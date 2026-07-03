Солистка «Ранеток» ждет третьего ребенка: непростой путь Анны Рудневой к женскому счастью

Анна Руднева с мужем Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Сериал «Ранетки» выходил на российском телевидении с 2008 года. Зрители увидели шесть сезонов проекта о реально существующей девчачьей группе с тем же названием. Главной героиней была школьница Аня Прокопьева, которую играла солистка и ритм-гитаристка коллектива Анна Руднева.

В 2011 году Руднева покинула группу, но для многих поклонниц она так и осталась «Аней из «Ранеток». Тем более, что Анна даже брала себе творческий псевдоним Аня Ранетка. В 2017 году Руднева пыталась воссоединить коллектив, но все закончилось на двух выпущенных композициях.

Анна Руднева сообщила о третьей беременности Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Личная жизнь Анны была насыщенной, но, кажется, не слишком счастливой. В январе 2012 года она вышла замуж за актера Павла Сердюка, который сыграл сына олигарха Шаталина в «Моей прекрасной няне» и тоже снимался в «Ранетках». Уже в мае 2012-го у супругов родилась дочь Софья. Но в 2015-м Анна и Павел развелись.

Анна Руднева в 2009 году Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН. Перейти в Фотобанк КП

Через несколько месяцев Руднева вышла замуж за музыканта Дмитрий Белина. От него в августе 2015 года она родила сына Тимофея. В июле 2023-го артистка сообщила о разрыве с мужем. Оставшись с двумя детьми, Анна активно вела соцсети, а поклонники поддерживали ее, как могли.

И вот в начале июля 2026-го Руднева, которой уже исполнилось 36 лет, поделилась с подписчиками своим женским счастьем – она встретила любимого человека и снова ждет ребенка!

- Наконец-то знакомлю вас с полным составом нашего семейства, - подписала Анна свои фото «в ожидании». - Мы с Ильей познакомились действительно волей случая, и как-то сразу поняли, что наш путь в одну сторону.

Также Анна написала, что за все ее годы «это самая удивительная история любви». Поклонницы артистки и все, кто когда-то фанател от «Ранеток», желают Рудневой легких родов и настоящего семейного счастья.

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