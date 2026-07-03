Ваню Дмитриенко обвинили в плагиате песни популярного исполнителя: новый скандал разгорелся на фоне конфликта с Егором Кридом

Hollyflame (Владислав Лапай) Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вокруг Вани Дмитриенко разгорается новый спор, на этот раз речь зашла о возможном заимствовании музыкальной идеи. Белорусский исполнитель Hollyflame (Владислав Лапай) опубликовал в соцсетях ролик, где сопоставил фрагмент будущей песни Дмитриенко и собственную композицию, вышедшую осенью прошлого года. Hollyflame известен хитами «Тону», «Нежность» и другими. Только на «Яндекс Музыке» у него почти 8 млн слушателей в месяц — даже больше, чем у Дмитриенко.

Чтобы наглядно показать сходство, артист наложил отрывок из будущей песни Вани на свою композицию «Нежность». В обращении к Дмитриенко он подчеркнул, что не ожидал подобной ситуации. «Это, конечно, могло когда-то произойти, но я не ожидал, что это сделаешь ты. Вань, мы бы с тобой могли, конечно, сделать шикарный фит, классный трек сделать, но теперь я тебе желаю, чтобы этот трек нашел отклик у слушателей так же, как мой. Блин, вроде приятно, но непонятно зачем. У тебя же есть куча крутых треков, вообще бомбических», — сказал Hollyflame.

Hollyflame обвинил Ваню Дмитриенко в плагиате

Он также предложил аудитории самостоятельно сравнить композиции, наложив их друг на друга, и даже обратился к самому Дмитриенко с просьбой объяснить ситуацию. Вскоре после публикации ролик начал активно расходиться в сети, собрал множество комментариев, а позже его лайкнула певица Лолита. Однако спустя некоторое время автор удалил видео, не объяснив причин. Сам Ваня эту ситуацию пока никак не прокомментировал.

При этом релиз новой песни Дмитриенко ожидается 10 июля — в тот же день, когда в «Лужниках» пройдет концерт Крида. Возможно, это совпадение, а может, таким образом 20-летний певец решил задеть 32-летнего рэпера. Ранее в сети активно обсуждали совпадение тематик их крупных стадионных шоу в «Лужниках». И Егор, и Ваня готовят выступления в средневековой стилистике, что стало поводом для сравнений и споров о том, кто первым придумал идею.

Этим летом Крид дважды выйдет на сцену «Лужников» с масштабным шоу. В прошлом году он собрал полный стадион и стал самым молодым артистом, добравшимся до этой площадки. Теперь на аналогичный рекорд претендует и Дмитриенко, который готовит собственный концерт почти на месяц позже — 2 августа. Причем Ваня объявил тематику шоу раньше, чем Егор, так что, кажется, в этом случае он сам стал источником «вдохновения».

На фоне подготовки к выступлениям Крид накануне показал процесс строительства сцены в «Лужниках», где собирается масштабная декорация в виде замка. «Приехал в Лужники. 9 часов утра. Здесь подготовка полным ходом. Посмотрите просто. Посмотрите на это безумство… Самая нереальная, огромнейшая сцена, самое крутое шоу вас ждет в Лужниках 10–11 июля», — сказал рэпер.

После этого Ваня Дмитриенко также вышел на связь и заявил, что подготовка к шоу началась задолго до строительства сцены в Москве. По его словам, концепция будущего выступления родилась еще зимой, эскиз тогда подготовила его команда, а сам проект уже давно находится в разработке.

Вокруг Вани Дмитриенко разгорается новый спор Фото: Соцсети.

«В связи со всем происходящим решили посвящать вас больше в подготовку к концерту: показывать вам то, как на самом деле все создается и придумывается. Вы не представляете, какого это — видеть идею, нарисованную на листе бумаги еще в начале года, в масштабе огромного стадиона… Очень сильно вас ждем 2 августа в «Лужниках»», — добавил Дмитриенко.

Егора Крида вновь обвинили в плагиате Фото: Соцсети.

Кстати, сегодня Егора Крида вновь обвинили в плагиате, на этот раз речь идет об обложке для ремикса на его хит Malo, которую пользователи сравнили с работой американского рэпера Drake. По мнению пользователей соцсетей, отечественный рэпер «слизал» идею у западного исполнителя, чей альбом вышел месяц назад. При этом и сам Drake ранее сталкивался с критикой из-за этой обложки: на ней была изображена знаменитая перчатка Майкла Джексона, являющаяся музейным экспонатом.