Блокада Калининграда не пройдет: готов ответ России

Прибалтийские страны после того, как стало известно о военной защите Россией своих танкеров, прижали уши. Фото: REUTERS.

Прибалтийские страны после того, как стало известно о военной защите Россией своих танкеров, прижали уши. Несмотря на все заявления больших боссов о поддержке лимитрофов. Смогут ли российские суда свободно ходить по Балтике — в том числе, в Калининградскую область?

На Радио «Комсомольская правда» обсудили это с политологом, главным редактором портала RuBaltic.Ru Александром Носовичем.

ПУЛЕМЕТ КАК АРГУМЕНТ

- Напугает ли агрессоров из стран балтийского региона то, что на российские танкеры, идущие в Усть-Лугу и из нее, стали ставить крупнокалиберное оружие?

- Про теневой флот и конкретно про ситуацию с пулеметами - это две разные истории. Теневой флот это, во многом, частная история. Такое... частно-государственное партнерство.

- Поясните...

- В этой сфере люди сами решают, как им защищать свое имущество. И здесь владельцы, в основном, предпочитают просто откупаться от европейцев. Ну, когда их судно пытаются арестовать. Есть уже черный рынок. Там известны все расценки. Сколько стоит откупиться, например, от каких-нибудь эстонцев. И эти фото с пулеметами очень возбудили как раз тех же эстонцев.

СТРЕЛЯЙ ИЛИ ПЛАТИ

- Почему так?

- Ну, это же кидок - с эстонской точки зрения. Ведь им в таких ситуациях хозяева танкеров прекратят платить. Вместо этого по ним, тихим эстонцам, начнут стрелять.

- Но это только один, приятный момент.

- А второй момент в том, что именно эти пулеметы, и именно на этом корабле к теневому флоту не имеют никакого отношения.

- То есть?

- Пулеметы установили на судне «Маршал Василевский». Это регазификационная платформа «Газпрома». Она официально российская. И совершенно официально доставляет сжиженный газ в Калининградскую область. И, таким образом, делает невозможной энергоблокаду северо-западного эксклава по земле.

- То есть, если, например, Литва перекроет наш газопровод, который идет в Калининград...

-... То калининградцы без газа не останутся точно.

ДОРОГИЕ НАШИ ПАТРУЛИ

- Пулеметы на газовозе – это не конвой эсминцами?

- Конвой по морю в Калининградскую область должен сопровождаться военными патрулями - это вопрос военной безопасности.

- Военные патрули - это слишком дорого?

- Ну да, на всех не напасешься. И тут установка пулеметов на верхней палубе - вполне эффективное решение. Эти пулеметы - вопрос территориальной целостности и безопасности России, и Калининградской области.

- Их размещением Россия что дала понять?

- Что никакие темы с санкциями, с теневым флотом, с нормами ЕС и так далее, на Калининград не распространяются. Если будет реальная попытка блокады региона и попытка отрыва его от России, то будут применены военные средства.

ПРЕДУПРЕЖДЕН - ВООРУЖЕН

- Это не первое предупреждение?

- В 2022 году, когда Литва по суше пыталась заблокировать железную дорогу, Вильнюс тоже прикрывался очередным санкционным пакетом ЕС, где не было исключения для Калининградской области по запрету на транзит грузов. И потому они нам закрыли железную дорогу - и предложили России этот санкционный пакет почитать.

- Мы почитали?

- Москва читать отказалась и сказала, что это военный вопрос - Калининград. И тогда Литва тихо сдала назад. Тут будет то же самое.

ДОРОГА — НЕ ЖЕЛЕЗНАЯ

- Россия закрыла на время железнодорожные погранпереходы с Финляндией, Латвией и Эстонией с 1 июля - зачем?

- Это та ситуация, когда я предлагаю подождать официального разъяснения российской стороны, почему так было сделано.

- А что касается размещения ядерного оружия в Литве в перспективе, да и в Финляндии тоже - кандидат в премьеры Литвы предлагает под это дело и конституцию переписать?

- Запросто перепишут. В Финляндии переписали - и в Литве перепишут. Как только страны Балтии вступили в НАТО и началась их милитаризация, пошел логический этап этой милитаризации. Она 20 лет шла по нарастающей.

СТАВИМ БЛОК

- А размещение там ядерного оружия?

- Рано или поздно к этому придет, если Россия не поставит блок на эту тенденцию к накачиванию вооружениями приграничных с ней государств.

- Когда?

- Россия поставит блок, думаю, в ближайшие месяцы. Важно, что со стороны Москвы начались телодвижения в отношении Прибалтики. Это и перекрытие границ, и заседание Совбеза, посвященное Калининградской области, и законопроекты по поводу дискриминации русских в Прибалтике. И возможности военного ответа России на притеснения своих граждан. На месте лимитрофов я бы пригнулся...

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