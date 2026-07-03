Алексей Вакулов, сыгравший врача в новом сериале: «Не занимайтесь самолечением, это может быть вредно»

Актер Алексей Вакулов. Фото: телеканал "Dомашний"

В понедельник в эфир выйдет новый медицинский сериал «Доктор, я боюсь...» о буднях отделения акушерства и гинекологии небольшой областной больницы. В центре сюжета – талантливый врач Андрей Крылов, которому из-за личных обстоятельств пришлось бросить практику в столице и отправиться на работу в региональную клинику. Исполнитель главной роли Алексей Вакулов («Провинциальный детектив», «Без права на любовь», «Анна-детективъ») рассказал KP.RU о том, что о медицине знает не понаслышке и призвал всех не заниматься самолечением и при возникновении жалоб обращаться к врачу.

- Один популярный сервис для знакомств провел исследование, по итогам которого оказалось, что почти половина россиянок считают врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений. Вы отдаете себе отчет, что играете очень привлекательного для женщин героя?

- Даже не знаю, как на это реагировать (смеется). Если кому-то понравится мой герой – замечательно, но, если кому-то не понравится – так тоже бывает. Вообще, когда меня узнают зрительницы, подходят, фотографируются — это приятно, я не против (улыбается).

- А вы сразу согласились играть доктора Крылова или у вас еще были какие-то сомнения, когда вам предложили эту роль?

- Сомнения? Какие могут быть сомнения? Нет, конечно. Мне предложили - потом прошли пробы, и меня утвердили.

- Вам знакома медицинская сфера?

- Да, у меня много родственников в медицине, поэтому мне достаточно легко было понять психологию врача. Определенный, наверное, даже образ жизни должен быть.

Фото: телеканал "Dомашний"

- А то, что ваш герой именно акушер-гинеколог, это накладывает какую-то особенность?

- Я не думаю. Мне кажется, что есть определенный врачебный настрой, как я уже сказал, психология врача. Вообще они изначально учатся лечить все, а потом уже есть специализация. Для врача совершенно неважно, какая болезнь и в какой части тела. Он лечит болезни вне зависимости от того, какое место болит. Но, конечно, работа именно акушера-гинеколога связана с каким-то чудом, с рождением детей. Поэтому, может быть, более животрепещущие темы затронуты, чем при болезни уха-горла-носа, например. Здесь происходят более трогательные или трагичные истории – намного выше амплитуда эмоций, чем у других врачебных специальностей, наверное.

- Ваш Крылов переехал из Москвы в областную больницу, а вы бы могли так бросить все и уехать «к тетке, в глушь, в Саратов»?

- Не хотелось бы, конечно, но если это какая-то необходимость, то почему нет? Глушь - это неплохо, а, может быть, даже и хорошо. Наверное, есть какая-то определенная разница в энергетике, не в уровне комфорта даже, а именно в энергетике в Москве и других городах. Столица - очень энергичный город. Но у Крылова необходимость переезда была. И он решил, что неважно, где спасать людей, в каком месте этого мира.

- Алексей, после всех этих съемок, если вдруг что-то случится с вами в пробке или в транспорте, в самом крайнем случае сможете роды принять?

- Нет, конечно. Хотя как там говорят, раньше в поле рожали, да? Ну, и уж извините, была и смертность соответствующая. Это все, конечно, должны делать врачи. Хочу посоветовать читателям: не надо заниматься самолечением, это крайне вредно. Недаром есть специальные люди, которые много лет учились и которые могут вам помочь с минимальным риском для здоровья и жизни. Не нужно думать, что, прочитав медицинскую энциклопедию, например, можно вылечить болезнь. Нельзя. Для этого нужно много учиться, работать, нарабатывать профессионализм. Человеческий организм– это очень-очень сложная и малоизученная штука. Поэтому обращайтесь к врачам, если это нужно.

Фото: телеканал "Dомашний"

- В интернете написано, что вы с детства занимались спортом - тайским боксом, кикбоксингом и фехтованием. А сейчас какие у вас отношения с физкультурой?

- Любой спорт - это очень хорошее занятие для перезагрузки. Знаете, как говорят, что самый лучший вид отдыха – это смена деятельности. Во время тренировки перезагружается мозг, душа, тело и все остальное. Неважно, какой это спорт – высоких достижений или просто для себя. Я занимаюсь регулярно, а частота зависит от занятости, конечно. Если нужно подготовить свою форму к какому-то конкретному проекту, то могу и каждый день тренироваться.

- Как проходит ваше лето? Отдыхать получается?

- Лето у актеров чаще всего проходит в работе, и это хорошо, это правильно. С отдыхом получается, только если прошел проект и появляется какой-то промежуток, можно куда-то поехать отдохнуть. Но я никогда таких планов особо не строю, несколько дней освободились – надо быстро собраться и куда-то ехать. Планировать отпуск за год или даже полгода – не мое, у меня все происходит спонтанно.

- А есть у вас какие-то любимые маршруты для отдыха? Как принято сейчас говорить, места силы?

- Мест любимых много, но если надо кому-то порекомендовать направление, то я назвал бы Латинскую Америку и Африку. Это очень интересно, как будто оказываешься на другой планете. Там надо все время перемещаться, не нужно сидеть на одном месте.

- Финальный вопрос – об актерской мечте. Есть у вас какая-то роль или жанр, в котором хотели бы попробовать себя?

- Дайте подумать... Пожалуй, в каком-нибудь фантастическом проекте или в чем-то таком про другие миры. Вот это да, это было мне интересно!

«Доктор, я боюсь...» 16+, с 6 июля в 19.00 на телеканале Dомашний