Надежная опора для защитника

В Троице-Сергиевой лавре семьи ветеранов отдохнули душой и получили наставления батюшки. Пресс-служба администрации Коломны

Для вернувшегося защитника - это шанс обрести мир в душе и найти ответы на вопросы, которые не задашь вслух. Для его семьи - возможность разделить с ним не только быт, но и его внутренний путь.

СВЕТ ПОСЛЕ ТЬМЫ

В прошлом году участниками паломнических поездок благодаря сотрудничеству РПЦ и фонда «Защитники Отечества» стало более 15 тысяч человек. Еще 1500 смогли совершить хадж в Мекку. С 2026 года программа проходит в каждом федеральном округе, а ее маршруты охватили ключевые духовные центры и исторические места России: Дивеево, Оптину пустынь, Херсонес, Троице-Сергиеву лавру, Александро-Невскую лавру, Псково-Печорскую лавру. Поездки включают посещение богослужений, экскурсии по святым местам, психологическую и социокультурную реабилитацию.

Отзывы уже побывавших в таких путешествиях ветеранов и их родных пронизаны теплотой и благодарностью.

- После возвращения с передовой голова забита, сложно переключиться. Древние стены, тишина и порядок помогли как мне, так и другим ветеранам морально разгрузиться. Мы посетили монастырь в Изборске, приложились к святыням, пообщались с батюшками. Многие из нас впервые задумались о вере серьезно. Поездка помогла расставить все по своим местам в голове. Отдельно хочу рассказать о своих мыслях, когда мы стояли на горе Соколихе у памятника Александру Невскому. В тот момент понимаешь, что, защищая Родину, ты становишься в один ряд с воинами и предками нашей многовековой истории. Поездка помогла это осознать. Рекомендую всем, кто вернулся, - поделился Сергей Григорощук, ветеран из Псковской области.

Многие участники паломнических поездок отмечают, что для них это возможность найти утешение и поддержку в кругу людей, которые понимают их переживания.

- Столько впечатлений от увиденного и услышанного, от красоты и величия храмов монастыря. Если в жизни будут трудности, надо вспомнить преподобного Серафима, он обязательно поможет, поддержит. В этом же смысл таких мест, как Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь! Укрепить, дать силы, направить на дела праведные, - вспоминает участница поездки Елена Ускова.

УТЕШЕНИЕ И НАСТАВЛЕНИЕ

- Многим нашим ветеранам и их семьям нужна особая поддержка. Герои и их близкие проходят через духовные искания и находят ответы на вечные вопросы в добре, созидании, милосердии, помощи ближнему. В кругу родных, друзей, единомышленников получают утешение и наставление, поэтому мы организуем поездки к святым местам, в паломнические центры. Такие мероприятия помогают ветеранам СВО и их семьям возвращаться к мирной жизни. Первый паломнический центр открыт в сентябре на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, - рассказывает заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

В этом году аналогичные центры духовно-психологической реабилитации планируют открыть в Херсонесе и Самарской области, а в 2027 году - в Ростове Великом. Здесь родные погибших и пропавших без вести военнослужащих могут прикоснуться к святыням, участвовать в богослужениях, культурных и творческих программах, а главное - обретают поддержку и надежду.

Участниками паломнического путешествия могут стать ветераны, родные и близкие ветеранов, семьи участников погибших и пропавших без вести героев. Нужно лишь заявить о своем желании социальному координатору в местном отделении фонда «Защитники Отечества» и дождаться приглашения.