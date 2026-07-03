Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды3 июля 2026 11:55

«Мам, я профессионал»: 14-летняя дочь Виктории Бони сама проколола ей нос и удивила подписчиков

Боня показала, как ее 14-летняя дочь самостоятельно проколола ей нос
Кирилл МИШИН
Телеведущая Виктория Боня решилась на перемены во внешности, доверив прокол носа собственной дочери Анджелине

Телеведущая Виктория Боня решилась на перемены во внешности, доверив прокол носа собственной дочери Анджелине

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Телеведущая Виктория Боня решилась на перемены во внешности, доверив прокол носа собственной дочери Анджелине. Как оказалось, именно 14-летняя наследница вдохновила мать на этот шаг: ранее девочка сама сделала себе пирсинг, несмотря на запреты.

В новом видео Боня рассказала, что долго не разрешала дочери прокалывать нос. Однако в день своего рождения Анджелина нашла аргумент, против которого отец не смог возразить. «Знаете, как Энджи в итоге проколола себе нос? На день рождения свой. Пришла, говорит: «Папа, ну это же мой день рождения, ты же не скажешь: снимай», — вспомнила Виктория.

Теперь пришла очередь самой Бони. Причем прокол дочери она доверила без особых сомнений. Во время процедуры Анджелина действовала быстро и уверенно, а на вопрос матери о дезинфекции спокойно ответила, что знает, что делает. «Мам, я профессионал. Я волосы делаю, пирсинги делаю», — заявила девушка.

Анджелина наметила место прокола

Анджелина наметила место прокола

Фото: Кадр видео.

После этого Виктория в шутку предложила дочери открыть собственную студию красоты.

«Так может, тебе открыть студию свою? Я уже тебе открою студию, будешь деньги зарабатывать», — сказала Боня.

Впрочем, Виктория призналась, что подобная перспектива дочь пока не слишком привлекает. По словам Бони, «такие деньги» наследницу миллионера вряд ли смогут мотивировать.

Момент прокола крыла носа и результат

Момент прокола крыла носа и результат

Фото: Кадр видео.

В комментариях подписчики пришли в восторг от уверенности девочки и того, насколько быстро она справилась с проколом. «Максимально быстро, чтобы мама не передумала»; «Можно к Анджелине записаться?»; «Я стремлюсь к такому доверию»; «Анжелишка вообще не раздумывала и не волновалась. Мы тут все обалдели»; «Ей надо в медицинский, я в шоке от этой бесстрашной девочки», — пишут пользователи.

Своими эмоциями поделилась и Мария Погребняк. «Как это быстро произошло. И рука не дернулась, я чуть в обморок не упала», — призналась она.

Напомним, недавно Виктория Боня рассказывала, что ищет сотрудницу для работы в своем доме на юге Франции. Блогер предлагала домработнице зарплату в 1500 евро в месяц за четыре рабочих дня в неделю, однако сразу предупредила, что требования к порядку будут максимально строгими. По словам телеведущей, в доме «должна быть чистота как в отеле», а любые вещи, оставленные на столе, могут стать поводом для увольнения.

Кроме того, Боня находится в поиске репетитора по математике для своей 14-летней дочери Анджелины. Она хочет, чтобы занятия проходили пять раз в неделю и исключительно на английском языке. Уже много лет телеведущая живет в Монако, где воспитывает дочь от сына британского миллионера Александра Смерфита.