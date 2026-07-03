Влияет ли прогрессивная шкала НДФЛ на размер налоговых вычетов?

Влияет ли прогрессия на размер налоговых вычетов? Фото: Akira AB November8/Shutterstock/Fotodom

В рамках налоговых расчетов по прогрессивной шкале НДФЛ часть налогоплательщиков задается вопросом – а влияет ли прогрессия на размер налоговых вычетов?

При этом масла в огонь дискуссии подливают и представители экспертного сообщества, часть из которых отрицает влияние прогрессивного налогообложения на размер получаемых налоговых вычетов по НДФЛ, а другая часть наоборот утверждает о наличии зависимости размера вычетов и действующей прогрессивной шкалы налогообложения доходов граждан.

Давайте разберемся кто прав и поставим окончательную точку в споре. И для начала отмечу, что истина как обычно находится посередине и правы представители обоих позиций по той простой причине, что все зависит от вида вычетов и конечно размера доходов и соответственно суммы начисленного НДФЛ.

Налоговый кодекс Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что касается вида вычетов, то конечно на такие распространенные вычеты как связанные с расходами на спорт, образование и лечение (за исключением дорогостоящего) размер налоговой ставки не имеет никакого влияния. Почему? Да потому что эти виды вычетов имеют жестко очерченные границы учета расходов и вне зависимости от реально понесенных затрат на занятия спортом или лечение, например, налоговые органы будут учитывать максимум 150 тысяч, даже если человек потратил больше. Ну а если меньше, то соответственно сумму фактических расходов.

То есть, не важно сколько человек понес расходов и сколько и по какой уплатил НДФЛ, налоговые органы будут отталкиваться от абсолютной цифры возвращаемого налога исходя из установленного законодательством ограничения.

То же самое касается конечно и стандартных налоговых вычетов. Но вот если речь идет о расходах, связанных с дорогостоящим лечением или расходами на приобретение жилья, то в этом случае связь между размером получаемого вычета и прогрессивной шкалой НДФЛ все-таки присутствует.

Для простоты понимания проиллюстрирую на цифрах. Давайте представим, что гражданин приобрел жилье в ипотеку. Стоимость жилья составила условно 7 миллионов рублей и еще 10 млн. рублей ипотечные проценты (в реальной жизни конечно пропорции другие), а зарабатывает этот гражданин каждый год по 4 млн. рублей, с которых удерживается НДФЛ.

Мы знаем, что с полученного дохода в размере 4 млн. рублей гражданин заплатил НДФЛ по прогрессивной шкале: 13% с 2,4 млн. рублей и 15% с суммы превысившей 2,4 млн. (в данном случае 1,6 млн) руб. Это значит, что общая сумма НДФЛ составила: 312 + 240 = 552 тыс. руб.

В соответствии с Налоговым кодексом этот физические лица имеют право на получение имущественного налогового вычета на сумму понесенных расходов, связанных с приобретением жилья, но не более чем 2 млн. руб. от стоимости жилья и 3 млн. руб. от расходов по уплате ипотечных процентов.

В нашем случае, исходя из доходов гражданина и уплаченного НДФЛ, гражданин может заявить в один год к вычету все 2 млн. рублей расходов, связанных с приобретением жилья и сумму уплаченных ипотечных процентов. И если уплаченные ипотечные проценты превысят 400 тысяч, например, составят миллион рублей, то возникает следующий эффект.

Налоговые органы вернут уплаченный НДФЛ исчисленный по ставке 13% в размере понесенных расходов: 2 млн. (стоимость жилья) + 400 тысяч (проценты) = 312 тыс. А плюс с 600 тыс. (суммы превысившей порог в 2,4 млн.) вернут НДФЛ уплаченный уже по ставке 15% = 90 тыс. руб. И общая сумма возвращенного НДФЛ составит 402 тыс. рублей.

Если же прогрессивной шкалы не было, то по сути весь размер вычета базировался на сумме НДФЛ, уплаченного по ставке 13 процентов и составил бы 390 тыс. руб. (3 млн. * 13%).

То есть, в случае с расходами, превышающими нижний порог прогрессивной шкалы (2,4 млн. руб.) и на которые распространяется право на получение налогового вычета мы видим влияние на непосредственно итоговый размер вычета.

Но следует учитывать, что в случае с покупкой жилья этот эффект ограничивается потолком в 5 млн. рублей права на вычет (стоимость плюс проценты).

А кроме того, несомненно это ни коим образом не стоит рассматривать как некую сверхпреференцию, так как в любом случае речь идет о возврате уже уплаченного налога, а не извлечение каких-то дополнительных денежных бюджетных субсидий.