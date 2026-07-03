«BUDET BOLNO», черная икра и миллион долларов: как корреспондет "Комсомолки" снимался в рекламном ролике с Сильвестром Сталлоне

Вот спросите меня, с кем ты снимался? Спросите, я вам говорю! Ну пожалуйста…
И я, гордо расправив плечи, но со старательной ненавязчивостью, отвечу — мой партнер Сильвестр Сталлоне.
И не надо смеяться! Нас, тех, кому удалось поработать с мировыми звездами, по пальцам можно пересчитать - Машков, Петров, Козловский…
Это сейчас Слай «один из», а несколько десятков лет назад вопросом «кто сильнее — Сталлоне или Шварценеггер» можно было парализовать толпу агрессивно настроенной молодежи и даже 5 «А» класс в полном составе.
Но лучше обо мне. В 2008 году нелегкая журналистская судьба забросила меня в жаркий город Лос-Анджелес, где шли съемки рекламного ролика для одного алкогольного бренда. Времена были богатые и в качестве лица кампании выбрали Сталлоне. Звезда боевиков подумал, да и согласился, а обещанный миллион долларов наверняка стал приятным бонусом.
На все про все у нас было несколько дней. Сначала снимали фоторяд — Слай жарил блины, обильно намазывая на них черную икру. Потом бродил в пижаме по арендованной вилле на Голливудских холмах, отбивался в кафе от назойливых японских туристов, потом «снимался в фильме», бегая с пистолетом, а вечером (по сценарию, конечно) лупил хулиганов на темных улочках ЛА.
Задумка сценаристов заключалась в следующем. Все у Слая как у всех. Машины он любит английские, кофе итальянский, туристы, которые ему надоедают, приехали из Японии… А вот характер у актера из России (у него и правда есть русские корни). И когда в темном переулке его настигают неприятные личности, он смотрит на них осуждающе чувствует внутри что-то русское.
Сталлоне передвигался на черном джипе с водителем и вел себя довольно скромно. Приехал в простой футболке и армейских ботинках. Внимательно слушал режиссера и дисциплинированно выполнял все задания. Подшучивал. Интересно, что вокруг звезды такого уровня (и ценника) не кружили агенты-пиарщики-помощники. И, в отличии от наших звезд, у Слая в глазах не было глубокой усталости от поклонников и журналистов.
В исторический день уничтожения Слаем черной икры все толпились у плиты, пока звезду гримировали. И вот он вышел, обвел всех взглядом и подошел ко мне. Сильвестра интересовало для какой аудитории снимаем, какой образ ему выбрать. Пообщались коротко, но мне, не скрою, было лестно.
Мы, группа приехавших из Москвы, старались тайком сфоткаться со звездой. Вернее на его фоне. И, видимо, в ажиотаже делали это чуть более шумно, чем позволяла голливудская мораль. Сталлоне извинился перед режиссерской группой, подошел к нам и сам предложил сделать фото на память.
Каждый дубль актер отсматривал лично. Давал советы, просил что-то изменить. Его менеджер, не сильно разговорчивый, кстати, попросил не снимать Слая слева, с нерабочей стороны. Но мы снимали, конечно, и особой разницы не видели.
Пиком лично моей кинокарьеры стала роль фотографа-папарацци, который преследует звезду. Мне, вместе еще с несколькими актерами, предстояло привлекать к себе внимание Сильвестра и судорожно его фотографировать. И да, при желании наш со Слаем ролик легко можно найти в интернете.
Сложнее всего авторам было определиться с последней фразой. Той самой, которой заканчивается реклама. Думали все дни съемок, но все варианты казались неуместными. И тогда на помощь пришел отдел телевидения «КП». Несмотря на разницу во времени и отсутствие мессенждеров (было же такое!), коллега Артем выдал фразу, которая понравилась всем: «Будет больно». Именно ее услышали хулиганы перед расправой.
Перед Сталлоне поставили погромный плакат «BUDET BOLNO». Звукачи настраивали аппаратуру, режиссер в наушниках ловил интонации. А Слай несколько раз пробовал на язык русские слова.
Уже потом, после съемок он нашел время всех нас поблагодарить, подписать фото на память. И еще — оставить автограф на плакате «BUDET BOLNO», конечно.
Он очень крутой, этот их Сталлоне, это правда. С юбилеем, коллега!
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