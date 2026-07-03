Киевские отморозки не боятся белорусского «Орешника»?

Белорусский лидер провел серию встреч с главами нескольких стран Азии Фото: REUTERS.

Украинские беспилотники в Брянской области продолжают атаковать «белорусские цели». Помимо автобуса, который шел по маршруту Минск-Гомель-Анапа, удар дронов ВСУ пришелся по трем белорусским фурам, одна из них сгорела. Что касается автобуса, который перевозил 19 пассажиров, то два его водителя находятся в тяжелом состоянии. Удары киевский режим наносил накануне Дня независимости Беларуси.

К национальному празднику, с которым главу белорусского государства поздравил его российский коллега Владимир Путин, Александр Лукашенко вернулся на родину - после долгого вояжа в Азию, где он посетил ключевые страны региона, последней из которых стала Мьянма.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили события, связанные с союзным нам государством, с главою Центра изучения военных и политических конфликтов Андреем Клинцевичем.

СОХРАНИТЬ СТРАНУ

- Белорусский лидер после двухдневных переговоров с российским коллегой потом работал в Пекине, в затем провел серию встреч с лидерами еще нескольких важных стран Азии — с чем связана такая активность нашего союзника?

- Руководитель соседнего и союзного с нами государства делает все, чтобы сохранить свою страну. Сохранить ее в том первозданном виде, который есть. Потому что, к сожалению, судя по происходящим событиям, в Британии ей вынесли приговор.

- Жестко вы...

- Так ведь пошли действия, которых раньше не было. Как говорят, опосредованные разведывательные признаки. Появление «оппозиционого лидера» Тихановской в Киеве. Создание там «белорусского офиса». Усиление работы ее «военного штаба» или «министра обороны».

ДАВЯТ С ЮГА И ЗАПАДА

- А у нее и такой есть?

- Да, это один из беглых офицеров белорусской армии. То есть, инициируют возможности создания на украинско-белорусской границе таких зон нестабильности через белорусских националистов, которые воюют в ВСУ. Это полк Калиновского и ряд других подразделений.

- Есть и другая серьезная активность?

- Да, со стороны натовских подразделений на белорусской границе на западе. Там порядка 30 тысяч сосредоточено вдоль белорусских рубежей. И только в прошлую пятницу проходили большие учения, которые проводили слаживание этой группировки.

- Это они назывались «Отважный кабан»?

- Именно они. Понятно, они там декларировали, что будут защищать Сувалкский коридор от нашего наступления. Но давайте откровенно говорить: Беларусь не в том состоянии, чтобы сейчас нападать на Украину, армия которой воюет уже пятый год, или на Евросоюз - это надо быть просто больным человеком. И в Минске об этом откровенно говорят.

Светлана Тихановская Фото: REUTERS.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

- А постоянные провокации в сторону Беларуси?

- Атаки дронов, выставление ультиматумов со стороны Зеленского – это все похоже на создание повода или прецедента. Переговоры Александра Григорьевича с лидерами России, Китая, и еще ряда стран говорит о том, что прошло непубличное согласование ответных действий.

- Возможных мер поддержки?

- В том числе. И, возможно, применение тех или иных средств вооружения.

- С Россией понятно, а почему Китай?

- У Беларуси много китайских дальнобойных высокоточных ракет. Тот же комплекс «Полонез» - он создан совместно с китайскими Вооруженными силами. И сейчас все это требует определенного согласования - как только начнут происходить события, - каких-то дипломатических и военных действий.

НЕ БОЯТСЯ «ОРЕШНИКА»?

- Россия разместила «Орешник» в Беларуси — но даже такое оружие не сдерживает противника?

- Да, к сожалению, мы можем констатировать, что не только «Орешник» не сдерживает противника, но даже и тактическое ядерное оружие...

- А это разные вещи?

- Конечно. «Орешник» - это кинетическое оружие. Это фактически проект «Стрелы бога». Американцы придумали, что на гиперзвуке прилетают тяжелые, из тугоплавкого сплава, блоки - и за счет гиперзвука идет высвобождение такого огромного количества энергии, что там и взрывчатка не нужна. А с точки зрения тактического ядерного оружия здесь используются другие системы. Например, такие, как вес боеприпаса для ракет комплекса «Искандер». Крылатые ракеты, бомбы для самолетов. И в Беларуси это как раз все на учениях отрабатывалось...

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