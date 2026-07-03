«BUDET BOLNO», черная икра и миллион долларов: как корреспондет "Комсомолки" снимался в рекламном ролике с Сильвестром Сталлоне

Каждый дубль актер отсматривал лично. Давал советы, просил что-то изменить

Вот спросите меня, с кем ты снимался? Спросите, я вам говорю! Ну пожалуйста…

И я, гордо расправив плечи, но со старательной ненавязчивостью, отвечу — мой партнер Сильвестр Сталлоне.

Корреспондент KP.RU Павел Садков снимался в рекламном ролике с Сильвестром Сталлоне

И не надо смеяться! Нас, тех, кому удалось поработать с мировыми звездами, по пальцам можно пересчитать - Машков, Петров, Козловский…

Это сейчас Слай «один из», а несколько десятков лет назад вопросом «кто сильнее — Сталлоне или Шварценеггер» можно было парализовать толпу агрессивно настроенной молодежи и даже 5 «А» класс в полном составе.

Но лучше обо мне. В 2008 году нелегкая журналистская судьба забросила меня в жаркий город Лос-Анджелес, где шли съемки рекламного ролика для одного алкогольного бренда. Времена были богатые и в качестве лица кампании выбрали Сталлоне. Звезда боевиков подумал, да и согласился, а обещанный миллион долларов наверняка стал приятным бонусом.

На все про все у нас было несколько дней. Сначала снимали фоторяд — Слай жарил блины, обильно намазывая на них черную икру. Потом бродил в пижаме по арендованной вилле на Голливудских холмах, отбивался в кафе от назойливых японских туристов, потом «снимался в фильме», бегая с пистолетом, а вечером (по сценарию, конечно) лупил хулиганов на темных улочках ЛА.

Задумка сценаристов заключалась в следующем. Все у Слая как у всех. Машины он любит английские, кофе итальянский, туристы, которые ему надоедают, приехали из Японии… А вот характер у актера из России (у него и правда есть русские корни). И когда в темном переулке его настигают неприятные личности, он смотрит на них осуждающе чувствует внутри что-то русское.

В этом тоннеле снимали «Терминатора-2»

Сталлоне передвигался на черном джипе с водителем и вел себя довольно скромно. Приехал в простой футболке и армейских ботинках. Внимательно слушал режиссера и дисциплинированно выполнял все задания. Подшучивал. Интересно, что вокруг звезды такого уровня (и ценника) не кружили агенты-пиарщики-помощники. И, в отличии от наших звезд, у Слая в глазах не было глубокой усталости от поклонников и журналистов.

Сначала снимали фоторяд

В исторический день уничтожения Слаем черной икры все толпились у плиты, пока звезду гримировали. И вот он вышел, обвел всех взглядом и подошел ко мне. Сильвестра интересовало для какой аудитории снимаем, какой образ ему выбрать. Пообщались коротко, но мне, не скрою, было лестно.

Корреспондет "Комсомолки" снимался в рекламном ролике с Сильвестром Сталлоне

Мы, группа приехавших из Москвы, старались тайком сфоткаться со звездой. Вернее на его фоне. И, видимо, в ажиотаже делали это чуть более шумно, чем позволяла голливудская мораль. Сталлоне извинился перед режиссерской группой, подошел к нам и сам предложил сделать фото на память.

Сложнее всего авторам было определиться с последней фразой

Каждый дубль актер отсматривал лично. Давал советы, просил что-то изменить. Его менеджер, не сильно разговорчивый, кстати, попросил не снимать Слая слева, с нерабочей стороны. Но мы снимали, конечно, и особой разницы не видели.

Пиком лично моей кинокарьеры стала роль фотографа-папарацци, который преследует звезду. Мне, вместе еще с несколькими актерами, предстояло привлекать к себе внимание Сильвестра и судорожно его фотографировать. И да, при желании наш со Слаем ролик легко можно найти в интернете.

Сложнее всего авторам было определиться с последней фразой. Той самой, которой заканчивается реклама. Думали все дни съемок, но все варианты казались неуместными. И тогда на помощь пришел отдел телевидения «КП». Несмотря на разницу во времени и отсутствие мессенждеров (было же такое!), коллега Артем выдал фразу, которая понравилась всем: «Будет больно». Именно ее услышали хулиганы перед расправой.

Перед Сталлоне поставили погромный плакат «BUDET BOLNO». Звукачи настраивали аппаратуру, режиссер в наушниках ловил интонации. А Слай несколько раз пробовал на язык русские слова.

Уже потом, после съемок он нашел время всех нас поблагодарить, подписать фото на память. И еще — оставить автограф на плакате «BUDET BOLNO», конечно.

Он очень крутой, этот их Сталлоне, это правда. С юбилеем, коллега!

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