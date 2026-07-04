«Даже если завтра конец света, сегодня сажай дерево»: Александр Олешко - про хулиганство «Большой разницы», первые деньги и его главные роли

Актер Александр Олешко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Саша, мы с тобой давно знакомы, поэтому позволю себе обращаться на «ты». В этом году у тебя юбилей, а я хорошо помню первый большой успех — шоу «Большая разница», после которого тебя вся страна узнала. Как сейчас вспоминаешь эту передачу?

- Мне кажется, что я благодарный человек, люблю говорить «спасибо», мне приятно найти номер телефона человека, который меня восхитил, позвонить, сказать что-то приятное.

И, конечно, невероятно благодарен проекту «Большая разница» ведь это телевидение обо мне всем рассказало. Не было бы телевидения, не было бы «Большой разницы», не было бы сегодня спектакля «Павел Первый» в Театре Вахтангова. И я не стесняюсь ни одной своей работы. И если кто-то говорит «это несерьезно!», хочется спросить, а кто устанавливает эти критерии, кто загоняет нас в шаблоны? Мне они не нужны, у меня своя жизнь. В детстве хотел быть человеком-оркестром, именно так определил свою будущую профессию, и стал им! Пою, веду проекты, танцую, играю в театре и в кино. Все, что я делаю, я делаю с удовольствием.

Шоу «Большая разница». Фото: пресс-служба «Первого канала»

- Что еще дала тебе «Большая разница»?

- Этот проект утолил мой голод в комедийных ролях. Тогда не было такого количества сериалов, кино и телешоу, как сейчас. Три мощнейших продюсера - Цекало, Эрнст, Синельщикова - всю эту историю придумали, поддержали, собрали команду… А еще до этого Саша Цекало (я ему хочу бесконечно говорить спасибо) привел меня в проект «Папины дочки», и я стал «аллигатором всея Руси».

Александр Олешко "Папины дочки". Фото: кадр из сериала "Папины дочки"

Фото: "Папины дочки. Новые"/пресс-служба СТС

- Да, даже современные дети знают твоего олигарха!

- Куда я ни приду, все говорят: аллигатор, аллигатор. Недавно меня спросили на интервью: «Наверное, вы очень печалитесь. Вы же такой серьезный актер, а вот вас всё «аллигатор, аллигатор». Я говорю: «Послушайте, как можно печалиться такому счастью?» Это все равно, что Боярский бы огорчался, что он д’Артаньян, или Мягков, что он Новосельцев (хотя говорят, что он переживал в какой-то момент). Фаина Раневская придумала в фильме «Подкидыш» фразу «Муля, не нервируй меня». И все кричали ей: Муля, Муля. И в разговоре с Анной Ахматовой она сказала: «Вообще-то для актера счастье, наверное, что у него есть своя Муля». И она даже спросила Ахматову: «А у вас какая Муля?» И Ахматова сказала: «Наверное, «Сжала руки под темной вуалью».

- Страха перед телевидением не было у тебя?

- Помню, что сказал Саше Цекало: «Я не пародист, я не умею это делать». Он говорит: «Умеешь. Учись». И сейчас уверен, что я не пародист, я делал скорее шаржи, а не пародировал. Вот Сергей Бурунов — гениальный пародист, как и Нонна Гришаева. Пародия — это когда тебя нет, а есть тот, кого ты показываешь. А мне хотелось, чтобы нас было трое -я, тот, кого я показываю и мое отношение. Говорили, Олешко – это не совсем в десятку. А я и не хотел в десятку, я хотел, чтобы был Олешко, который улыбается над кем-то, но сохраняет себя. «Большая разница» - это был наикрутейший, фантастический проект. Сначала он выходил раз в год, потом он раз в полгода, потом раз в месяц. А потом уже стало просто некого пародировать, передачи закончились.

Александр Олешко признался, что мама не хотела, чтобы он стал артистом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Бегун на длинную дистанцию

- Сейчас стать знаменитым куда проще, снял себя на телефон, бросил в соцсети и готово! За пять минут!

- Не за пять минут, а на пять минут. Важно какие зерна сеет человек. То, что он делает сегодня, должно дать всходы через 5 лет, через 10. Новомодные звезды горят, сверкают, они по-хорошему бесшабашные, наглые… Но всегда думаешь, а давайте посмотрим, что с ними будет дальше. Сейчас у людей клиповое мышление, им нужно постоянное обновление контента. Им мгновенно надоедают песни, артисты, и постоянно нужно что-то новое, новое… Это какой-то монстр, который все сжирает. Мне кажется качественнее и интереснее быть бегуном на длинную дистанцию. Поэтому делай свое дело, и будь, что будет. Мне нравится изречение - даже если завтра конец света, сегодня сажай дерево. Так всегда и делал. Даже на самом пике успеха, понимал: ага, будет ямка. Но в этой ямке ты не должен пропасть или в унынии вырывать себе последние волосы на голове, ты должен работать, делать что-то на будущее, искать, продюсировать самого себя.

- Какие проекты ты сам инициировал?

- Например, спектакль «Павел I» в Театре Вахтангова. И спектакль «Где мы» в Театре Сатиры, в котором мы играли с Александром Ширвиндтом. Он же 16 лет отказывался от премьер, не хотел быть артистом. И тут ему я на голову свалился. Он говорит: «Не буду». Но сыграл. И его жена Наталья Николаевна до сих пор мне присылает сообщения и заканчивает их такой фразой: «И спасибо тебе, что ты Шуре продлил жизнь – и творческую, и физическую». Потому что спектакль обязывает тебя жить. И человек до 89 лет, три раза в месяц играл спектакль! Когда он выходил на сцену, зал неистовствовал, аплодировал, в конце все стояли, плакали. И я был счастлив и горд стоять рядом.

Александр Олешко - Павел - и Юрий Поляк в роли сына Павла - будущего императора Александра I. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Налог на бездетность

- Ты помнишь свои первые заработанные деньги?

- Конечно. 40 рублей, в Кишиневском цирке. Когда получал их в бухгалтерии, и у меня вычли за бездетность. Мне было 14 лет.

- Что ты делал в цирке?

- Участвовал в кавалькаде. Это была цирковая кавалькада по городу перед очередной цирковой программой. Я был в клоунском гриме, причем в гриме Олега Попова. Сам себе все это нарисовал, сам кепку сшил, парик расчесал. Потом я эти фотографии настоящему Олегу Попову показывал. А еще до этого мы ходили под Новый год с колядками с моим соседом Виталиком – «Сеем, сеем, посеваем, с Новым годом поздравляем. Открывайте сундуки, доставайте пятаки». «И давайте нам скорей шубы из соболей», - это я еще придумал. И нам давали то конфетку, то яблочко, а иногда денежку.

- На что тратил честно заработанное?

- Всё маме отдал. Потому что я видел, как она трудится. Что она из кожи вон лезет, и всем, что мне нужно, я был в детстве обеспечен – и лучшей одеждой, и лучшими продуктами. А ведь тогда это нужно было, как тогда говорили, доставать. И мой папа, и мой отчим, я им очень за это благодарен.

Актер Александр Олешко и заместитель главного редактора Медиагруппы "Комсомольская правда" Павел Садков на радио " Комсомольская правда" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Помнишь первый кайф в глазах мамы, когда она увидела, что у тебя получается?

- Не было никакого кайфа. Когда я выступил на домашнем концерте, встал на табуретку, спел, поклонился и сказал: «Перед вами выступает народный артист Советского Союза Саша Кобзон», соседка заохала: «Ой, Людочка, как жалко, смотрите, у вас мальчик больной растет». А мама ответила: «Ну, мы надеемся, он вырастет и это пройдет». Это не прошло.

- А почему Кобзон?

- Понимаешь, его показывали все время по телевизору. И мне казалось, что это не фамилия, что это такая профессия – быть Кобзоном. Кстати, я ему про это рассказал. Он так смеялся. Мы с ним очень много гастролировали, пели дуэтом даже. Надо сказать, что 10 лет назад он приехал в Колонный зал Дома союзов поздравлять меня с 40-летием, вышел на сцену. Ему было очень плохо. Только его близкие, охрана, сопровождающие и я знали, как ему плохо, но он вышел, спел со мной дуэтом, потом спел еще три песни. Фантастические люди, таких сейчас нет.

«Это не он!»

- Недавно ты сказал, что решил отказаться от серьезных ролей. И это при абсолютном успехе твоего «Павла Первого» в Театре Вахтангова. Это некое актерское жеманство или твердое решение?

- Я жестче сказал: «Да пропади они пропадом, эти трагические роли». Никакого жеманства, заявил абсолютно ответственно и осознанно. Каждый человек должен понимать, для чего он родился. Мне нравится, когда люди улыбаются, когда я могу им подарить надежду и хорошее настроение. Трагическая роль нужна была, чтобы самому себе и скептикам ответить на вопрос: имею ли я право выходить на сцену легендарного Вахтанговского театра? В нашей среде «Большая разница» и похожие проекты это всё: боже, какой ужас, это так несерьезно. И эти кислые физиономии смотрят на меня: ой, это Олешко, это так несерьезно, какие-то песенки поет.

Заставить человека улыбаться, захотеть жить, не опускать руки гораздо сложнее, чем ввергнуть его в депрессию.

Но мне важно подтвердить свой статус. В «Павле I» вы видите на сцене Сашу Олешко? Нет, никто не видит его, видят персонаж. Одна женщина устроила скандал в антракте, вызвала директора, топала ногами. «Верните деньги! Я купила билет, я ждала полтора года Олешко. Кого вы мне подсовываете?» Ей говорят: «Так это он». Ее приводят ко мне в гримерную. Она меня сквозь грим слышит и начинает дрожать. Для актера такие истории не просто комплимент, это возврат всех затраченных сил.

Александр Олешко на радио " Комсомольская правда" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Сложная роль?

- Наисложнейшая! И если ее играть нечестно, ничего не получится. Это для физического, психического здоровья всегда пограничная ситуация. Другое дело, что я профессионал, и я понимаю, где та грань, за которую нельзя переходить, чтобы не сойти с ума, чтобы у тебя в голове что-то не разорвалось. Это не та история, когда говорят: «Я уже не понимаю, где живу, а где играю». Если человек не понимает, значит, ему нужно в сумасшедший дом. И когда спрашивают, как я отношусь к тому, что сейчас снимают людей едва ли не с улицы, я отвечаю: «Плохо». Ты же не сядешь в самолет к пилоту без образования, который скажет: знаете, я немножко почитал, хочу полетать? Нет, ты пойдешь к профессионалу.

- А с опытом эти знания не приходят?

- Нет. Ты можешь попасть один раз, два раза. Но 100, 1000 раз ты не сможешь это повторить. Ты никогда не сможешь сыграть другого человека, ты играешь просто свою суть, свой голос, свою походку. Значит, ты не играешь. Не понимаю артистов, которые и в кино, и на интервью и на людях появляются в одной и той же майке. Артист, он должен быть загадкой, должна быть дистанция, это планета, до которой ты не можешь дотянуться, ты ее видишь, но не можешь потрогать.

- Недавно в интервью KP.RU Николай Цискаридзе сказал, что согласился играть короля Людовика в «Кабале святош», потому что знал, что с именно с этой ролью он справится. Потому что сам себя так ощущает.

- Думаю, что это совпадение накопленного им опыта и его красок, которые идеально подходят к роли. При этом он же является профессионалом в своей деятельности. Он контролирует площадку, он не свалится со сцены в зрительный зал. Он мастер и легендарный человек. Если краски совпадают с ролью, которую он играет, это счастье и для него, и для зрителя, значит, ни у него нет мучений, ни у зрителя. И успех этого спектакля это и подтверждает.

«Зову на столетие»

- Скажи, как у тебя сейчас складываются отношения с режиссерами? Как они видят тебя взрослого, в каких ролях?

- Они меня вообще не видят. Они меня не видят, потому что у них нет времени открывать человека. Я же не типаж. Ну, посмотри, что сейчас происходит в кино. Одни и те же ходят из фильма в фильм и делают одно и то же. Они делают это шикарно, потрясающе, фантастически, но… Евгений Евстигнеев в «Семнадцати мгновениях весны» или в «Собачьем сердце», или «Берегись автомобиля» - всегда разный. Без грима! На экране живут разные люди, а всё это он один. Если бы я пришел на пробы и сказал: «Знаете, я буду играть Павла I», ты бы сказал: «иди отсюда». Собственно говоря, так мне, в общем, вначале и говорили. Но надо отдать должное нашему директору, он сказал: «Это интересно, но это будет скандал. Ты можешь себе представить афиши: Олешко – Павел I?» Я говорю: «Вот именно!» Он: «Я потрачу деньги театра, а если провал?» Я ответил: «Не будет провала». И на этот спектакль невозможно попасть, бешеные деньги стоят билеты, а интернет-продажи закрываются через три минуты. Почему? Потому что сквозь меня в костюмчике и галстуке нужно было бы увидеть нерв, боль и трагедию, которая пригодилась для роли Павла Первого.

Александр Олешко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

У современных режиссеров нет времени, а еще они подвластны продюсерам. У продюсеров тоже нет времени. Такой период…

- Ты говоришь про режиссеров, но ты постоянно занят на съемках. Еле нашли время для интервью.

- Потому что я сам себя загружаю. Инициирую, придумываю, не хочу сидеть дома. Поэтому эстрада, песни, выпустил новый альбом, в октябре большой концерт в Кремлевском дворце, посвященный моему юбилею, съемки телевизионных программ. Передо мной пример — Александр Зацепин. 100 лет и 4 месяца человеку. Месяц назад летали с ним в Новосибирск, на его родину. Лететь 3 часа 25 минут – давление, воздушные ямы, турбулентность. Единственный человек, кто не спал в полете, был Зацепин, он читал. Он пришел ко мне из другого конца самолета, открывает буклет и говорит: «Слушай, вот здесь неправильный шрифт у тебя, поменяй». Мы приземлились, он поехал не в отель, а на выступление, потом автографы, потом прием у руководством города. А в соседней комнате стоит рояль. Ему говорят: «Александр Сергеевич, вы не могли бы рядом с роялем сфотографироваться?» Он говорит: «Композитор не может стоять рядом с роялем». Он сел и полчаса нам играл свою музыку. А в 8 утра он уже уехал на концерт в школу своего имени. В 100 лет!

Так что заранее приглашаю тебя на свое столетие!

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