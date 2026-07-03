«Мам, я профессионал»: 14-летняя дочь Виктории Бони сама проколола ей нос и удивила подписчиков

Телеведущая Виктория Боня решилась на перемены во внешности, доверив прокол носа собственной дочери Анджелине Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Телеведущая Виктория Боня решилась на перемены во внешности, доверив прокол носа собственной дочери Анджелине. Как оказалось, именно 14-летняя наследница вдохновила мать на этот шаг: ранее девочка сама сделала себе пирсинг, несмотря на запреты.

В новом видео Боня рассказала, что долго не разрешала дочери прокалывать нос. Однако в день своего рождения Анджелина нашла аргумент, против которого отец не смог возразить. «Знаете, как Энджи в итоге проколола себе нос? На день рождения свой. Пришла, говорит: «Папа, ну это же мой день рождения, ты же не скажешь: снимай», — вспомнила Виктория.

Теперь пришла очередь самой Бони. Причем прокол дочери она доверила без особых сомнений. Во время процедуры Анджелина действовала быстро и уверенно, а на вопрос матери о дезинфекции спокойно ответила, что знает, что делает. «Мам, я профессионал. Я волосы делаю, пирсинги делаю», — заявила девушка.

Анджелина наметила место прокола Фото: Кадр видео.

После этого Виктория в шутку предложила дочери открыть собственную студию красоты.

«Так может, тебе открыть студию свою? Я уже тебе открою студию, будешь деньги зарабатывать», — сказала Боня.

Впрочем, Виктория призналась, что подобная перспектива дочь пока не слишком привлекает. По словам Бони, «такие деньги» наследницу миллионера вряд ли смогут мотивировать.

Момент прокола крыла носа и результат Фото: Кадр видео.

В комментариях подписчики пришли в восторг от уверенности девочки и того, насколько быстро она справилась с проколом. «Максимально быстро, чтобы мама не передумала»; «Можно к Анджелине записаться?»; «Я стремлюсь к такому доверию»; «Анжелишка вообще не раздумывала и не волновалась. Мы тут все обалдели»; «Ей надо в медицинский, я в шоке от этой бесстрашной девочки», — пишут пользователи.

Своими эмоциями поделилась и Мария Погребняк. «Как это быстро произошло. И рука не дернулась, я чуть в обморок не упала», — призналась она.

Напомним, недавно Виктория Боня рассказывала, что ищет сотрудницу для работы в своем доме на юге Франции. Блогер предлагала домработнице зарплату в 1500 евро в месяц за четыре рабочих дня в неделю, однако сразу предупредила, что требования к порядку будут максимально строгими. По словам телеведущей, в доме «должна быть чистота как в отеле», а любые вещи, оставленные на столе, могут стать поводом для увольнения.

Кроме того, Боня находится в поиске репетитора по математике для своей 14-летней дочери Анджелины. Она хочет, чтобы занятия проходили пять раз в неделю и исключительно на английском языке. Уже много лет телеведущая живет в Монако, где воспитывает дочь от сына британского миллионера Александра Смерфита.