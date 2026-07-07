Внешняя торговля полностью восстановлена: Владимир Путин провел встречу с гендиректором Российского экспортного центра

Владимир Путин и глава Российского экспортного центра Вероника Никишина во время встречи в Кремле Фото: REUTERS.

После четырех лет работы страна оправилась от удара санкций и наладила экспортные связи с дружественными странами. Об этом Владимиру Путину рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

НОВЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ СТАРЫХ ДВУХ

- Знаем все субъективные и объективные сложности, с которыми сталкиваются наши экспортёры. Но при поддержке Экспортного центра удалось в 2025 году увеличить объём несырьевого неэнергетического экспорта на 9%. Это 1,7 триллиона рублей? - спросил президент.

Вероника Никишина кивнула. Добавила, что ни одна страна не может быть успешной без развитой внешней торговли - ведь это укрепляет курс валюты, стабилизирует экономику и дает возможность для роста благосостояния государства и его граждан.

- Это прекрасно понимают и наши геополитические противники, которые с 2022 года вводят санкции в отношении российского экспорта, стремясь вытеснить нас с зарубежных рынков, - заметила гостья.

Поэтому последние 4,5 года Россия активно боролась. Переориентировалась на рынки, где наши товары ждут. И сегодня процесс завершен - 86% проданных за рубеж товаров уходят в дружественные страны. А общий объем экспортируемых товаров практически равен досанкционному.

Следующая планка - сохранить эту тенденцию.

- Наша главная задача - к 2030 году обеспечить прирост экспорта на две трети относительно 2023 года, - заявила Никишина. – И мы идём абсолютно в графике.

КАК ИНОСТРАНЕЦ ПОЛЮБИЛ РОССИЙСКОЕ

Глава РЭЦ объяснила, чем именно госструктура помогает бизнесу. В арсенале - 150 инструментов поддержки:

1. Финансовые инструменты: кредиты, страхование для бизнеса.

2. Контракты с зарубежными сетями и оптовыми поставщиками, которым предлагают качественные отечественные товары.

3. Электронные супермаркеты только для российских брендов на крупных торговых площадках разных стран - таких открыто уже 50.

4. Продвижение нашей продукции через местных блогеров, которые пробуют и честно оценивают товары.

5. Выставки отечественных производителей по программе «Сделано в России» и фестивали-ярмарки по всему миру.

Отдельно РЭЦ ведет работу с руководством регионов, чтобы все меры поддержки бизнеса были одинаково доступны производителям по всей России. Услуги цифровизуются, срок предоставления помощи сокращается.

- Хочу сказать, что многие губернаторы лично занимаются продвижением экспортного актива своих регионов, - заметила Никишина. - Хочу искренне поблагодарить их и их команды. Все понимают, как важно для экономики региона, для экономики предприятия и в конечном итоге для экономики страны.

Не менее важна работа с самим бизнесом: РЭЦ старается мотивировать предпринимателей выходить на международный уровень. Появилась премия «Экспортер года», о самых успешных проектах снимаются документальные фильмы.

Результат всей этой работы налицо - российские товары продаются уже в 160 странах мира. Для сравнения, годом раньше, мы экспортировали российское в 137 государств.

- Поступления в доходы бюджета от этого экспорта и от отчислений группы Российского экспортного центра в прошлом году составили 750 миллиардов рублей, - назвала Никишина главную цифру.

- Очень хорошо, спасибо, - кивнул Путин.

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