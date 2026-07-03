Фото: кадр из видео Минобороны РФ

Подразделения беспилотных систем 49-й общевойсковой армии, входящие в состав группировки войск «Днепр», продолжают выслеживать и уничтожать боевиков ВСУ на Каховском направлении Херсонской области.

«Расчеты БПЛА осуществляют постоянный мониторинг правого берега Днепра и прилегающей территории вдоль высохшего русла Каховского водохранилища. Особое внимание уделяется поиску и уничтожению пунктов управления и запуска беспилотных летательных аппаратов противника, а также мест временной дислокации личного состава ВСУ», - комментируют кадры в Минобороны России.

Боевая работа операторов дронов 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр»

На видеозаписи можно увидеть, как в ходе разведки на правобережье Днепра были обнаружены, поражены и ликвидированы пункты управления, склады боеприпасов и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

«Подразделения также активно осуществляют перехват видеосигналов и каналов управления вражескими беспилотниками, что способствует полной дезорганизации работы их ударных групп», - отмечают в военном ведомстве.

Операторы разведывательных дронов также активно корректируют расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск. Они наносят точные удары по пунктам БПЛА противника на переднем крае в районе села Малокатериновка Запорожской области.

Такая слаженная работа позволяет срывать планы противника по ведению воздушной разведки на данном участке.

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