшилось. История болезни известна благодаря переписке ее свекра Пьеро Веспуччи и главы Флорентийской республики Лоренцо Медичи. Веспуччи пишет, что невестке стало плохо на балу после бурных танцев. Симонетта упала, у нее открылось носовое кровотечение, которое сопровождалось головными болями, спутанностью сознания, галлюцинациями, рвотой и высокой температурой. Лоренцо отправил для лечения больной своего лучшего доктора, но тот ничем не мог помочь.

Перечисленные Веспуччи признаки - это характерные симптомы для картины внезапного кровоизлияния гипофиза. Много лет аденома Симонетты беспрепятственно увеличивалась, пока не привела к разрыву сосудов. Спасти пациентку сегодня могла бы экстренная нейрохирургическая операция, в 1476 году такой возможности не было. Впрочем, смерть - это свойство существ из плоти и крови. А Симонетта обрела бессмертие, благодаря кисти влюбленного в нее художника. Сандро увидел в образе замужней и, кажется, неверной мужу женщины, гений чистой и невинной красоты. А тайна ранней смерти Симонетты лишнее напоминание о том, что эта божественная и неземная красота способна изменить мир к лучшему, но сама настолько уязвима, хрупка и мимолетна, что нуждается в защите.

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