«Если Украина обещает нам жаркое лето, мы должны превратить их лето в пекло»: Как Россия может ответить на дроновые удары Киева

ВСУ продолжают попытки наносить удары по объектам нашей инфраструктуры – в том чисел, топливной. Фото: REUTERS.

ВСУ продолжают попытки наносить удары по объектам нашей инфраструктуры – в том чисел, топливной. Как этому эффективно противостоять и чем отвечать?

На Радио «Комсомольская правда» говорили с политологом, экспертом по дронам, одним из людей, стоящим за разработкой оптоволоконных беспилотников «Князь Вандал Новгородский» и советником министра транспорта Алексеем Чадаевым.

НПЗ ПЫТАЛИСЬ ЗАЩИТИТЬ

- Рост возможностей противника по нанесению дальнобойных ударов по нашим тылам был ожидаемой вещью? К нему можно было подготовиться?

- Мы про это говорили и писали два года. О том, что к середине 2026 года ожидается резкий качественный рост возможностей дипстрайков Украины. Потому что заработают на полную мощность производства в Европе. Да, к этому можно было подготовиться.

- Что мешало сделать комплексную защиту НПЗ раньше – учитывая, что деньги у нефтекомпаний были всегда?

- Одна крупная российская нефтекомпания еще в 2024 году объявила тендер на антидронное прикрытие своих объектов.

- И тут же набежала толпа желающих это обеспечить?

- Выстроилось семь компаний. В том числе, вполне крупные компании отечественного ВПК, со своими решениями. Но потом нефтяники объявили об условиях, по которым они готовы сотрудничать с теми, кто предполагает их защищать.

- И что, условия оказались неприемлимыми?

- 100% постоплата спустя два месяца после подписания акта приемки. После этого все семь компаний, включая крупных оборонщиков, с этого тендера снялись. И его пришлось отменить.

- Почему нефтяники так выступили?

- Потому что они привыкли к тому, что с ними просто все мечтают работать - на любых условиях. И самое главное - прогнуть своего подрядчика и контрагента. Люди жили в парадигме, что они в любом случае - хозяева жизни. И их рынок – это рынок покупателя. И они могут ставить любые условия кому угодно.

- Так отчего все развернулись и ушли?

- Оттого, что цена защиты объекта нефтепереработки оказалась примерно полмиллиарда рублей. Их нужно было откуда-то взять и заморозить на неопределенный срок, когда в итоге все проверки пройдут, все акты будут подписаны, и тогда товарищи нефтяники начнут платить. А те разводили руками и делали круглые глаза: ну как же так, мы же так со всеми работаем?!

ЧТО ЗА МЕРЫ?

- Но сейчас все таки принимаются серьезные меры?

- Меня, как советника министра транспорта, руководство попросило сделать небольшую ревизию ряда транспортных объектов - как идет организация их защиты. Я приехал, посмотрел, что они делают для защиты.

- И какие выводы сделали?

- Мои специалисты, которые имеют, в том числе, и боевой опыт, которые три года занимаются антидронкой, проанализировали эти меры и поняли, что они не спасут даже от одного случайно залетевшего дрона.

- Вы сообщили это руководству объекта?

- Да. А они говорят: да идите на фиг, мы все делали строго по закону и подзаконным актам! Есть закон номер такой-то, есть рекомендации департамента безопасности, мы все делали в соответствии с ним. Хотите, чтобы мы делали как-то по-другому - меняйте нормативку. Если мы будем делать что-то другое, то придет прокуратура, и нас посадят задолго до того, как в наш объект что-то прилетит.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

- Что нас ждет дальше? Противник обещал жаркое лето.

- У нас есть прекрасная возможность сейчас в режиме стресс-теста сорганизоваться и сделать противнику лето еще более жарким, чем он обещал нам. Все возможности для этого имеются. В защите битвы не выигрываются. Уже хорошо то, что «Герани» начали выносить энергетическую инфраструктуру противника. Это огромный шаг вперед и большое достижение наших генералов. Давайте продолжать в том же духе. Если они попытаются сделать нам жаркое лето - мы им сделаем лето просто пеклом.

- А как защитить наши объекты?

- Нам нужна гражданская ПВО. Мне кажется прямо сейчас пора принимать решение о формировании гражданской ПВО - вне контура Минобороны.

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