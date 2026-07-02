Невероятно красивая дочь Газманова вышла замуж в 22 года

Дочь Олега Газманова Марианна вышла замуж. Фото: соцсети и Михаил ФРОЛОВ.

Олег Газманов и его жена Марина воспитали двоих детей: сына Филиппа и дочь Марианну. Наследница артиста выросла невероятной красавицей. Родители очень гордятся ею, а теперь у них появился еще один повод для радости. В соцсетях Марина Газманова поделилась счастливой новостью: их дочь вышла замуж.

Супруга музыканта показала 22-летнюю Марианну в свадебном платье.

«Все, наша красивая малышка - жена», - написала она.

Избранника Марианны зовут Максим. Пара расписалась 1 июля в Грибоедовском ЗАГСе столицы. Других подробностей родители невесты на сообщили.

Марианна сыграла свадьбу в 22 года. Фото: кадр видео.

Марианна учится в МГИМО на факультете международного бизнеса и работает в дизайнерской компании. Газманова закончила частную гимназию «Хорошколу» с золотой медалью. Год обучения в ней стоит почти полтора миллиона рублей. Марина Газманова рассказывала, что дочь очень переживала из-за экзаменов. Девушке тяжело далась подготовка к ЕГЭ, но в итоге она успешно сдала все экзамены и получила золотую медаль.

Помимо эффектной внешности дочь певца унаследовала многие таланты родителей. Марианна училась в школе с театральным уклоном, где, кроме общеобразовательных предметов, осваивала пение, танцы, актерское мастерство, историю театра и джаза, а также брала уроки игры на гитаре. Девушка также танцевала в студии Аллы Духовой «Тодес» хип-хоп и брейк-данс. Тем не менее, связывать свою жизнь с творчеством Марианна не стала, решив посвятить себя бизнес-карьере.

Олег Газманов познакомился с будущей женой, когда Марина еще была замужем за Вячеславом Мавроди – братом печально известного основателя «МММ». В этом браке у Марины родился сын Филипп. Олег Газманов усыновил мальчика и вырастил его как родного. Кроме того, у музыканта есть сын Родион от первого брака.

В 2024 году Филипп решил отказался от звездной фамилии Газманова и взял девичью фамилию матери – теперь он Муравьев. По слухам, молодой человек пошел на это по экономическим соображениям. В 2022 году Олега Газманова внесли в санкционный список Евросоюза, а это может негативно сказаться на работе Филиппа, владеющего логистической компанией. К слову, фамилию Филипп меняет второй раз в жизни. С рождения он был Мавроди. А в 7 лет стал Газмановым.