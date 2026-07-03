Участники СВО встретились на боксерском ринге

В Москве идут финальные бои на турнире «10 лет Росгвардии». Фото: Росгвардия.

В Москве, на базе универсального спорткомплекса «Крылья Советов» проходит турнир «10 лет Росгвардии». Более 100 лучших боксёров Росгвардии со всех федеральных округов, в том числе участники СВО, разыграют медали в восьми весовых категориях (раньше к боям допускался лишь спецназ Центра специального назначения «Витязь» и Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского).

В Москве, на базе универсального спорткомплекса «Крылья Советов» проходит турнир «10 лет Росгвардии». Фото: Росгвардия.

Результаты спаррингов оценивает генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин и заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Владислав Ершов.

Выступая перед участниками и гостями, в числе которых Герои России, олимпийские чемпионы и представители Федерации бокса, Владислав Ершов подчеркнул важность бокса для физической и моральной подготовки военнослужащих Росгвардии.

Фото: Росгвардия.

Он заявил, что турнир стал «кульминацией отборочных этапов, продемонстрировавших высокий уровень мастерства в войсках».

Ключевые фигуры Росгвардии также отметили успехи боксеров на юбилейном турнире: в соревнованиях приняли участие 26 мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта.

Помимо самого чемпионата, для гостей спортивного мероприятия были организованы интерактивные зоны, где они могли испытать свою силу удара на груше или сразиться на виртуальном ринге с «виртуальным помощником».

Фото: Росгвардия.

Также на мероприятии оказались представлены все виды стрелкового вооружения бойцов спецназа, а рядом стенды с инструкциями о поступлении в военные учебные заведения Росгвардии.

Торжественную атмосферу дополнили выступления творческих коллективов.