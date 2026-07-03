Песков: Калининград требует от федерального центра особой заботы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, Владимир Владимирович детально разбирался в проблемах Калининграда на протяжении, по сути, двух суток. Скажите, пожалуйста, будет ли продолжена эта работа? Еще в свое время, когда Антон Алиханов руководил этим регионом, этим анклавом, по моим прикидкам, где-то порядка восьми раз президент туда выезжал, непосредственно на месте помогал этому региону. Что предполагается в дальнейшем? Какая работа, какие планы у главы государства по Калининграду?

- Калининград – это очень важная составляющая часть ежедневной работы, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в пятницу, 3 июля, на вопросы журналиста «Комсомольской правды. - Это очень важный российский регион, с особым положением, в силу своей географии.

И, конечно же, это требует, тем более с учетом недружественного окружения, от федерального центра особой заботы.

И это не то, что - «какая работа будет делаться». Работа выполняется на постоянной основе.

Это и снабжение всем Калининграда, и развитие Калининграда, и программы развития, и финансирование, и так далее, и тому подобное.

Поэтому это постоянно находится на повестке дня и президента, и правительства России.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- В посольстве Российской Федерации в Гааге заявили, что Нидерланды активно готовятся сейчас к конфликту на восточном фланге НАТО. Что по этому поводу думают в Кремле, учитывая ускоренную интеграцию военной инфраструктуры Нидерландов в систему военного планирования этого альянса?

Песков:

- Дело в том, что в целом в Евросоюзе происходит становление военной идентичности… И сам Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность. Тратятся огромные деньги на милитаризацию экономик стран.

Это вот та реальность, которая сейчас существует в Европе. Конечно же, мы ее учитываем.

Вопрос:

- Вчера Германия предъявила обвинение гражданину Украины в подрыве «Северных потоков». Он заявил о том, что действовал от имени и по поручению Украины. Как бы вы могли прокомментировать решение немецких правоохранительных органов?

Песков:

- Это решение немецких правоохранительных органов подтвердило ту информацию, которой мы располагали практически с самого начала этой истории.

Речь идет о причастности киевского режима и украинского государства к террористической деятельности и к террористическому акту в отношении критической инфраструктуры Европейского Союза.

Это очень важно. И, конечно, все страны ЕС должны учитывать этот кейс, когда они заводят речь о перспективах членства Украины в ЕС, перспективах сближения с ЕС, и так далее.

И, конечно, на этом фоне весьма и весьма парадоксально выглядит каждый раз новость, когда та же Германия продолжает выделять деньги для военной машины киевского режима.

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