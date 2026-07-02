Собчак решила защитить сына от брака с «хабалкой из провинции»

Ксения Собчак с сыном Платоном. Фото: соцсети.

Ксения Собчак – дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой. Телеведущая воспитывает единственного сына Платона, в котором души не чает. Журналистка старается дать мальчику самое лучшее, как в свое время поступали ее родители. Платон посещает элитную школу, учит китайский язык и много путешествует.

В новом выпуске шоу «Что о тебе думают?» Ксения заявила, что ни за что не допустит, чтобы ее сын женился на «хабалке из провинции». По словам телеведущей, она сделает все, чтобы такого не случилось.

Разговор о будущем 9-летнего Платона зашел во время беседы Собчак с Прохором Шаляпиным. Певец поинтересовался: как бы она отреагировала, если бы ее сын, когда вырастет, переписал наследство на возлюбленную. Журналистка ответила, что сделала бы все возможное, чтобы не допустить такого сценария.

«Я бы заранее все предусмотрела, чтобы никакая женщина с мамой на поезде из Саратова не смогла бы повлиять на моего Платошу... Этот блондин маленький учит китайский язык с репетиторами. Слушай, сколько сейчас репетиторы стоят - это вообще! Рядом с ним такая мама! И он захочет какую-нибудь сильную хабалку из провинции? Нет-нет. Я бы все заранее предусмотрела», - ответила Собчак.

Впрочем, еще неизвестно, какие сюрпризы в будущем преподнесет ее сын. Ксения не раз рассказывала, что он растет не по годам рассудительным. Он то и дело вступает с матерью в споры, отстаивая свою собственную точку зрения.

Зимой Платон устроил целую дискуссию про Деда Мороза. Мальчик заявил: он уже слишком большой, чтобы верить в сказки про доброго дедушку, летающего по небу на оленях.

Наследник теледивы заявил, что перестал верить в Деда Мороза еще в два года. Больше всего мальчика возмущает то, что его заставляют рассказывать бородатому гостю стишок.

«Мама покупает подарки, покупает аниматора, и аниматор приносит мне подарки. И еще заставляет, чтобы мы какие-то рассказывали стихи и вообще что-то делали за новогодний подарок, - негодовал отпрыск известной фамилии. - Ты реально думаешь, что я буду верить, что кто-то на санях катается по небу и его возят ослы? Ну, олени, допустим. Я вот в экскурсии видел оленя, и там ни один из них даже подпрыгнуть не смог. Допустим, они волшебные, но они все равно толстые. Они не умеют летать».