Церемония прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране Фото: REUTERS.

Я в Тегеране.

Здесь начинается церемония прощания с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи, находившемся у власти 36 лет и погибшем 28 февраля в результате авиаударов США и Израиля.

Тегеран готовится к церемонии прощания с Верховным Лидером Али Хаменеи

Церемонию готовили долго, и она продлится несколько дней: 4 и 5 июля тело будет находится в Мосалле (религиозном сооружении) Тегерана, проститься с ним может каждый желающий. Из Тегерана тело лидера повезут по священным для шиитов местам Ирана и соседнего Ирака. А сами похороны назначены на 9 июля в Мешхеде.

Церемонию готовили долго, и она продлится несколько дней. Фото: Григорий Кубатьян

Сейчас иранская столица украшена траурными плакатами и флагами. На плакатах портреты Хаменеи или его левая рука, сжатая в кулак. И его слова: «Мы должны подняться». А на стенах и заборах попадаются граффити: "Трамп - убийца детей" и "Израиль - это ИГИЛ*".

Сейчас иранская столица украшена траурными плакатами и флагами. Фото: Григорий Кубатьян

Фото: Григорий Кубатьян

Али Хаменеи пытались убить и раньше - в 81-м году рядом с ним взорвалась бомба, замаскированная под магнитофон. Его правая рука была повреждена и парализована. Во время своих выступлений он поднимал вверх именно левую.

В Тегеране началась церемония прощания с Верховным Лидером Али Хаменеи Фото: REUTERS.

Верховный лидер погиб как мученик, а в представлении иранцев нет смерти почетнее.

Многие жители Тегерана одеты в черное. В городе ждут, что на прощание с Хаменеи соберется до 20 миллионов паломников. В центре столицы вдоль дорог вереницей стоят автобусы, на которых прибыли паломники из соседних городов. На перекрестках следят за порядком полицейские и военные.

Церемонию готовили долго, и она продлится несколько дней Фото: REUTERS.

На церемонию приехали гости из 30 стран мира, в первую очередь - исламского мира, но не только. От России в столицу Тегерана прибудет зампредседателя Совет Безопасности Дмитрий Медведев.

Фото: Григорий Кубатьян

Правительство Ирана пригласило и иностранных журналистов, чтобы они стали свидетелями этого грандиозного события. Наше перемещение ограничено из соображений безопасности. Но мы работаем - следите за репортажами на сайте KP.RU.

* Запрещенная в России террористическая организация

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