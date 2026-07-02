Ефрейтор Владимир Колягин и сержант Алексей Соколов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело. «Политика — тухлое яйцо», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял свои знаменитые слова: «Вежлив бывает и палач».

УДАРИЛ ПРОТИВНИКА С ФЛАНГА

Ефрейтор Владимир Колягин

«На одном из тактических направлений подразделение ефрейтора Владимира Колягина выполняло задачу по штурму опорного пункта.

В ходе наступательных действий продвижение группы было остановлено стрелковым огнем противника. Владимир, используя особенности рельефа местности, скрытно обошел позицию с фланга и уничтожил двух военнослужащих ВСУ.

Благодаря мужеству и профессионализму ефрейтора Владимира Колягина боевая задача была выполнена».

ПРИКРЫЛ ШТУРМОВИКОВ СВОИМ «КРЫЛОМ»

Сержант Алексей Соколов

«На одном из тактических направлений подразделение сержанта Алексея Соколова выполняло задачу по прикрытию штурмовых подразделений.

В ходе выполнения задачи сержант Соколов выявил позицию запуска беспилотных летательных аппаратов противника и ударным дроном уничтожил ее.

Благодаря мужеству и профессионализму сержанта Алексея Соколова боевая задача была выполнена».