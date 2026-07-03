Российским туристам выжгли глаза в Молдавии за жалобу на кишиневский паб

Директор бара Brothers Pub брызнул в россиян перцовым баллончиком. Пока мужчины пытались справиться с болью и собрать вещи, на них напали и избили. Фото: ERIK Miheyeu/Shutterstock/Fotodom.

Конфликт с хозяином паба начался после того, как одна из посетительниц отвергла его домогательства

Вечер в кишиневском баре Brothers Pub закончился дракой, больничной койкой и полицейским участком. Российские туристы стали жертвами нападения после того, как оставили негативный отзыв о заведении в центре столицы Молдавии, сообщил местный канал ТV8.

Россиянин Андрей отдыхал в баре Brothers Pub с женой и друзьями. По словам туристов, с самого начала вечер не задался: официанты не подходили к столику, заказ пришлось долго ждать, а обслуживание оставляло желать лучшего.

По словам туристов, с самого начала вечер в баре Brothers Pub не задался: официанты не подходили к столику, заказ пришлось долго ждать, а обслуживание оставляло желать лучшего. Фото: TRIPADVISOR.

Как рассказала супруга Андрея, директор паба пригласил ее в VIP-зал, где начал задавать вопросы интимного характера, приставал и просил оценить его привлекательность по 10-балльной шкале. После этого компания решила больше не оставаться в заведении и заявила сотрудникам паба, что пишет в Сети негативный отзыв.

Он гласил: «Домогались директора!!! И после отказа послали, это просто что-то невообразимое! Обслуживание очень слабое...

Мы никогда сюда не вернемся, очень жаль что это остается не наказуемым».

Реакция последовала практически сразу. Директор брызнул в россиян перцовым баллончиком. Пока мужчины пытались справиться с болью и собрать вещи, на них напали и избили.

В результате потасовки пострадали семь человек. Андрею потребовалась помощь врачей - у него диагностировали множественные синяки и перелом пальца ноги. Его жена и один из друзей получили химические ожоги лица и глаз. Туристы обратилась в полицию.

Судя по отзывам в сети, подобные претензии к заведению возникают далеко не в первый раз. На туристических сервисах рейтинг Brothers Pub — 3,2 балла. Посетители регулярно жалуются на медленное обслуживание, грубость персонала и странные правила оплаты.

Один из гостей рассказал, что нетрезвый владелец паба прямо в зале угрожал официантке увольнением, а затем пытался ударить посетительницу, вмешавшуюся в их конфликт. Другие клиенты отмечали, что хозяин регулярно выясняет отношения с сотрудниками и гостями прямо у барной стойки, используя нецензурную брань даже в присутствии женщин и детей.

Ранее МИД России рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Молдавию: в аэропорту Кишинева участились случаи необоснованных длительных проверок и дополнительного досмотра российских граждан, возникают сложности с допуском к ним сотрудников российского консульства.

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