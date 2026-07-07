Юлия Высоцкая раскрыла подробности о маленькой дочери Соне: "Это непросто"

Юлия Высоцкая всегда мечтала о большой семье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юлия Высоцкая одна из самых закрытых актрис. Добиться интервью от пятой жены Андрея Кончаловского пости невозможно. Актриса всегда в делах. У нее съемки, игра в театре, записи кулинарных программ. А еще огромный дом, знаменитый муж и трое детей. Самой младшей Соне недавно исполнилось пять лет. На днях артистка прервала молчание о девочке, рассказав о сокровенном.

Юлия Высоцкая раскрыла подробности о дочери Соне, которая родилась в 2021 году. Несколько лет назад актриса и ее супруг Андрей Кончаловский удочерили малышку, когда ей было девять дней от роду.

"Недавно у нас появилось такое чудо - Соня. Соне четыре года. Мы сильно не прятались и не афишировали. Не хочу прятать ребенка", - делилась год назад актриса.

У актрисы и режиссера трое детей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Высоцкая подчеркивает, что дети не бывают чужими. Спустя время Юля поделилась деталями материнства.

"Родные и близкие всегда нуждаются в тебе, как и ты в них. И это вызов. Нужно распределять силы так, чтобы их хватало на то, чтобы приносить радость родным людям", - рассказала она изданию "Фитодоктор".

Высоцкая откровенно высказалась о воспитании младшей дочери. "Это непросто. Это требует усилий, но любые человеческие отношения требуют усилий, не только с маленьким ребенком", - отметила актриса.