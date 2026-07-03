Опубликован скандальный доклад о покушении на Трампа: Секретная служба знала о стрелке заранее

Почти два года прошли со дня, когда нынешний президент США Дональд Трамп чуть не лишился жизни. Фото: REUTERS.

Почти два года прошли со дня, когда нынешний президент США Дональд Трамп чуть не лишился жизни. 13 июля на предвыборном митинге в Батлере, в Пенсильвании, стрелок Томас Мэттью Крукс ранил его в ухо. Если бы Дональд случайно не повернулся в этот момент, исход мог бы стать фатальным.

Сейчас Комитет по правительственным делам Сената США опубликовал финальный доклад о, мягко говоря, проколах Секретной службы, из-за которых стрелок смог спокойно подняться на крышу близстоящего здания и совершить то, что совершил.

Выяснилось, что местные полицейские уведомили Секретную службу о подозрительном человеке на крыше за две минуты до того, как он восемь раз выстрелил в сторону Трампа.

KP.RU ознакомился с докладом - создалось впечатление, что при президенте Байдене Секретная служба специально пренебрегала заявками на усиление охраны мероприятий с участием Дональда.

Полицейские уведомили Секретную службу о подозрительном человеке на крыше за две минуты до того, как он восемь раз выстрелил в сторону Трампа. Фото: Matt Gush/Shutterstock/Fotodom

НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СНАЙПЕРОВ

Хронология событий в докладе выглядит так: в 18:09 местные правоохранители проинформировали федеральных агентов о появлении «подозрительной личности» на крыше, но те не среагировали. Выстрелы раздались в 18:11.

Отдельным пунктом разбирательства стал запуск Круксом дрона - преступник хотел осмотреть место митинга сверху. Беспилотник был в воздухе с 13:50 до 14:00, но силовики прошляпили этот полет.

Более того, Секретная служба попросту не приняла 102 радиосообщения, отправленных в день покушения местными коллегами из отдельной диспетчерской комнаты. При этом ни один ответственный за подготовку митинга агент не был уволен.

Когда началась предвыборная кампания Трампа, его охрана не раз запрашивала усиление от федералов - снайперов, антидроновые средства и спецназ. В ответах говорилось, что не хватает людей, техники, что дополнительные ресурсы направлены на охрану Байдена.

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ИГНОРИРОВАЛА СИГНАЛЫ

Координацию между местными силовиками и федералами в Батлере должен был вести диспетчер Секретной службы. Им оказался господин из Нью-Йорка с крохотным опытом, подобную работу раньше он осуществлял всего 5 раз и просил назначать его на более мелкие мероприятия. Но начальство настояло и отправило его в Пенсильванию. Более того, этот сотрудник еще днем не знал, что в Батлере работает отдельный ситуационный штаб из местных правоохранителей.

Пенсильванские полицейские впервые обратили внимание на подозрительное поведение стрелка в 17:10, но ненадолго потеряли его из виду и снова обнаружили в 17:30. В этот момент он использовал лазерный дальномер, чтобы определить расстояние до сцены. Информацию попытались передать Секретной службе, но она проигнорировала сообщения.

Полицейским даже не выдали рации для связи с агентами - они пользовались собственными мобильниками. К тому же в день покушения сильно сбоила связь.

В 18:05 прохожие увидели ползущего по крыше Крукса с винтовкой и начали кричать, привлекая внимание полицейских. Обращались они и к агентам Секретной службы, но те опять не восприняли сигналы. В итоге на крышу полезли полицейские. Когда стрелок заметил одного из них, направил на мужчину винтовку, и тот упал с высоты два с лишним метра. Сразу после этого Крукс начал стрелять.

Крукса ликвидировал снайпер Секретной службы, находившийся за трибуной Трампа. До сих пор о мотивах стрелка ничего толком не известно. ФБР, которое вело расследование, заключило: точных выводов сделать нельзя, Крукс действовал в одиночку и страдал депрессией.

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