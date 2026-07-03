Фото: REUTERS.
Я в Тегеране.
Здесь начинается церемония прощания с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи, находившемся у власти 36 лет и погибшем 28 февраля в результате авиаударов США и Израиля.
Церемонию готовили долго, и она продлится несколько дней: 4 и 5 июля тело будет находится в Мосалле (религиозном сооружении) Тегерана, проститься с ним может каждый желающий. Из Тегерана тело лидера повезут по священным для шиитов местам Ирана и соседнего Ирака. А сами похороны назначены на 9 июля в Мешхеде.
Сейчас иранская столица украшена траурными плакатами и флагами. На плакатах портреты Хаменеи или его левая рука, сжатая в кулак. И его слова: «Мы должны подняться». А на стенах и заборах попадаются граффити: "Трамп - убийца детей" и "Израиль - это ИГИЛ*".
Али Хаменеи пытались убить и раньше - в 81-м году рядом с ним взорвалась бомба, замаскированная под магнитофон. Его правая рука была повреждена и парализована. Во время своих выступлений он поднимал вверх именно левую.
Фото: REUTERS.
Верховный лидер погиб как мученик, а в представлении иранцев нет смерти почетнее.
Многие жители Тегерана одеты в черное. В городе ждут, что на прощание с Хаменеи соберется до 20 миллионов паломников. В центре столицы вдоль дорог вереницей стоят автобусы, на которых прибыли паломники из соседних городов. На перекрестках следят за порядком полицейские и военные.
Фото: REUTERS.
На церемонию приехали гости из 30 стран мира, в первую очередь - исламского мира, но не только. От России в столицу Тегерана прибудет зампредседателя Совет Безопасности Дмитрий Медведев.
Правительство Ирана пригласило и иностранных журналистов, чтобы они стали свидетелями этого грандиозного события. Наше перемещение ограничено из соображений безопасности. Но мы работаем - следите за репортажами на сайте KP.RU.
* Запрещенная в России террористическая организация
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