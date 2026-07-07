Колокольцев привел данные ООН, согласно которым 4,2 миллиона кубинцев нуждаются в гуманитарной помощи Фото: скриншот видео.

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, министр МВД РФ генерал полиции Владимир Колокольцев, акцентировал внимание представителей мировой общественности на недопустимости экономической, торговой и финансовой блокады Кубы, созданной Соединенными Штатами.

В начале своего выступления он отметил, что никто из присутствующих не обращает внимание на доступность электричества и воды. Для большинства людей эти блага цивилизации - данность, в то время как для миллионов кубинцев – недостижимая роскошь, обусловленная многолетней изоляцией и экономическими санкциями США.

Выступление Министра внутренних дел РФ Колокольцева на заседании Генассамблеи ООН

Колокольцев привел данные ООН, согласно которым 4,2 миллиона кубинцев нуждаются в гуманитарной помощи.

«Ситуация усугубляется дву- или трехсуточными отключениями электроэнергии, нарушением водоснабжения и невозможностью своевременной вакцинации детей. Нехватка топлива препятствует распределению уже доставленных гуманитарных грузов. Сокращение нормы выдачи хлеба до 60 грамм на человека, при норме в блокадном Ленинграде (длилась с 1941 по 1944 г.г.) в 125 грамм (в день - Прим. Ред.), служит яркой иллюстрацией масштабов кризиса», - сделал сравнение Владимир Колокольцев.

Министр призвал все мировое сообщество к немедленной реакции, гарантирующей Кубе получение гуманитарной помощи без политических условий. Он также раскритиковал позицию Вашингтона, оправдывающего санкции мнимой угрозой со стороны Кубы. И потребовал отмены односторонних рестрикций, а также исключения Кубы из списка спонсоров терроризма и соблюдения Устава ООН.

«Остров свободы не заслуживает ничего кроме уважения суверенитета и права народа решать свою собственную судьбу. Подтверждаем солидарность с народом и Правительством братской Кубы, с которой продолжаем укреплять узы дружбы, взаимной поддержки, помощи и всестороннего развития. Все знают, что попытки «поставить на колени» кубинский народ исторически будут обречены»», - подчеркнул российский министр.

Кстати, Россия, по данным министра, не только подтверждает солидарность с братским кубинским народом, но и продолжает укреплять двусторонние связи. По данным Владимира Колокольцева наша страна только с 2018 по 2025 год направила 18 миллионов долларов США в фонд Всемирной продовольственной программы (ВПП) для гуманитарных проектов на Кубе, планируя в 2026 году внести еще два миллиона долларов. Также финансируются долгосрочные проекты, направленные на укрепление продовольственной устойчивости, включая программу школьного питания. Несмотря на все препятствия, Россия продолжает оказывать помощь: партия подсолнечного масла весом 211 тонн, предназначенная для Кубы, временно задержалась в Венесуэле, но остается частью программы поддержки.

С полным текстом выступления министра «Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы» можно ознакомиться тут.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Глава МВД России Владимир Колокольцев обсудил миротворческую деятельность ООН с заместителем Генерального секретаря Жаном-Пьером Лакруа в Нью-Йорке. Об этом сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На встрече, посвященной Пятому саммиту начальников полиций стран — членов ООН, Колокольцев подчеркнул важность миротворческих операций для поддержания международной безопасности и восстановления мира. Он отметил, что ключевым является достижение устойчивого примирения путем диалога и политического урегулирования.

Министр выразил мнение, что решения по будущей миротворческой деятельности должны приниматься в рамках ООН, особенно в Специальном комитете Генеральной Ассамблеи по миротворчеству, как наиболее компетентной площадке для реформ.

Колокольцев также упомянул, что Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России отбирает в ряды миротворцев самых лучших полицейских и готовит также зарубежных специалистов в данной области. Он выразил надежду, что саммит внесет вклад в укрепление глобальной безопасности.