Американская разведка припугнула Польшу "нападением России": зачем на самом деле США разгоняют истерию

Целью провокации, по мнению американских разведчиков, является проверка решимости НАТО, усиление эскалации и принуждение Запада к прекращению военной помощи Украине. Фото: DC Studio/Shutterstock/Fotodom

Ой, разгоняют! Ох, разжигают! Британское издание The Telegraph разродилось "сенсацией", которую тут же подхватили западные, польские и украинские СМИ. Якобы американская разведка (без уточнения, какая именно из спецслужб, благо их там, как блох на Барбоске) предупредила Польшу, что в скором времени на нее готовится нападение. Естественно, все строго неофициально, без, как сейчас говорят, пруфов, и прочих ставших необязательными подтверждений.

Целью такой провокации, по мнению американских разведчиков, является проверка решимости НАТО, усиление эскалации и принуждение Запада к прекращению военной помощи Украине.

Описаны и три сценария, один другого краше:

- Удары дронами или ракетами по критическим объектам, например, электростанциям.

- Провокации, чтобы заставить Польшу активировать системы ПВО.

- И третий вариант – небольшое и почти незаметное, ну очень мелкое наземное вторжение российских или белорусских войск в приграничные районы, возможно, с территории Калининграда или Белоруссии.

По замыслу американских «титанов мысли», по совместительству, «рыцарей плаща и кинжала», данные действия сторона, устраивающая провокацию якобы намерена оправдать как «случайное» пересечение границы из-за сбоя GPS или даже как «спасательную операцию». Американская сторона даже набросала план ответных действий, что явно входит не в компетенцию разведывательной спецслужбы, а военного командования. Полякам предлагается нанести удары по военным объектам в Калининградской области.

Трудно представить себе, какими надо быть дебилами, чтобы включить в этот план еще и Белоруссию в качестве страны-провокатора таких действий, прямым последствием которых может стать полноценная война. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, наверное, уже язык натер до кровавых мозолей, рассказывая всему миру, что Минск не намерен участвовать ни в какой войне. Разве что ему не оставят другого выхода и просто вынудят к такому шагу. Положа руку на сердце, американской разведке давно бы стоило проанализировать те провокации, которые Украина устраивала против Белоруссии, и признать, что при малейшем желании поучаствовать в конфликте у Лукашенко таких поводов было уже столько, что вагон и маленькая тележка просто не смогут их вместить - придется тележку менять на ту, что покрупнее или на второй вагон.

Некоторые эксперты уже начали пробрасывать мысль, что Европа вместе с США сами готовят провокацию против Польши, чтобы обвинить в ней Россию и развязать руки НАТО. Но на Западе еще не все окончательно сошли с ума, тем более, что они там сейчас к войне еще не готовы, хотя и декларируют ее неизбежность, но не сейчас, а через 3 или 4 года.

Если кто и устроит такую провокацию, то не Европа и США, которые, кстати, пока так и не свели свои позиции окончательно в единую, а Украина. Тем более, что Зеленский уже несколько раз, ссылаясь на мифические данные своей разведки, верещал про подготовку Минска к нападению на Украину. И такое нападение, вполне возможно, что и на Польшу, действительно могут постараться совершить украинские боевики белорусского происхождения, воюющие сейчас на стороне ВСУ, благо для этого имеются целые подразделения, укомплектованные белорусами. Вопрос, будут или нет они устраивать провокацию, по большому счету, не стоит. Вопрос в другом – когда и по кому они будут бить. По Польше или по Украине? Но сейчас ситуация еще не дошла до критической для Зеленского стадии, когда Киев задействует этих провокаторов.

Думается, все на данный момент обстоит несколько проще – поляки и украинцы слишком, на взгляд Европы и США, увлеклись маканием друг друга в дурно пахнущую субстанцию. И это якобы предупреждение должно послужить тому, чтобы Варшава и Киев умерили взаимные претензии и наезды, а вместо них лучше скоординировали между собой общую работу по борьбе против главного врага – России. Ну и не стоит забывать, что буквально через несколько дней состоится саммит НАТО, а европейские страны из числа членов Альянса в большинстве своем до сих пор так и не подняли свои военные расходы до уровня 5% от ВВП, чего от них требует Трамп.

Тут не только «разведка», тут даже такой источник, как «одна баба сказала» (ОБС) сойдет для разгона хайпа.

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