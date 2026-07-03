Тату в виде змеи и фальшивые документы: названо имя взорвавшей олигарха Ермолаева в Монако украинки

Анастасия Березовская объявлена в международный розыск Фото: скриншот видео.

Интерпол раскрыл имя подозреваемой в покушении на украинского экс-олигарха Вадима Ермолаева в Монако. 29 июня у подъезда его дома сработала бомба в рюкзаке - Ермолаев в тяжелом состоянии, его любовнице Анне Насобиной ампутировали обе ноги, у их 13-летнего сына ожоги и осколочные ранения.

Следователям из Монако и Франции удалось идентифицировать преступницу. Сначала казалось, что на размытых кадрах с камеры наблюдения - мужчина. Но выяснилось, что это женщина массивного телосложения, украинка Анастасия Березовская. Она объявлена в международный розыск.

На сайте Интерпола говорится, что Березовской 39 лет, у нее темные волосы. На правой руке у нее татуировка в виде змеи. Женщина знает немецкий язык.

29 июня в Монако на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла произошел мощный взрыв Фото: REUTERS.

По данным издания Nice-Matin, выйти на след Березовской удалось благодаря сбору информации с камер наблюдения. За три дня до взрыва она осматривала место будущего теракта, в том числе на автомобиле. Сравнение снимков полицейской базой данных показало: украинка приходила в полицейский участок во французской Ментоне в 30 км от Монако, чтобы забрать со штрафстоянки эвакуированную за неоплату парковки ту же самую машину. При этом она использовала документы на чужое имя.

После взрыва украинка через французскую коммуну Босолей сбежала в неизвестном направлении.

Ермолаев собирался выступить в Европарламенте с лекцией о коррупции на Украине. Фото : vadymiermolaiev.info

Французские источники пишут, что причастность к покушению на Ермолаева СБУ - одна из приоритетных версий следствия. Экс-олигарх из Днепра с 2023 года находится под украинским санкциями. Он не хотел делиться бизнесом с силовиками (Ермолаев в том числе контролировать сеть мошеннических колл-центров в Днепропетровске), вступил в конфликт с Зеленским и готовился выступить в Европарламенте с докладом о коррупции на Украине.

Также Вадим Ермолаев, по некоторым данным, собирал деньги на предвыборную кампанию экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

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