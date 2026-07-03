Министр обороны Польши Косиняк-Камыш рассказал, что договоренность «истребители в обмен на технологии» была в свое время достигнута между Киевом и Варшавой Фото: REUTERS.

От слов к делу перешли в эскалации польско-украинской дружбы обе стороны. Сначала Киев вызвал резкую ответную реакцию Варшавы, когда депутаты Верховной рады проголосовали за создание «Национального пантеона героев», где планируется перезахоронение руководства в том числе и ОУН-УПА*. После этого «слово попросил» глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, который назвал западные регионы Украины «Малопольшей», отвечая на вопрос о Волынской резне.

- С моей точки зрения и с точки зрения, прежде всего, президента Навроцкого, а также для подавляющего большинства поляков, прославление Бандеры, преступников, совершивших бесчеловечные преступления геноцида на Волыни и в Восточной Малопольше, - это не тот путь, который ведет в западный мир, в мир цивилизации, - дословно заявил Богуцкий.

Напомним, что «Восточная Малопольша» - историческое название территории Львовского, Тарнопольского и Станиславовского воеводств Польши, которое использовалось в межвоенный период истории страны. Сейчас эта территория разделена между Польшей (Подкарпатское воеводство) и Украиной (Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области).

Слова Богуцкого - это явно не случайная оговорка, ранее президент Польши Кароль Навроцкий уже назвал Волынь территорией Польши, что вызвало взрыв негодования в Киеве. Но у поляков, что называется, «с собой было». И этот запас им явно не оттягивал карман.

Министерство обороны Польши заявило, что приняло окончательное решение не передавать выработавшие свой ресурс истребители Миг-29 ВСУ, а просто вывести их из эксплуатации и списать. И это решение также принято в ответ на действия, вернее, бездействие Киева.

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш рассказал, что договоренность «истребители в обмен на технологии» была в свое время достигнута между Киевом и Варшавой. Украине представили четкое предложение по бартеру МиГ-29 на технологии беспилотных систем, используемых ВСУ, и было достигнуто первоначальное согласие, но Киев «не выполнил соглашение». Причем, стал, вообще, игнорировать любые обращения по поводу этой сделки. В итоге в Варшаве решили, что они себя не на помойке нашли и что не стоит унижаться перед Киевом, который в таком случае прекрасно обойдется без польских истребителей.

В мае останки украинского нациста Мельника и его жены с почестями перезахоронили под Киевом Фото: Соцсети.

- Самолеты достигли предельных эксплуатационных ресурсов, и нет перспектив их дальнейшей модернизации, - резюмировали в Варшаве. Понятно, что для ВСУ они сгодились бы в любом виде, лишь бы летали. Но поляки сами на них больше летать не будут и решили, что лучше самолеты списать в утиль, чем передавать их неблагодарной Украине.

Наверное, можно поздравить Киев с очередной «перемогой». Такими темпами недолго довести дело и до украинско-польской войны – было бы желание.

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